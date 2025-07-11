Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 696

Новый комментарий
 
Poul1 #:
Мдааа. Судя по ветке, раньше Наполеоны интереснее были. Сейчас с деменцией. 
Не все такие. Создавайте нью ветви. Присоединимся. 
 
spiderman8811 #:
Не все такие. Создавайте нью ветви. Присоединимся. 

Деменция = Демон+Це+Я! ... Присоединяйтесь )))



( зато не Димон и не Тимон и Пумба )....

[Удален]  
spiderman8811 #:
Не все такие. Создавайте нью ветви. Присоединимся. 
Я так понимаю тут немодерируемая демократия. Даже из психушки писать можно. Так что опасно. 
 
Poul1 #:
Я так понимаю тут немодерируемая демократия. Даже из психушки писать можно. Так что опасно. 
Ахахаха))) 
[Удален]  
Орлянка и другие приключения Шурика. Часть 2-я.
 
Poul1 #:
Орлянка и другие приключения Шурика. Часть 2-я.

Дамы, а мы совсем и не против чтобы вы свою ветку открыли и туда нырнули. тем более Павлик что Морозит ( = Павлик Морозов ), даже в MQL нихера не понимает, а тут вам "НЕ ТО МЕСТО ГДЕ МОЖНО ЯЗЫКОМ" (С) М. Горбачёв....
Этой ветке уже более 10 лет и младенцам тут точно не место.

Насчет Наполеонов, могу пальцем ткнуть где он сейчас: прочитайте сначала его биографию и сравните все что там написано с тем что сейчас происходит.
Он тоже был "небольшого роста", тоже был консулом и тоже пришел к власти в ходе государственного переворота.  Осера - это город - коммуна во Франции, (С) Кооператив Озеро:






Наполеон детектед!...



Уроки истории в школах и не только вам преподают не просто так. Повторение исторических циклов уже давно известное явление.

 
А ведь я предупреждал что после страницы с номером 666 начнется адъ😈
[Удален]  
Alexandr Krivoshey #:

Дамы, а мы совсем и не против чтобы вы свою ветку открыли и туда нырнули. 

Дама, таки она (ветка) и не Ваша тоже. Это Вы тут затесались, совершенно случайно кстати, судя по ветке. 
[Удален]  
transcendreamer #:
А ведь я предупреждал что после страницы с номером 666 начнется адъ😈
Ад будет до 999. А там, надо полагать галопередолом вылечат уже. 
 
transcendreamer #:
А ведь я предупреждал что после страницы с номером 666 начнется адъ😈
А вот и Дример )
1...689690691692693694695696697698699700701702703...885
Новый комментарий