Anatolii Zainchkovskii #:
Джо, что случилось?
Куда сигнал пропал_

Ничего не случилось. Тебя жду...

И по результатам голосования будет синтетика ( тот самый "БАБЛОКОС" ), уже дастал его из чулана и "пыль сдул" ))

( только будет он в спокойном режиме, не как у Неколы - без "анаболиков" и запредельных загрузок депозита  )
Ну и поскольку у нас "Мужской клуб", разогнал от себя баб чтобы челюстью ноги себе не отбили, а то у них "бабки" во всех смыслах крышу срывают:

 
Alexandr Krivoshey #:

О, отлично. Я тоже синтетику буду юзать. На счёт токсичности тоже согласен, не вижу преимущества в разгонах.
 
Anatolii Zainchkovskii #:
Похоже, он к нему Р180 применил ;)
 
Anatolii Zainchkovskii #:
Я твою синтетику уже как-то раз в действии видел. Ты все НитиРиччи ( все инструменты ) в синтетическую позицию засовывал...
Вообще "синтетические колготки" на очень больших задницах не очень хорошо смотрятся...
 
Sergey Gridnev #:
Р 38)
§38 Непрерывность права
  • 5rik.ru
Юридическое воззрение игнорирует прекращение правового отношения, совершенное такими действиями, влияние которых мо­жет устраниться само собой или может быть устранено действием юридической санкции, либо личными силами субъекта отношения. Если правовое отношение, признанное однажды установленным, становится почему-либо действительной...
 
Alexandr Krivoshey #:
Всё верно, юзаю все 28 пар.
Ибо бывает что в процентном соотношении волатильности не всегда мажоры лидируют.
 
Anatolii Zainchkovskii #:
Это верно, но как правило для приготовления "качественного" синтетического "амлета" по восточному рецепту достаточно даже двух яиц или двух инструментов  )))


( как же хорошо что не у всех тут проблемы с чувством юмора и могут смысл понимать а не просто текст )


Вообще если все инструменты или НитиРиччи сдавить в пучёк, то получится адуренный пучёк Петрушки Кудрявой, а Геннадий Онищенко пучки петрушки запретил, чтобы Кудрина не трясти:







( а вы говорите "баблокос в студию". Прикинь "таким" храаль = "пучёк петрушки кудрявой" недайбог в руки попадет...)
Сожрут сразу
 
Aleksey Nikolayev #:

Хтонь

Да скоро вообще всё аннигилирует... ну как скоро... это относительно медленный процесс...
сначала тотальная деградация... потом буйство и безумие... надежды нет... всё тлен...
самое смешное что это случается незаметно как бы исподволь...
почти как по Роберту Чамберсу... всё хорошо спокойно... и вдруг раз и всё...
более того оказывается оно всегда и было просто его не замечали...
в этом суть гибридного хтонического феномена...

 
transcendreamer #:

Дример, не расстраивайся так. В первый раз чтоли апокалипсис выгребать бум?!

Математика - это язык на котором бог написал вселенную. Статистика и математика рулят.
Все вычисляется:

Берем даты начала мировых событий ( мировых войн ):

- Первая мировая 28.07.1914
28+07+19+14= 68

- Вторая мировая 01.09.1939
01+09+19+39= 68

- Сейчас (третья мировая ) действия 24.02.2022
24+02+20+22= 68

И ЕЩЕ РАЗ ( контрольный ):
Война Наполеона +,тут берем дату окончания события , завершение исторического цикла ):

!!!26.12.1812!!!
26+12+18+12 = !!!68!!!

Коэффициент корелляции математической зависимости в датах ВСЕХ абсолютно  событий - 68 , т.е. как только подходим к порогу 69 - наступает 3.14+3D+А. ( в первый раз чтоли ).
( или момент значимых событий равен 69 или Инь Янь (С) )




Весь дебош оттуда как раз и притопал ( УХАНЬ = WUHAN )
Р180(WUHAN)=NAHUW ( транскрипцию на РУС писать не буду, пообщал админу не материться )

Ну нафигачим еще 3.14+RAM+ID на память будущим цивилизациям. Я кст возле одной такой и живу. Она и пирамида, и заодно и "часики там 1 в 1 как в киношке "Назад в Будущее":



Их сейчас 34 штуки на планете, будет 35-я...
 

Ну ладно... приободрил... спасибо...

а то что ни день то новые финансовые ограничения и санкции (да сижу под санкциями блин неудобно как вышло)

и бесчеловечные ужасы и извращенная логика и злобный цинизм лицемерно прикрытый якобы благими намерениями...

и самое неприятное что есть еще такие которые всему этому радуются упыри какие-то...

а такие периоды даже шатается уверенность в человечестве и в телеологии логоса вообще...

иной раз думаешь что черт возьми хаос восторжествует и можно не беспокоиться...

но пока живы пророки мы не сдадимся хаосу...

слава баблокосу, магистрам слава!

🤠

P.S. желаю удачи со стартом этого нового проекта или пари которое вы наметили!

P.P.S. вернусь через некоторое время к этой теме

