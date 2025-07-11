Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 688

Alexandr Krivoshey #:
Ниче, в следующий раз и Догонишь ( на воровском = Поймешь ) и Обгонишь!...

Догонишь скорее сленг из другой оперы, а не на воровском. А обгонишь, даже воры недогонят что такое. 
Ну блин. Егептянам с евреями попало, языкам тоже. Чичас и ворам распишут. Кто мну за язык тянул. 
А что означает синхофазатрон на божественном? 
 
Poul1 #:
Р180(обгонишь)=шино+тбо=ПОКРЫШКИ+ ТБО(=ТВЕРДЫЕ БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ )=покрышки все сотрешь!...

Обгонишь= "Хера с два ты обгонишь"="покрышки сотрёшь"... )))
 
Poul1 #:
А что означает синхофазатрон на божественном? 
Синхронфазатрон = Син ( seen=я видел(англ) ) + Хрон ( = Хроняра или хронический ( алкоголик ) ) + Фаза (=Папа )+Трон( = Президент )= Я видел хронического конченного алкоголика на посту ПРЕЗИДЕНТА = Ельцин Борис Николаевич = ЕБНувшийся = ВидалСосунВаащеГон = шампунь даже хуярил по пьяни в санузле  ( отсасывал у США по пьяни с опизденительно умнейшим вирусом ЭБАЛО )

СинХронФазаТрон = Ельцин ( тронувшийся к ЕБЕНям пропитый сулэлли (= придурок ) по  ГРУзински , да еще и в ПРЕЗИДЕНТАХ ( на троне )...



Alexandr Krivoshey #:
А я думал синхофазатрон на грузинский не переводится. 
А как на египетском синхофазатрон? 
 
Poul1 #:
А я думал синхофазатрон на грузинский не переводится. 
А как на египетском синхофазатрон? 


...
ЕлЦеН = "СожралЭто"

Как страна вообще такой вирус "ЭБАЛО" пропустило...
Alexandr Krivoshey #:


...
Любви к нему не питаю. Но это же уже мезозой по сравнению с нашей эрой. 

Прям телекомпания ВИД старая на фото))) 
 
Alexandr Krivoshey #:

Алексей, я читаю свободно все египетские надписи и письмена. В их основу положены гемоетрические фигуры, это то же самое что и МАТ или МАТеМАТиКАА
О том что это самый древний язык (=МАТ( или =МАТеМАТиКАА)) я и сказал. ты если не заметил, я его частенько использую = МАТерюсь.

А вот, например, любимый язык Дримера.

и!

