Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 686
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Жили у бабуси два весёлых буси
Этот иероглиф с японского переводится как "кодекс самурая"
Это целых три иероглифа 武士道 бусидо - путь воина. Буси - воин, до - путь.
Язык и письменность это разные вещи. Наш язык произошёл от праславянского языка, а письменность от древнеегипетской письменности (через финикийскую и греческую).
Пространство рынка одномерно. Что касается пространства вложений, то это лишь интерпретация.
Инфа 100%. От дочки, внучки и Жучки.
Это целых три иероглифа 武士道 бусидо - путь воина. Буси - воин, до - путь.
Язык и письменность это разные вещи. Наш язык произошёл от праславянского языка, а письменность от древнеегипетской письменности (через финикийскую и греческую).
Алексей, я читаю свободно все египетские надписи и письмена. В их основу положены гемоетрические фигуры, это то же самое что и МАТ или МАТеМАТиКАА
О том что это самый древний язык (=МАТ( или =МАТеМАТиКАА)) я и сказал. ты если не заметил, я его частенько использую = МАТерюсь.
Алексей, я читаю свободно все египетские надписи и письмена.
Да я тоже читаю свободно всё. Проблема в том, что ничего непонятно.
Например:
Вот эти 3.14+DOOR+АСы = Хаситы делают следуюее ( евреи все читают справа налево а не слева направо как и арабы ):
Ритуал назыается ЛАДОНЬ
Р180(ЛАНОНь)=ьНОД+АЛЛ=NODE+all=узел+ВСЕ=ВСЕ+СВЯЗАНЫ=ВСЕ+ЗАОДНО
Президент = Прессинг+Дент = Сдавливание+Зубов = Выжимание+Ресурсов = Выжимание все из КОЛОНИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ( признак государства - доминиона = КОЛОНИИ )
наличие "Прессинг-Дента" = Признак колониального государства.
Р180(КОНСТИТУЦИЯ)=ЯИЦ+УТИ+ТС+НОК =Яйца+Утки+ТС(=Молчать)+НОК(=KNOCK=СТУК или УДАР ). наличие конституции - признак выжимаемого государства = колонии.
Конституции нет в Англии, Швеции, Канаде, Новой Зеландии и пр . Канада правда и так полный доминион англичан...
Так что осознайте это братва - вы ОБЫЧНЫЕ РАБЫ а ДЕНЬГИ - это средство управления ВАМИ.
Р180(ЗАКОН)=НОК+АЗ=УДАР+ПО СЕБЕ = САМОУБИЙСТВО
Р180(ЗАКОН)=НО+КАЗ = НЕ+ГОВОРИТЬ = МОЛЧАТЬ!!!!!
есть ЗАКОН а есть ПОКОН (ПОХ+ОН=Когда все похуй, монохуйственно, эквипенисуально и геркулесово ( монохромно ), потому что ПОКОН с проявлением любви и уважения к старшим (=предкам = родителям ) = ПОКЛОН!!! = Родноверие!!! ( язычество, самая древняя вера и это не равно РЕЛИГИЯ )
Потому что Р180(РЕЛИГИЯ)=Я+И+ГИЛЕРА = РАБ НА ГАЛЕРЕ!!!
а Р180(МИТРОПОЛИТ)=ТИЛО+ПОРТИМ!!! = ИЗВРАЩЕНЦЫ или те же Педики в балохонах.
Когда в обществе используется Р180(ПОКОН)=НО+КОП = НЕТ+ПОЛИЦИИ!!! = ПОТОМУ ЧТО ЗАДАЧА Р180(ПОЛИЦИЯ)+ЯИЦИЛОП! = ЖРАТЬ И ПИЗДИТЬ ВАШИ ЯЙЦА ИЗХ ГНЕЗДА!!!
И вообще яйца не лопаюти, их едят, а те кто их лопает = ЖРЕТ ЦЕЛИКОМ, особенно чужие МУЖСКИЕ = 3.14+DOOR+Ы!
Потому у всех у кого на спине надпись = "ПОЛИЦИЯ" в переводе на обычный язык написано "3.14+DOOR+Ы"
Потому когда вам в конституцию заХУячили "РЕЛИГИОЗНОЕ ГОСУДАРСТВО", то по FUCK+TWO захуярили вам на лоб надпись что вы = РАБЫ В РАБОВЛАДЕЛЬЧЕСКОМ ГОСУДАРСТВЕ!!!
Посылание НАХУЙ не является обыдным, а есть ХУЙ = Х(=Женская хромосома+ У+Мужская кромосома,+ Й = И(=Продолжение жизни или древние основы ГЕНЕТИКИ )
А вот если в 3.14+3D+У, то это совсем другое дело. Послать туда - это формула Круг+ 3D+СФЕРА = ФОРМУЛА ЯДЕРНОГО ВЗРЫВА!!!
