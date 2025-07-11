Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 862

Новый комментарий
 
Опять шаббат?
 
Sergey Gridnev #:
Опять шаббат?

🕎 🤗 🔯

[Удален]  
Sergey Gridnev #:
Опять шаббат?

перекличка по субботам? :)

 
Oleksandr Volotko #:

перекличка по субботам? :)

С понедельника по пятницу баблокосари баблокосят же. 🤪
 
В пятницу джума, в четверг день Тора)
[Удален]  

воскресенье - Божий день

понедельник - день тяжелый

 
- до следующего Божьего дня
 
Что он опять натворил?
 
Вижу, в "Интересное и Юмор" тазики раздали. 🤭
 
Sergey Gridnev #:
Что он опять натворил?

Сказал правду. )

1...855856857858859860861862863864865866867868869...885
Новый комментарий