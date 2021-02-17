Отладчик кода
Отлаживаюсь в MQ4, жму на F5, советник запускается на графике отладчика GbpUsd. Мне нужен график другой пары. Раньше выделял нужную пару в окне Маркета, и тогда сов запускался на нужном графике. Теперь так не получается. Скачал платформу от другого брокера, все равно запускается на GbpUsd.
Как запустить отладчик на графике нужной пары?
Спасибо.
В МЕ: Сервис - Отладка - Использовать указанные настройки. В МТ4 работают только параметры Символ и Период. Все остальное - для МТ5.
Как-то так.
Спасибо, но я не про тестер спрашиваю, а про отладку программы в MQL4 клавишей F5 или кнопкой "Начало/продолжение отладки на реальных данных, F5"
В МЕ: Сервис - Отладка - Использовать указанные настройки. В МТ4 работают только параметры Символ и Период. Все остальное - для МТ5.
Да, спасибо! То, что надо.
МТ4. В конце работы отладчик кода закрывает все незакрытые ордера с отметкой "close at stop". Поясню: Это не советник закрывает, а отладчик кода. На ордерах нет ни стоп лосса, ни тейк профита.
Как настроить, чтобы отладчик не закрывал оставшиеся незакрытые ордера?
Спасибо
МТ4. В конце работы отладчик кода закрывает все незакрытые ордера с отметкой "close at stop". Поясню: Это не советник закрывает, а отладчик кода. На ордерах нет ни стоп лосса, ни тейк профита.
Как настроить, чтобы отладчик не закрывал оставшиеся незакрытые ордера?
Спасибо
Никак. Завершение тестирования равносильно закрытию счета. А в момент закрытия счета хочешь/не хочешь, а нужно закрыть все сделки. Без этого сведение баланса невозможно.
Никак. Завершение тестирования равносильно закрытию счета. А в момент закрытия счета хочешь/не хочешь, а нужно закрыть все сделки. Без этого сведение баланса невозможно.
Ясно, спасибо
Запускаю тестер кода по одним и тем же данным. Предварительно проверяю, что в Expert properties у всех параметров флажки отключены, и что для всех параметров стоит Value=Start=Step=Stop
Стартую, и вижу, что совершено много (сотни) сделок.
Ничего не меняю, еще раз проверяю Expert properties, там ничего не изменилось, стартую повторно, теперь совершено всего несколько сделок.
Т.е. выдает, то один, то другой результат ( порядка 4567/12). Перегружаю платформу, компьютер. Ничего не помогает, почему-то, то очень много, то очень мало сделок.
В чем дело? Что я не так делаю?
Запускаю тестер кода по одним и тем же данным. Предварительно проверяю, что в Expert properties у всех параметров флажки отключены, и что для всех параметров стоит Value=Start=Step=Stop
Стартую, и вижу, что совершено много (сотни) сделок.
Ничего не меняю, еще раз проверяю Expert properties, там ничего не изменилось, стартую повторно, теперь совершено всего несколько сделок.
Т.е. выдает, то один, то другой результат ( порядка 4567/12). Перегружаю платформу, компьютер. Ничего не помогает, почему-то, то очень много, то очень мало сделок.
В чем дело? Что я не так делаю?
Изменяются рыночные условия. Особенно это значимо для кросс-пар.
Изменяются рыночные условия. Особенно это значимо для кросс-пар.
отлаживал код на выходных, на паре EurUsd, на одних и тех же исторических данных с интервалом меньше минуты. Т.е. стартанул, получил 1 результат, тут же повторно стартанул, и получил бессистемно или 1 или 2 результат. Условия никак не менялись.
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Отлаживаюсь в MQ4, жму на F5, советник запускается на графике отладчика GbpUsd. Мне нужен график другой пары. Раньше выделял нужную пару в окне Маркета, и тогда сов запускался на нужном графике. Теперь так не получается. Скачал платформу от другого брокера, все равно запускается на GbpUsd.
Как запустить отладчик на графике нужной пары?
Спасибо.