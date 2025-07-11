Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 697
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вот чем хорош великий пророк баблокоса - сразу понятно что конкретно делать - предельно конкретные и четкие указания - практически открытым текстом - например исходя из сообщений великого пророка теперь всем ясно что нужна космическая радиация или жесткое гамма-излучение😉
Странно что господин Шерлок опять аннигилировал... видимо снова нашел Грааль... такое уже было ранее...
Читать все это я конечно не буду... но прокомментирую Анатолия, что сумма портфелей вовсе не обязательно в конкретный момент времени будет чем-то отличаться от просто одного портфеля, это и визуально видно даже, по-видимому и вообще способ сборки не столь важен, можно даже численно перебирать, важны другие его характеристики или соотношения скорости (функции) и положения (высоты), а ежели находимся в середине кокона/пучка, то нет смысла там что-то ловить, будет просто рандом и вынос стопов как обычно, вот вроде бы господин Волотко импульсы ловил, ловил, но в итоге просто не хватает рынку импульсности, форекс это не акции, тут больше возвратного движения, поэтому {стук в дверь...}
А вот и Дример )
Да, привет, привет, слава космическому сознанию, мы все тут дримеры и джокеры😀
Дама, таки она (ветка) и не Ваша тоже. Это Вы тут затесались, совершенно случайно кстати, судя по ветке.
Я тут изначально. Страница 39 и свободен...
Да, привет, привет, слава космическому сознанию, мы все тут дримеры и джокеры😀
Не говори. "Весь мир насилья мы разрушим, до основанья, а затем"... )))
И вместо сердца+= пламенный "МОй+ТОР" ( ну или молот ТОРА )
А ведь я предупреждал что после страницы с номером 666 начнется адъ😈
Адъ и Израиль имманентен ветке и присущ ей изначально, с первого сообщения. Просто пришло время раскрыться оному и предстать без акцидентальной осмысленности.
Вот чем хорош великий пророк баблокоса - сразу понятно что конкретно делать - предельно конкретные и четкие указания - практически открытым текстом - например исходя из сообщений великого пророка теперь всем ясно что нужна космическая радиация или жесткое гамма-излучение😉
Странно что господин <..> опять аннигилировал... видимо снова нашел Грааль... такое уже было ранее...
Читать все это я конечно не буду... но прокомментирую <..>, что сумма портфелей вовсе не обязательно в конкретный момент времени будет чем-то отличаться от просто одного портфеля, это и визуально видно даже, по-видимому и вообще способ сборки не столь важен, можно даже численно перебирать, важны другие его характеристики или соотношения скорости (функции) и положения (высоты), а ежели находимся в середине кокона/пучка, то нет смысла там что-то ловить, будет просто рандом и вынос стопов как обычно, вот вроде бы господин <..> импульсы ловил, ловил, но в итоге просто не хватает рынку импульсности, форекс это не акции, тут больше возвратного движения, поэтому {стук в дверь...}
Следовательно, нужна декомпозиция множества портфелей на подмножества с разными типами поведения и выбор в каждом таком подмножестве оптимального (для присущего ему типа поведения) портфеля.
Может кому-то показаться, что великий пророк сошел с ума (были такие комментарии) на самом же деле светлейший просто вышел за границы линейного человеческого мышления, и пишет нам уже с "той" стороны, ведь по сути то к чему призывает или намекает Джокер - это раскрытие сверхрационального метода познания реальности.
Ранее в секте мы обсуждали возможность поиска всех Граалей алгоритмически, а именно на основе символьной регрессии, причем потенциально бесконечные алгоритмы, которые могут дописывать или изменять сами себя тоже включены в этот множество и мощность этого множества по видимому является алеф-0 (первый бесконечный кардинал, счетное множество, см. иерархию алефов) а при этом множество всех последовательностей рынка (закодированных тем или иным образом, например события пробоя уровней, etc) является континуумом (алеф-1 при принятии континуум гипотезы и аксиоматики детерминированности если я ничего не путаю, пусть меня поправят, если что, или какой-то очень отдаленный алеф, что более вероятно) - при этом как все знают что сумма одинаковых алефов дает тот же самый алеф, то есть сколько бы алгоритмов вместе не запустить или сколько бы стандартных линейных пророков не посадить рядом, они не гарантируют нахождение всех Граалей, но если выйти за пределы ограничения теории алгоритмов, то это становится возможным.
В самом мрачной версии мира все Граали являются невыводимыми😀 и алгоритмически неразрешимыми, поэтому без мата и оргий - никак!
Не говори. "Весь мир насилья мы разрушим, до основанья, а затем"... )))
И вместо сердца+= пламенный "МОй+ТОР" ( ну или молот ТОРА )
Подумалось что Тор как метафора громовержца сходна с Индрой у которого тоже было сходное по функциям оружие - ваджра, ставшее олицетворением не столько разрушения, сколько мгновенного молниеносного прозрения.
Следовательно, нужна декомпозиция множества портфелей на подмножества с разными типами поведения и выбор в каждом таком подмножестве оптимального (для присущего ему типа поведения) портфеля.
Да и как мы обсуждали, наиболее важным является отличие поведения от случайного блуждания, но видимо это недостаточный критерий, и желательно всё-таки как-то предсказывать волатильность, иначе будет щипание пипсов...