Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 682
ИВС ещё на полях автоматически писал шифровки..до самого предела
так точно!..."Шо наша жизнь - игра" (С) Ворошилов
Умер он на даче, находясь один ( слишком много курил, прям как Сталин ). Оторвался тромб, потемнело в глазах, при падении ударился об кафельный пол левой стороной.Залил пеной весь пол. Когда скорая к нему приехала туда, он уже остыл.
Откуда я это знаю, не скажу >:P.
Пока "на ручнике еду" если что.
Жуть как хочется состязание "роботов гитаристов" устроить, © "Гости из будущего"...
АЛЛО - ГДЕ - ХДЕ ОПИСАНИЕ ХРААЛЮ????????????????
ДАЙТЕ ХОТЬ ССЫЛЬ НА ПОЧИТАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????
"Спокойствие... Только спокойствие..." Смысл "ХРАААЛЯ" как раз в том, что каждый сам должен нати его!...
У кого хватит силы DUHA(=DUHAN), тот и найдет. У кого нет - Р180(DUHAN)=NAHU...8D(=NAHUW или "КомутоХеровато" = Скорая помощь по Японски )
ХРАААЛЬ как раз и заключается в том, что прибыль получается там, где минимизируются убытки и каждая сделка хоть и капля в море, но совсем НЕ капля (=парадокс) и надо быть ЖМОТОМ чтобы капли прибылей просто так раздавать на все стороны. А ЖМОТСТВО это уже ЭКОНОМИКА, а "Экономика должна быть Экономной" © ( Сталин ).
А там где правильно "ЭКОНОМИШЬ" = ЖМОТ, в том числе и на себе (=самодисциплина ) и появляется ПРИБЫЛЬ.
А какой ЖМОТ(=Жадина=Говядина=Телятина=Бык=Телец) вам ХРАААЛЬ отдаст если он ЖМОТ = Экономику знает и её применяет на практике.
Самые лучшие ЖМОТЫ были ВОРЫ, которые зародились в Мексиманских коммунах = "коммунисты" ( у них деньги не использовались ВООБЩЕ ). У них был всегда "ОБЩАК" и получаетс я у каждого все было, потому что они ЖМОТЫ = ВОРЫ. Эдакие РобинГуды, что 3.14+3D+или всех буржуев что тырили у всех и ныкали добро и собирали все КОММУНЫ (=Общак ). КОММУНА = ОБЩАК
Давай.
Начальный депо - 5К, я положу 4.4К, 600 баксов я так и быть тебе фору на старте дам.
За это время пока готовишься, смогу сигорету/трубку выкурить...
Ух ты какие условия.
Лады, стартуй...
дай ещё фору по времени.
Поскольку старт у тебя будет возможно с другой планки, то цель - растолкать по показателям рейтинги и выйти в лидеры.
Не вопрос. Я ручник еще повыше затяну. Как раз к твоему старту выровняется к условиям что я описал.
Поскольку старт у тебя будет возможно с другой планки, то цель - растолкать по показателям рейтинги и выйти в лидеры.
Договорились
Лады. Если какой-то ВинниПух не сможет с пчелами совладать ( грохнется с дерева с лопнувшим шариком ), соревнования не заканчиваются. Вообще любой может поучаствовать в надувании шариков для полета за мёдом. Пятачок ( я со своими 5к ) обещаю в гудок летающим медведям синтетическими спредами = Бабблокосами не стрелять - использую только "Классику"=Классик! Сначала играю на одной струне ( теория Струн Риччи ) потом может еще пару струн-инструментов подтяну/натяну на балалайку для диверсификации. С рефинансированием сделок и прочими приправами - по вкусу.
Объясните нам лучше сущность белого света (и Грааля)
Это было бы всяко полезнее, чем бессмысленные и беспощадные бенчмарки, от которых уходят в Небытиё (Тихий Дом?) как Шерлоки так и НеШерлоки.