Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 691
Рената иероглифам научите. Ато адепт, а фиников нема.
ТЧК
Например некоторые "танцующие человечики" - это формы белков АМИНОКИСЛОТ при секвенации ДНК!
Вот ты сидишь перед чистым листом бумаги и какую-то загагулину нарисовал/каракулю. А эта "каракуля" оказывается ФОРМА БЕЛКОВ что у тебя внутри сидит в клетках.
Не бывает ничего случайного.
И чем Хуёвее у тебя почерк, тем более богат твой внутреннй мир ( статистикуа ), и тем человек более интеллектуально развит. Доказано уже давно
А вот "Калиграферы" как раз в основном и есть "ЗадРоты" ( у которых на уме только Жопы и Пожрать что нибудь ).
А юнит-это ученик онита.
Читать СМЫСЛ а не форму человек может научиться только САМ. Все языки - "танцующие сущности/человечики"...
ТЧК
Бонита от исанского с испанского красивая. Девушка юнита.
Перо ен эспаньол но тениамос суфицианте пара хаблар акеуи ( вот только по испански нам тут не хватало начать говорить )
За что вы так Рената, он в основном калиграфер.
Доктора потому и имеют такой херовй почерк, потому что оч умные люди обладающие недюжим интеллектом
( далее Пошутим )
Я таки Вас умоляю. Сейчас же начнут тайные смыслы искать, при чём уже не на испанском.
Подвергать все(+ё) сомнению = "Раскачивать Лодку" можно и нужно.
У каждого есть свой почерк.
Доктора потому и имеют такой херовй почерк, потому что оч умные люди обладающие недюжим интеллектом
( далее Пошутим )
Я думаю плохо Вы разбираетесь в причинах непонятного почерка врачей.