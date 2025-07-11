Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 688
Ниче, в следующий раз и Догонишь ( на воровском = Поймешь ) и Обгонишь!...
Догонишь скорее сленг из другой оперы, а не на воровском. А обгонишь, даже воры недогонят что такое.
А что означает синхофазатрон на божественном?
Синхронфазатрон = Син ( я видел ) + Хрон ( = хронический ( алкоголик ) ) + Фаза (=Папа )+Трон( = Президент )= Я видел хронического алкоголика на посту ПРЕЗИДЕНТА = Борис НиколаевичЕльцин
А я думал синхофазатрон на грузинский не переводится.
Как страна вообще такой вирус "ЭБАЛО" пропустило...
...
ЕлЦеН = "СожралЭто"
Алексей, я читаю свободно все египетские надписи и письмена. В их основу положены гемоетрические фигуры, это то же самое что и МАТ или МАТеМАТиКАА
О том что это самый древний язык (=МАТ( или =МАТеМАТиКАА)) я и сказал. ты если не заметил, я его частенько использую = МАТерюсь.
А вот, например, любимый язык Дримера.