Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 364

Новый комментарий
[Удален]  
LRA:

Что-нибудь подобное у Вас есть? Поделитесь, коллекционирую...

Нет, зачем мне это.

 
Александр:

Вроде-бы как логично сделать перерыв, если что-то идёт не так. Разобраться. 

Товарисчь Кривошей обладает золотой функцией, она в перерывах не нуждается. Масоны не поймут и выгонят пинком под седалище из общества.(
[Удален]  
transcendreamer:

233 это цена в долларах, чтобы ты убрал со скрина окно калькулятора? ;)))

 
Александр:   233 это цена в долларах, чтобы ты убрал со скрина окно калькулятора? ;)))

Хотите, наконец, узнать секрет форекса? Так он в возможности граалей

[Удален]  
STARIJ:

Хотите, наконец, узнать секрет форекса? Так он в возможности граалей

Нет, не хочу, спасибо. У меня всё есть, всего хватает.

 
Александр:  Нет, не хочу, спасибо. У меня всё есть, всего хватает.

Может тогда чем-либо поделитесь?

[Удален]  
STARIJ:

Может тогда чем-либо поделитесь?

Вам-то зачем? Секрет форекса уже познали..

 
Александр:  Вам-то зачем? Секрет форекса уже познали..

Откуда такие ошибочные сведения? Вас кто-то дезинформирует. Все есть - это хорошо. Но есть лишнее, это в тягость. Избавьтесь

 
STARIJ:

Откуда такие ошибочные сведения? Вас кто-то дезинформирует. Все есть - это хорошо. Но есть лишнее, это в тягость. Избавьтесь

Нести тяжело, а бросить жалко )

1...357358359360361362363364365366367368369370371...885
Новый комментарий