Aleksey Nikolayev #:

Sherlock is back?

Не смог удержаться...


Aleksey Nikolayev #:

Following Aristotle, this is anyone who is not Sherlock, but could potentially be.

получается ты и есть этот самый NotSherlock

ну и чё пристал тогда, а? а?

 
transcendreamer #:

Мне нужна твоя трубка и баблокос!

 
transcendreamer #:

дааааа

талант пропадает в поисках грааля..............

Дример, займись делом

;)

Renat Akhtyamov #:

он делом и занят - постеры рисует на Николаева ))
 
Aleksey Nikolayev #:

А какой сегодня день? Число? А год?

 
James Doe #:
он делом и занят - постеры рисует на Николаева ))

Ну, Николаев то понятно, ему образование приткнуть куда то надо.

Только беда в том, что котировка против денег ходит, а не по статистике

И понятным образом, никто этот инсайд никогда не выложит
 
James Doe #:
Давай сигнал новый пили, и что с водопадами случилось? 

Только стоило отъехать по делам, смотрю ни сигнала ни Шерлока, ну дела...

 
James Doe #:

James Doe - Set It Off


 
Aleksey Nikolayev #:

Суть баблокоса описывается в двух словах

На пальцах это так.

Если один и тот же инструмент вдруггг или где то в разных краях начинает ходить по разному, то судьба у него одна - прийти в одну и ту же цену

а это значит, что тот который ушел выше - продаем, а тот который ушел ниже - покупаем

и когда сойдутся - по любому профит!

удачччччииии, друггГгггг!

