Помогите решить проблему с вызовом индикатора в МТ5

Новый комментарий
 

Подскажите как решить проблему с вызовом индикатора на МТ5 windows 10 X64, делаю вот таким способом:

#resource "\\Indicators\\MyIndicator.ex5"

handle=iCustom(NULL,0,"\\Indicators\\MyIndicator");

Раньше работало и без #resource, потом с #resource только стало работать, сейчас и с #resource ни чего не получается, пишет ошибку 4804

 
Vladimir Mametov:

Подскажите как решить проблему с вызовом индикатора на МТ5 windows 10 X64, делаю вот таким способом:

#resource "\\Indicators\\MyIndicator.ex5"

handle=iCustom(NULL,0,"\\Indicators\\MyIndicator");

Раньше работало и без #resource, потом с #resource только стало работать, сейчас и с #resource ни чего не получается, пишет ошибку 4804

Надо вот так:

handle=iCustom(NULL,0,"::Indicators\\MyIndicator");

 
Evgeniy Zhdan:

Надо вот так:

handle=iCustom(NULL,0,"::Indicators\\MyIndicator");

Это я тоже пробовал, не работает, мне кажется это связано с обновлением виндовс

[Удален]  
Evgeniy Zhdan:

Надо вот так:

handle=iCustom(NULL,0,"::Indicators\\MyIndicator");

у меня работает так

handle=iCustom(NULL,0,"MyIndicator");
//---- получение хендла индикатора MACD
   MACD_Handle=iCustom(Symbol(),Period(),"LeManTrend Indicator",int(13*ParmMult),int(21*ParmMult),int(34*ParmMult),int(3*ParmMult));
   if(MACD_Handle==INVALID_HANDLE)
      Print(" Не удалось получить хендл индикатора iMACD");


 

 
Vladimir Mametov:

Это я тоже пробовал, не работает, мне кажется это связано с обновлением виндовс

cannot load custom indicator 'C:\Users\admin\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\36A64B8C79A6163D85E6173B54096685\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Experts\R_EA.ex5::Indicators\ MyIndicator' [4802]

Agent-127.0.0.1-3000\ - вот это лишнее


 
Alexsandr San:

у меня работает так

У меня тоже работало, а сейчас вообще ничего не работает

[Удален]  
Vladimir Mametov:

У меня тоже работало, а сейчас вообще ничего не работает

вы попробуйте сначала 

handle=iCustom(Symbol(),Period(),"MyIndicator");
 
Alexsandr San:

вы попробуйте сначала 

Не работает к сожалению, на 7-ке не пробовал, но на 10-ке 64 не работает

и #property tester_indicator "indicator_name.ex5" - тоже не помогает

[Удален]  
Vladimir Mametov:
Alexsandr San:

вы попробуйте сначала 

Не работает к сожалению, на 7-ке не пробовал, но на 10-ке 64 не работает

и #property tester_indicator "indicator_name.ex5" - тоже не помогает

не знаю у меня тоже 10 - но всё работает

10

 
Alexsandr San:

не знаю у меня тоже 10 - но всё работает

И у меня никогда проблем не было, а сейчас не пойму в чем дело, и в другом терминале проверял, все тоже

[Удален]  
Vladimir Mametov:

И у меня никогда проблем не было, а сейчас не пойму в чем дело, и в другом терминале проверял, все тоже

компилировали индикатор ? именно этот "MyIndicator", а не другой 

123
Новый комментарий