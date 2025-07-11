Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 685

Новый комментарий
 
⚠️ ⚠️ ⚠️Microsoft: С 30 июня программа SPLA закрывается для РФ, более не будет возможности активировать лицензии в принципе. ⚠️ ⚠️ ⚠️
Файл из Облака Mail.ru
  • cloud.mail.ru
Облако Mail.ru - это ваше персональное надёжное хранилище в интернете.
 
Alexandr Krivoshey #:
Пчелы правильные, просто они против того чтобы у них мёд забирали

Стоплоссы тоже правильные, поскольку это чьи-то профиты.

 
Aleksey Nikolayev #:

Стоплоссы тоже правильные, поскольку это чьи-то профиты.

В корне неправильное утверждение: стоплосс сейчас - это твой профит в будущем (С) "Нормальный закон распределения случайных величин" = закон равновесия = РАВНО(РОВНО)

 
Aleksey Nikolayev #:

Стоплоссы тоже правильные, поскольку это чьи-то профиты.

Доподлинно - стоплос это лимитка одного из DC в цепочке. Если его лимитка исполняется полностью то срабатывает ваш стоплосс, цепочка деребанит спред а у вас закрывается ордер. 

 
Alexandr Krivoshey #:

В корне неправильное утверждение: стоплосс сейчас - это твой профит в будущем (С) "Нормальный закон распределения случайных величин" = закон равновесия = РАВНО(РОВНО)

Одно другому никак не мешает и даже наоборот - очень помогает.

Maxim Kuznetsov #:

Доподлинно - стоплос это лимитка одного из DC в цепочке. Если его лимитка исполняется полностью то срабатывает ваш стоплосс, цепочка деребанит спред а у вас закрывается ордер. 

Ничего не понятно, но очень интересно.

 
Aleksey Nikolayev #:

Одно другому никак не мешает и даже наоборот - очень помогает.

Ничего не понятно, но очень интересно.

крупными мазками - в биржевом стакане нет стоп-ордеров. Но всё машинерия с ордерами идёт через него. Иначе оно всё просто не будет работать

Когда ты ставишь стоп-ордер SELL, то по лучшей цене выставляется лимит BUY (чтобы тебе продать что-нибудь ненужное нужно у кого-то купить это ненужное). Как только лимитка наполнилась - тебе это и продадут. Разница 1-2-3 пункта внутри спреда, и её делят те кто в иерархии агрегирует "0.01 лота центов" с другими такими-же. 

 
Maxim Kuznetsov #:

крупными мазками - в биржевом стакане нет стоп-ордеров. Но всё машинерия с ордерами идёт через него. Иначе оно всё просто не будет работать

Когда ты ставишь стоп-ордер SELL, то по лучшей цене выставляется лимит BUY (чтобы тебе продать что-нибудь ненужное нужно у кого-то купить это ненужное). Как только лимитка наполнилась - тебе это и продадут. Разница 1-2-3 пункта внутри спреда, и её делят те кто в иерархии агрегирует "0.01 лота центов" с другими такими-же. 

Крупными  мазками - ВОТ = "Крупными мозгами"

 
Alexandr Krivoshey #:
Крупными  мазками - ВОТ = "Крупными мозгами"

Жили у бабуси два весёлых буси

 
Aleksey Nikolayev #:

Это всё разговоры в пользу бедных. Осмысленные расчёты (Петерс, например) показывают огромную размерность пространства вложения, что говорит в пользу стохастичности системы.

Пространство рынка одномерно. Что касается пространства вложений, то это лишь интерпретация. 

 
Алексей Тарабанов #:

Пространство рынка одномерно. Что касается пространства вложений, то это лишь интерпретация. 

Сходи на улицу, посмотри вдаль. И найди там одномерное пространство. 
Файлы:
scale_1200_032i.jpeg  87 kb
1...678679680681682683684685686687688689690691692...885
Новый комментарий