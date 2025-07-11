Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 698
Может кому-то показаться, что великий пророк сошел с ума (были такие комментарии) на самом же деле светлейший просто вышел за границы линейного человеческого мышления, и пишет нам уже с "той" стороны, ведь по сути то к чему призывает или намекает Джокер - это раскрытие сверхрационального метода познания реальности.
Ранее в секте мы обсуждали возможность поиска всех Граалей алгоритмически, а именно на основе символьной регрессии, причем потенциально бесконечные алгоритмы, которые могут дописывать или изменять сами себя тоже включены в этот множество и мощность этого множества по видимому является алеф-0 (первый бесконечный кардинал, счетное множество, см. иерархию алефов) а при этом множество всех последовательностей рынка (закодированных тем или иным образом, например события пробоя уровней, etc) является континуумом (алеф-1 при принятии континуум гипотезы и аксиоматики детерминированности если я ничего не путаю, пусть меня поправят, если что, или какой-то очень отдаленный алеф, что более вероятно) - при этом как все знают что сумма одинаковых алефов дает тот же самый алеф, то есть сколько бы алгоритмов вместе не запустить или сколько бы стандартных линейных пророков не посадить рядом, они не гарантируют нахождение всех Граалей, но если выйти за пределы ограничения теории алгоритмов, то это становится возможным.
В самом мрачной версии мира все Граали являются невыводимыми😀 и алгоритмически неразрешимыми, поэтому без мата и оргий - никак!
Не выходя за рамки, рамки невозможно преодолеть!...
Отчасти, это напоминает геометрическое преобразование - инверсию, когда внутренность и внешность сферы личности преобразуются друг в друга, оставляя саму сферу на месте. Происходит как бы выворачивание или перемена мест внутреннего Микрокосма и внешнего Космоса. С чисто психиатрической точки зрения, очевидно, необходимо последующее обратное преобразование для возвращения Мироздания на место.
Да и как мы обсуждали, наиболее важным является отличие поведения от случайного блуждания, но видимо это недостаточный критерий, и желательно всё-таки как-то предсказывать волатильность, иначе будет щипание пипсов...
Да, отличие от СБ должно характеризоваться его типом (трендовость и возвратность это совершенно разные типы отличия). А вообще же, типов отличия - потенциально бесконечное количество. Для каждого такого типа нужна ещё количественная оценка для степени отличия от СБ - например, какое-нибудь грубое сравнение с величиной спреда.
И+ВАН=I+ONE=!!!Я+Один!!! ( ударение на заглавную ). Если помните, его постоянно в сказках посылали куда-нибудь добыть что-нибудь и он успешно справлялся со всеми заданиями.
Викинги Скандинавии тоже не сидели на месте, занимались тем же самым.
Разрешите представить: Это !!!ИВАН!!! =Один=> Викинг=(WIKI +NG) или скандинавский бог. Языческие предания о скандинавском боге Одине пришли именно оттуда.
Р180(ИВАН+ДУРАК)=НАВИ+КАРУД=МОРЯК+КАРУД(=КИНЖАЛ(турецкий))=ПИРАТ/Древний варвар или "Первооткрыватель"
Я тут изначально. Страница 39 и свободен...
Кружка Клейна
Она самая
Оргию затеяли до тебя. Так что.
Я присоединился к обсуждению ровно через 6 дней. 11.05.2012
"Так что" упал + отжался...
Оргию затеял Некола 2012.08.05
В секту вступил гораздо позже. Через 6 дней был ещё неучем. После того как тебя научили разными файликами, насколько читал.