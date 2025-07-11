Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 701
Вообще я тут планировал сделать заготовку для синтетического кокона типа такой фреймворк для тестирования разных тем с синтетиками но поскольку я отвлекаюсь на другие темы (а еще постоянно скрываюсь от чекистом и масонов) то выложу пока то что есть, вдруг кому интересно будет (конечно же нет)
Это функции для генератора пучка всех возможных синтетиков и два фильтра: NRMSE (нормированная среднеквадратичная ошибка) и тест на волатильность (справа не должно быть меньше чем слева).
Потом как будут силы, оформлю, выложу в кодобазу...
Массив структур SYMBOL хранит данные по всем символам, массив структур SYNTH - по синтетикам...
Массив element содержит ссылки (индексы) на символы...
Остальные элементы структур самоочевидны из их названий...
Функция задается в виде y = TrendCoeff * (x ^ TrendPower) соответственно можно делать тренд или рут или степенную...
В текущем примере выбирается синтетик с наименьшей нормированной ошибкой (нормированной к высоте модели) и проверяется волатильность на истории и на интервале расчета (чтобы не попасть в банальную ситуацию когда на оптимизации волатильность низкая что влечет понятно какие риски)...
К этому можно прикрутить свои торговые функции и логику сетапа (я специально этого здесь не касался потому что это отдельная тема)...
Это всё только касается каноничной классики баблокоса, то есть без наворотов ММ и прочего (сплиты там и т.п.)
Если кому-то будет полезно то буду рад, а если нет, то можете хулить😀
Ну ладно... приободрил... спасибо...
а то что ни день то новые финансовые ограничения и санкции (да сижу под санкциями блин неудобно как вышло)
и бесчеловечные ужасы и извращенная логика и злобный цинизм лицемерно прикрытый якобы благими намерениями...
и самое неприятное что есть еще такие которые всему этому радуются упыри какие-то...
а такие периоды даже шатается уверенность в человечестве и в телеологии логоса вообще...
иной раз думаешь что черт возьми хаос восторжествует и можно не беспокоиться...
но пока живы пророки мы не сдадимся хаосу...
слава баблокосу, магистрам слава!
🤠
P.S. желаю удачи со стартом этого нового проекта или пари которое вы наметили!
P.P.S. вернусь через некоторое время к этой теме
Да какой я пророк - просто ЛЮблю + Цифры(=Цифер)=ЛюЦифер = МАТеМАТиК ( матерюсь много )
Обычный "Карлсон" который живет на Крыше = Привидение с мо+тором ( ну или Молотом Тора = Мьёльнер ), не то что Клаус Шваб со Шваброй
Мож я вааще "жульничаю" как Эндрю Карлсин - тупо натырил из будущего информации и здесь модным ТУСом "прикидываюсь" )))
( или Эндрю Карлсин )
Как пел Михаил Круг "и не очко (=око) так губит, а к одиннадцати ТУС"...
Если кому-то будет полезно то буду рад, а если нет, то можете хулить😀
Возможно, как-то можно это прикрутить для изучения архетипа разворотности валют. Для этого можно пытаться рисовать не монотонные функции, а разворотные - типа перевёрнутой параболы, например, и смотреть при каких условиях она рисуется наиболее красиво (выбор времени суток для вершины и тд)
Опять же, можно создать новое направление современного искусства - рисование посредством эквити портфелей) Для популяризации направления следует начать с эротических изображений)
Sherlock is back?
Сиськи это круто - сразу видно "системный подход" )))
Все мы немножко сисадмины)
в коде слов конечно много, но это местная традиция
единственное, напрягло :
Слово "base" собираются закейвордить ???
matrix, vector видимо показалось мало...
Who is Sherlock? Who is are you?!
Ok, NotSherlock