Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 685
Пчелы правильные, просто они против того чтобы у них мёд забирали
Стоплоссы тоже правильные, поскольку это чьи-то профиты.
В корне неправильное утверждение: стоплосс сейчас - это твой профит в будущем (С) "Нормальный закон распределения случайных величин" = закон равновесия = РАВНО(РОВНО)
Доподлинно - стоплос это лимитка одного из DC в цепочке. Если его лимитка исполняется полностью то срабатывает ваш стоплосс, цепочка деребанит спред а у вас закрывается ордер.
Одно другому никак не мешает и даже наоборот - очень помогает.
Ничего не понятно, но очень интересно.
крупными мазками - в биржевом стакане нет стоп-ордеров. Но всё машинерия с ордерами идёт через него. Иначе оно всё просто не будет работать
Когда ты ставишь стоп-ордер SELL, то по лучшей цене выставляется лимит BUY (чтобы тебе продать что-нибудь ненужное нужно у кого-то купить это ненужное). Как только лимитка наполнилась - тебе это и продадут. Разница 1-2-3 пункта внутри спреда, и её делят те кто в иерархии агрегирует "0.01 лота центов" с другими такими-же.
Это всё разговоры в пользу бедных. Осмысленные расчёты (Петерс, например) показывают огромную размерность пространства вложения, что говорит в пользу стохастичности системы.
Пространство рынка одномерно. Что касается пространства вложений, то это лишь интерпретация.
