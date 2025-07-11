Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 364
Что-нибудь подобное у Вас есть? Поделитесь, коллекционирую...
Нет, зачем мне это.
Вроде-бы как логично сделать перерыв, если что-то идёт не так. Разобраться.
233 это цена в долларах, чтобы ты убрал со скрина окно калькулятора? ;)))
Хотите, наконец, узнать секрет форекса? Так он в возможности граалей
Нет, не хочу, спасибо. У меня всё есть, всего хватает.
Может тогда чем-либо поделитесь?
Вам-то зачем? Секрет форекса уже познали..
Откуда такие ошибочные сведения? Вас кто-то дезинформирует. Все есть - это хорошо. Но есть лишнее, это в тягость. Избавьтесь
Нести тяжело, а бросить жалко )