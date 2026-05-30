Вопросы от начинающих MQL4 MT4 MetaTrader 4 - страница 290
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sleep_msec (пауза в миллисекундах) отлично разгружает терминал. Даже учитывая, что без дополнительной модификации (если это не первый расчёт, лимит = 0) на офлайн графиках индикаторы пересчитываются полностью, нагрузка в два раза меньше.
А с доработкой, мы можем вернуться в времена, когда Пентиум 2 тащил несколько терминалов и Ютьюб одновременно.
Теперь точно всё. Поправил под 1470 билд.
Теперь он умеет вырезать бешеные свечки (я настраивал по Москве). Я попытался создать такую же возможность для терминалов, работающих по марсианскому времени, но у меня нет возможности протестировать.
Ещё он умеет вырезать выходные, на случай, если брокер работает в выходные, но за это кладёт все индикаторы в линию.
Ради интереса протестировал возможность выделять нужную часть дня. Например, на скрине ДЭ40 с 10 до 16.
Он умеет сам открывать созданный график, но потом нужно открыть индикатор и выключить «Открыть новый график», иначе после перезагрузки терминала он откроет ещё одну копию.
Если создавать стандартный таймфрейм МТ4, он будет в минутах и с двойкой в начале. Так как невозможно создать одноимённую копию без лишних баров. А изменение имени инструмента закроет торговые возможности.
Поэтому есть проблема при создании тф м21, м25, м215... В один момент можно иметь или м1 модифицированный, или м21.
Если что-то не так, сначала нужно удалить все файлы истории и попробовать ещё раз.
Здравствуйте! Кто-нибудь видел код, улучшающий графики, разрывающий бешеные свечки на свечки со средним стандартным размером, чтобы скользящие средние успевали?
Здравствуйте! Кто-нибудь видел код, улучшающий графики, разрывающий бешеные свечки на свечки со средним стандартным размером, чтобы скользящие средние успевали?
Одна свеча -- это определенный промежуток времени. Изменение количества свечей изменит общий временной интервал.
Одна свеча -- это определенный промежуток времени. Изменение количества свечей изменит общий временной интервал.
Кажется, я на ренко графиках видел, что у свечек одинаковое время будет.
Для меня это большая, тяжелая и не первоочередная тема. Здесь можно зайти со стороны индикатора. Если у кого-то есть проблемы с такими рывками. Можно сделать для индикатора кнопку, и когда ожидается сигнал, подсовывать в индикатор такие бары, сдвигать его или отрисовывать справа в пустой области — видеть два варианта одновременно.
Можно Period_Converter кнопкой переводить в такой режим, а после посадки на тренд сбрасывать и обновлять график. Но это не очень удобно, когда теряешь из виду основной график.
Возможно, для начала стоит написать индикатор среднего размера цены на текущем таймфрейме. Это может быть полезным фильтром. Что-то вроде, когда индикаторы красят свечки в цвета тренда, а у вас в углу экрана прямоугольник. Если свечка больше прямоугольника, значит и стоп у вас будет большой и входить не стоит. Там не всё идеально, на обычном графике может остаться обычная свечка с фитилями, а на порванном целую ренко батарею нарисовать.
К сожалению, я не имею возможности всё это проверить. Но идея видеть прямоугольник для самодисциплины мне нравится.
Я даже не знаю, что нарисовать, чтобы оно не двигалось вместе с графиком и при этом сохраняло размер в пипсах. Или сдвигать прямоугольник при открытии нового бара.
Ещё проблема, у меня нет колокольчика на сайте. Я не вижу, когда мне пишут.