Пирамида что стоит в Египте это 3.14(=Пи=Круг=Бесконечность+RAM(=память не только оперативная )+ID(=Идентификатор)+А(=Альфа)
Р180(ПИРАМИДА)=АД+И+МА+РИП переводится как Альфа+Дом (=мой дом или АД или МОЯ МОГИЛА)+И+МА(=МОЯ(древнерус))+РИП=RIP=Могила ( перевод с Английского )
Возле ПИРАМИДЫ лежит ТАКСА!
ТАКСА это еще и НАЛОГ = Место сбора НАЛОГОВ!!!
Р180(НАЛОГ)=ГОЛ!НА, БляБудуНах!На! - Будете ГОЛЫМИ к ЕБЕНям где ЕБЕН = "Ельцин Борис Николаевич"
МАТ это еще и ВОРОВСКОЙ язык. Поэтому он и запрещен, иначе вы во все ВРУБИТЕСЬ!!! ( я им свободно владею ) = МАТерюсь! ), только понимаю его смысл = ЗАЧЕМ(=Что+Где+Когда)
Р180(КУЛЬТУРА)=АРУТ+ЛУК = КРИЧАТ+СМОТРИ!!! ( тоесть внутри вы на самом деле КРИЧИТЕ и у вас ЖОПА ПОЛНАЯ!!!
А вот те кто МАТерятся внутри на самом деле абсолютно СПОКОЙНЫ (С) Спокойствие, только спокойствие = Карлсон ( который живет на КРЫШЕ )
Материшься = С+ПОКОЙ = >С+ПОКОН => С+ПОХ+ОН => ВСЁ+ПОХУЙ!
Правило ТРАНЗИТИВНОСТИ для вскрытия СМЫСЛА ( = МАТеМАТиКАА )
Если А = В, а В = С, то А = С!!!
ЛЮблю+ЦИФРЫ(=Цифер(древнерус)) = ЛюЦИФЕР!!! = !!!666!!!
( Куку "ГРИНЯ" = ТРИ+НЯ = ТРИ+БУКВЫ+НЯ )
= Р180(ХУЙ)=ЙУХ = ЮГ( Новгород Северское кнажество)!
Новгород-Северское княжество как раз и находится на ЮГЕ = Парадокс, например г. Харьков!!!
Р180(ХАРЬКОВ )=ВО+КРАХ!!! Оттуда ( с СЕВЕРА ) какой-то чувак должен притопать, который все насквозь видит... = Р180(Сурива+Нор+Ок(=Всевидящийне на ГЛАЗ а "ОКО")) = КоронаВиРус!!!
Он еще в ДУХ верит ( или силу ДУХА) = DUHAN = DU+HAST = RamStain = RAM(=Память)+S+TAIN ( C тайными древними знаниями )
https://proza.ru/2016/02/10/1730 ?
а еще ему все внатуре ПОХУЙ = ПОХУЙ+ОН!!! = ХУЙ НА ВСЁ КЛАДЕТ!!! что не есть ПЛОХО
А вот если он 3.14+3D+У пошлёт, тогда ВАФЛИ!!!
Кстати, рекомендую послушать альбом RamStain = "MY+TOR" = Мой+ТОР = Мой (+Молот ТОРА)!!! где ТОРА = книжка, которую все ЕВРЕИ любят пооблизывать.
Все до АУЕния просто, что видишь - так и понимаешь: <много_буков>
И, вроде, не весна уже...
Не говори, а все пропитано ЛОГИКОЙ.
Сталин, еврейскому ВРАЧУ который пытался поставить диагноз ШИЗОФРЕНИЯ - укакошил в этот же день. Потому что этой болезни НЕ СУЩЕСТВУЕТ:
ШИ - по япоски = ТЕЛО
ЗО = О3 = Формула Озонового слоя или Коры планеты, этот же элемент вырабатывается в коре головного мозга у человека в процессе мышления
FREE = Свобода ( или отсутствие защиты от внешних воздействий, что дает способность воспринимать мир по другому ), что и делает ОЗОН
Р180(НИЯ=сам не свой=чужой)=Я+ИН = Я+ВНУТРИ!
ТатуИН бля какой-то где ТАТУ ( что по украински = БОГ )+ИН = IN= ВНУТРИ!!! ( перевод с Суржика - древний язык вольного казачества, располагающихся на Слобожанщине )
Сталин был настолько силен, что еврейский врач БЕХТЕРЕВ пытавшийся ему навредить поставив диагноз, подох на следующий день при странных обстоятельствах
а ТатуИН еще и родная планета ДартВейдера
И, вроде, не весна уже...
Из всего этого я только это понял:))
Вот эти 3.14+DOOR+АСы
Так, Харьков - не трогать!!!
Р180(ХАРЬКОВ )=ВО+КРАХ!!!