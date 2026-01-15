Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1277
Всем доброго времени суток.
Подскажите, как можно исправить ситуацию :
По мануалу :
CHARTEVENT_OBJECT_CLICK
Нажатие мышки на графическом объекте
на самом деле реакция на эту команду происходит после отпуская кнопки мыши, т.е. навел на объект, нажал, никакой реакции, отпустил, произошла реакция.
Можно ли сделать реакцию, именно, по нажатию кнопки мыши ?
Либо, никто не знает, либо исправить нельзя ?
Всем привет!
Не могли бы Вы пояснить мне, почему советник ИНОГДА открывает сделку лотом, не соответствующим лоту, вычисленному в коде?
Потому, что не правильно вычисляет. Ищите ошибку вычисления в коде.
Я специально выделил слово ИНОГДА.
Перепроверил тыщу раз. То есть, предыдущую сделку от вычислил правильно и последующую тоже. Вот и не пойму в чем ошибка.
В журнал или файл расчетные значения пишите, возможно старые берет, от предыдущих сделок, не корректно обновляет, причин много может быть.
Здравствуйте.
Я так понимаю, в MQL4 нет возможности в индикаторах линии рисовать отрезками? То есть, скажем, стиль индикатора линия. Она не рисуется сплошной линией, соединяющей все точки индикаторного буфера, а только от каких-то определенных по какому-то условию? Или, например, это не одна линия, а несколько линий и разные сегменты, разного цвета.
Грубо говоря, вот так вот можно индикатором нарисовать? Это нарисовано графическим объектами.
И как это сделать для моей картинки выше? Это один индикаторный буфер или как? Не понимаю я, как секции отделять?
Разобрались? У меня тоже не получается и ответа пока не нашёл.