Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 739
Блин, и здесь не поспоришь. Осталось только узнать как.
осталось узнать как поспорить? )
был бы профит
Речь только о профите, только о нём, остальное тлен ;)
Легко
Россиянам запретили скачивать WhatsApp
Р180(ВАТСАП)=ПАСТАВь!
Пепрекрыли абс все, даже хостинги VPS начали тушить. У меня все советники три дня как отвалились
Вааще ни разу )
забугорные? потому, что клиент из РФ?
забугорные? потому, что клиент из РФ?
потому что изначально изыскивал халяву :-) а виноваты конечно санкции, байден, РФ, и хип-хоп
"лучший VDS = дешёвый + не часто падает" !!! :-)
не, я во всём виню Толика, это он не смог участвовать в поединке и как следствие Дример проклял всех хостеров, и ВПС-ы Джокера начали тушить и они сгорели (и не пытайтесь даже понять какая у всего этого связь, я вот не пытаюсь и буду спать спокойно сегодня)
в общем Толян - твой перфоратор теперь навеки проклят ))
не хухры мухры, а не самый плохой Дата Центр в не самом отстойном Страсбурге...
ВОт оно какое бывает, проклятие Дримера :-)