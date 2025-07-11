Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 739

Блин, и здесь не поспоришь. Осталось только узнать как.
[Удален]  
Aleksei Stepanenko #:
Блин, и здесь не поспоришь. Осталось только узнать как.

осталось узнать как поспорить? ) 

 
James Doe #:
был бы профит

Речь только о профите, только о нём, остальное тлен ;)

[Удален]  

Легко

 
Но я не плачу, и не рыдаю
 
Вааще ни разу )

Россиянам запретили скачивать WhatsApp

Р180(ВАТСАП)=ПАСТАВь!

Пепрекрыли абс все, даже хостинги VPS начали тушить. У меня все советники три дня как отвалились
  • 2022.06.28
  • Никита Лактюшин
  • hi-tech.mail.ru
Граждане России столкнулись со странными ограничениями.
[Удален]  
забугорные? потому, что клиент из РФ?

 
потому что изначально изыскивал халяву :-) а виноваты конечно санкции, байден, РФ, и хип-хоп

"лучший VDS = дешёвый + не часто падает"  !!! :-)

[Удален]  
не, я во всём виню Толика, это он не смог участвовать в поединке и как следствие Дример проклял всех хостеров, и ВПС-ы Джокера начали тушить и они сгорели (и не пытайтесь даже понять какая у всего этого связь, я вот не пытаюсь и буду спать спокойно сегодня)

в общем Толян - твой перфоратор теперь навеки проклят ))

 
не хухры мухры, а не самый плохой Дата Центр в не самом отстойном Страсбурге...
ВОт оно какое бывает, проклятие Дримера :-)

