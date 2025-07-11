Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 700
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Джо, что случилось?
Ничего не случилось. Тебя жду...
И по результатам голосования будет синтетика ( тот самый "БАБЛОКОС" ), уже дастал его из чулана и "пыль сдул" ))( только будет он в спокойном режиме, не как у Неколы - без "анаболиков" и запредельных загрузок депозита )
Ну и поскольку у нас "Мужской клуб", разогнал от себя баб чтобы челюстью ноги себе не отбили, а то у них "бабки" во всех смыслах крышу срывают:
Ничего не случилось. Тебя жду...
И по результатам голосования будет синтетика ( тот самый "БАБЛОКОС" )( только будет он в спокойном режиме, не как у Неколы - без "анаболиков" и запредельных загрузок депозита )
Джо, что случилось?
О, отлично. Я тоже синтетику буду юзать. На счёт токсичности тоже согласен, не вижу преимущества в разгонах.
Вообще "синтетические колготки" на очень больших задницах не очень хорошо смотрятся...
Похоже, он к нему Р180 применил ;)
Я твою синтетику уже как-то раз в действии видел. Ты все НитиРиччи ( все инструменты ) в синтетическую позицию засовывал...
Вообще "синтетические колготки" на очень больших задницах не очень хорошо смотрятся...
Всё верно, юзаю все 28 пар.
Это верно, но как правило для приготовления "качественного" синтетического "амлета" по восточному рецепту достаточно даже двух яиц или двух инструментов )))( как же хорошо что не у всех тут проблемы с чувством юмора и могут смысл понимать а не просто текст )
Вообще если все инструменты или НитиРиччи сдавить в пучёк, то получится адуренный пучёк Петрушки Кудрявой, а Геннадий Онищенко пучки петрушки запретил, чтобы Кудрина не трясти:
( а вы говорите "баблокос в студию". Прикинь "таким" храаль = "пучёк петрушки кудрявой" недайбог в руки попадет...)
Сожрут сразу
Хтонь
Да скоро вообще всё аннигилирует... ну как скоро... это относительно медленный процесс...
сначала тотальная деградация... потом буйство и безумие... надежды нет... всё тлен...
самое смешное что это случается незаметно как бы исподволь...
почти как по Роберту Чамберсу... всё хорошо спокойно... и вдруг раз и всё...
более того оказывается оно всегда и было просто его не замечали...
в этом суть гибридного хтонического феномена...
Да скоро вообще всё аннигилирует... ну как скоро... это относительно медленный процесс...
сначала тотальная деградация... потом буйство и безумие... надежды нет... всё тлен...
самое смешное что это случается незаметно как бы исподволь...
почти как по Роберту Чамберсу... всё хорошо спокойно... и вдруг раз и всё...
более того оказывается оно всегда и было просто его не замечали...
в этом суть гибридного хтонического феномена...
Математика - это язык на котором бог написал вселенную. Статистика и математика рулят.
Все вычисляется:
Берем даты начала мировых событий ( мировых войн ):
- Первая мировая 28.07.1914
28+07+19+14= 68
- Вторая мировая 01.09.1939
01+09+19+39= 68
- Сейчас (третья мировая ) действия 24.02.2022
24+02+20+22= 68
И ЕЩЕ РАЗ ( контрольный ):
Война Наполеона +,тут берем дату окончания события , завершение исторического цикла ):
!!!26.12.1812!!!
26+12+18+12 = !!!68!!!
Коэффициент корелляции математической зависимости в датах ВСЕХ абсолютно событий - 68 , т.е. как только подходим к порогу 69 - наступает 3.14+3D+А. ( в первый раз чтоли ).
( или момент значимых событий равен 69 или Инь Янь (С) )
Весь дебош оттуда как раз и притопал ( УХАНЬ = WUHAN )Ну нафигачим еще 3.14+RAM+ID на память будущим цивилизациям. Я кст возле одной такой и живу. Она и пирамида, и заодно и "часики там 1 в 1 как в киношке "Назад в Будущее":
Р180(WUHAN)=NAHUW ( транскрипцию на РУС писать не буду, пообщал админу не материться )
Их сейчас 34 штуки на планете, будет 35-я...
Ну ладно... приободрил... спасибо...
а то что ни день то новые финансовые ограничения и санкции (да сижу под санкциями блин неудобно как вышло)
и бесчеловечные ужасы и извращенная логика и злобный цинизм лицемерно прикрытый якобы благими намерениями...
и самое неприятное что есть еще такие которые всему этому радуются упыри какие-то...
а такие периоды даже шатается уверенность в человечестве и в телеологии логоса вообще...
иной раз думаешь что черт возьми хаос восторжествует и можно не беспокоиться...
но пока живы пророки мы не сдадимся хаосу...
слава баблокосу, магистрам слава!
🤠
P.S. желаю удачи со стартом этого нового проекта или пари которое вы наметили!
P.P.S. вернусь через некоторое время к этой теме