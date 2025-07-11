Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 689

Poul1 #:
Любви к нему не питаю. Но это же уже мезозой по сравнению с нашей эрой. 

Вот только мезозой не надо очернять. Офигительный период в развитии всего живого

 
Aleksey Nikolayev #:

А вот, например, любимый язык Дримера.


И че в нем непонятно?

 
Alexandr Krivoshey #:

И че в нем непонятно?

В языке или в Дримере? В языке непонятно зачем он нужен. С Дримером такого вопроса не возникает, но непонятного с ним тоже хватает.

 
Господа, поведайте истинно: баблокос баблокосит или не балокосит? 
Grigori.S.B #:
Господа, поведайте истинно: баблокос баблокосит или не балокосит? 
Да нужен он вам. Тут хоть настроение подняли. 
 
Poul1 #:
Да нужен он вам. Тут хоть настроение подняли. 

Не нужен. Нужно знать: балокосит или нет? 

 
Aleksey Nikolayev #:

В языке или в Дримере? В языке непонятно зачем он нужен. С Дримером такого вопроса не возникает, но непонятного с ним тоже хватает.

Вообще язык всего один существует - человеческий.

Язык от выражения "я+зыка" я смотрю или я "смотрящий". Термин "Смотрящий" как раз из воровской среды
Раньше алфавит писался вертикально а не горизонтально.






 
Grigori.S.B #:

Не нужен. Нужно знать: балокосит или нет? 

нет

ибо Саша дал алгоритм, но применил в торговле по другому

//-----------------

2010 год, рассказываю....

Я один из тех, кто с ним общался на тему этого баблокоса в то время в личке

В терминале у него были цифры не $100-... а $2M

Торговал он не тока форекс

Кто допетрит почему так, тот поймет что не было рассказано в этой и не только ветке.

 
А когда ЗЫКА не совсем ЗЫКА а передает информацию ( = ВОЛНА ), появляется ЗВУК!!!





А когда ЧелоВек танцует = БУКВЫ!!!

Потому африканские ТАНЦЫ = тоже ЯЗЫК или РАЗГОВОР друг с другом, только БУМАГА НЕ РАСХОДУЕТСЯ!...





В случае когда человек стоит на месте, а за него танцует его ЯЗЫК во рту ), это тоже танец = РАЗГОВОР )

Обратите внимание - на брови у МоргенШтерна татуировка !!!666!!!
Renat Akhtyamov #:

нет

ибо Саша дал алгоритм, но применил в торговле по другому

//-----------------

2010 год, рассказываю....

Я один из тех, кто с ним общался на эту тему

В терминале у него были цифры не $100-... а $2M

Торговал он не тока форекс

Кто допетрит почему так, тот поймет что было не рассказано.

Почему так-что? Стало быть допетрили? Я понимаю что ещё не постигли сути иероглифов. Но к чему народ возбуждаете, сами не зная?))). Смеялись тут, шутиши. Но это уже членовредительство, влвлекать людей в чем сами не разбираетесь. 
