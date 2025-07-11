Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 691

Poul1 #:
Рената иероглифам научите. Ато адепт, а фиников нема. 
Читать СМЫСЛ а не форму человек может научиться только САМ. Все языки - "танцующие сущности/человечики"...
ТЧК
Например некоторые "танцующие человечики" - это формы белков АМИНОКИСЛОТ при секвенации ДНК!
Вот ты сидишь перед чистым листом бумаги и какую-то загагулину нарисовал/каракулю. А эта "каракуля" оказывается ФОРМА БЕЛКОВ что у тебя внутри сидит в клетках.

Не бывает ничего случайного.
И чем Хуёвее у тебя почерк, тем более богат твой внутреннй мир ( статистикуа ), и тем человек более интеллектуально развит. Доказано уже давно
А вот "Калиграферы" как раз в основном и есть "ЗадРоты" ( у которых на уме только Жопы и Пожрать что нибудь ).
Poul1 #:
А юнит-это ученик онита. 
Бонита  с испанского красивая. Девушка юнита.
А эбонита любовница юнита. Диэлектрик, не пропускает бониту. 
Alexandr Krivoshey #:
За что вы так Рената, он в основном калиграфер. 
 
Poul1 #:
Бонита от исанского с испанского красивая. Девушка юнита.
А эбонита любовница юнита. Диэлектрик, не пропускает бониту. 

Перо ен эспаньол но тениамос суфицианте пара хаблар акеуи ( вот только по испански нам тут не хватало начать говорить )
Alexandr Krivoshey #:

Перо ен эспаньол но тениамос суфицианте пара хаблар акеуи ( вот только по испански нам тут не хватало начать говорить )
Я таки Вас умоляю. Сейчас же начнут тайные смыслы искать, при чём уже не на испанском. 
 
Poul1 #:
За что вы так Рената, он в основном калиграфер. 
У каждого есть свой почерк.
Доктора потому и имеют такой херовй почерк, потому что оч умные люди обладающие недюжим интеллектом
( далее Пошутим )


 
Poul1 #:
Я таки Вас умоляю. Сейчас же начнут тайные смыслы искать, при чём уже не на испанском. 
Пох+Нах, пусть ищут = подвергать все сомнению есть неплохо. Ничто не является ДОГМА кроме того что ДОГМА (=Законы природы/равновесия (=РАВНО=РОВНО) ). БляБудуНахНа, БлаБудуНа!...
Подвергать все(+ё) сомнению = "Раскачивать Лодку" можно и нужно.


Alexandr Krivoshey #:
У каждого есть свой почерк.
Доктора потому и имеют такой херовй почерк, потому что оч умные люди обладающие недюжим интеллектом
( далее Пошутим )


Я думаю плохо Вы разбираетесь в причинах непонятного почерка врачей. 
Также как и Ренат в своих иллюзия о вашем граале))) 
 
Poul1 #:
Я думаю плохо Вы разбираетесь в причинах непонятного почерка врачей. 
Также как и Ренат в своих иллюзия о вашем граале))) 
А я думаю что хорошо и даже очень.
Я например тебя не видел ни разу но знаю что ты еврей. )
Против евреев кст ничего не имею, а некоторых оч даже уважаю. Сам я не еврей, но учителя математики у меня все были евреями - оч умные люди.

Грааль не есть сущность а есть Цель к которой надо просто стремиться.
 
Вот, Кстати, нашел у себя в посте же... ;-)
https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page22#comment_3567545


А воз, похоже и ныне там.... ;-)
Там и описание есть небольшое, влево вправо на 5 ок  страниц... ;-)

