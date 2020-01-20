Помогите решить проблему с вызовом индикатора в МТ5
Подскажите как решить проблему с вызовом индикатора на МТ5 windows 10 X64, делаю вот таким способом:
#resource "\\Indicators\\MyIndicator.ex5"
handle=iCustom(NULL,0,"\\Indicators\\MyIndicator");
Раньше работало и без #resource, потом с #resource только стало работать, сейчас и с #resource ни чего не получается, пишет ошибку 4804
Надо вот так:
handle=iCustom(NULL,0,"::Indicators\\MyIndicator");
Надо вот так:
handle=iCustom(NULL,0,"::Indicators\\MyIndicator");
Это я тоже пробовал, не работает, мне кажется это связано с обновлением виндовс
Надо вот так:
handle=iCustom(NULL,0,"::Indicators\\MyIndicator");
у меня работает так
handle=iCustom(NULL,0,"MyIndicator");
//---- получение хендла индикатора MACD MACD_Handle=iCustom(Symbol(),Period(),"LeManTrend Indicator",int(13*ParmMult),int(21*ParmMult),int(34*ParmMult),int(3*ParmMult)); if(MACD_Handle==INVALID_HANDLE) Print(" Не удалось получить хендл индикатора iMACD");
Это я тоже пробовал, не работает, мне кажется это связано с обновлением виндовс
cannot load custom indicator 'C:\Users\admin\AppData\Roaming\MetaQuotes\Tester\36A64B8C79A6163D85E6173B54096685\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Experts\R_EA.ex5::Indicators\ MyIndicator' [4802]
Agent-127.0.0.1-3000\ - вот это лишнее
у меня работает так
У меня тоже работало, а сейчас вообще ничего не работает
У меня тоже работало, а сейчас вообще ничего не работает
вы попробуйте сначала
handle=iCustom(Symbol(),Period(),"MyIndicator");
вы попробуйте сначала
Не работает к сожалению, на 7-ке не пробовал, но на 10-ке 64 не работает
и #property tester_indicator "indicator_name.ex5" - тоже не помогает
не знаю у меня тоже 10 - но всё работает
И у меня никогда проблем не было, а сейчас не пойму в чем дело, и в другом терминале проверял, все тоже
И у меня никогда проблем не было, а сейчас не пойму в чем дело, и в другом терминале проверял, все тоже
компилировали индикатор ? именно этот "MyIndicator", а не другой
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Подскажите как решить проблему с вызовом индикатора на МТ5 windows 10 X64, делаю вот таким способом:
#resource "\\Indicators\\MyIndicator.ex5"
handle=iCustom(NULL,0,"\\Indicators\\MyIndicator");
Раньше работало и без #resource, потом с #resource только стало работать, сейчас и с #resource ни чего не получается, пишет ошибку 4804