Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 682

Новый комментарий
 
axim Kuznetsov #:

ИВС ещё на полях автоматически писал шифровки..до самого предела

так точно!...

"Шо наша жизнь - игра" (С) Ворошилов


Умер он на даче, находясь один ( слишком много курил, прям как Сталин ). Оторвался тромб, потемнело в глазах, при падении ударился об кафельный пол левой стороной.Залил пеной весь пол.  Когда скорая к нему приехала туда, он уже остыл.

Откуда я это знаю, не скажу >:P.

Пока "на ручнике еду" если что.




Жуть как хочется состязание "роботов гитаристов" устроить, © "Гости из будущего"...
 

АЛЛО - ГДЕ - ХДЕ ОПИСАНИЕ ХРААЛЮ????????????????

ДАЙТЕ ХОТЬ ССЫЛЬ НА ПОЧИТАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????

 
Roman Shiredchenko #:

АЛЛО - ГДЕ - ХДЕ ОПИСАНИЕ ХРААЛЮ????????????????

ДАЙТЕ ХОТЬ ССЫЛЬ НА ПОЧИТАТЬ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!????



"Спокойствие... Только спокойствие..." Смысл "ХРАААЛЯ" как раз в том, что каждый сам должен нати его!...
У кого хватит силы DUHA(=DUHAN), тот и найдет. У кого нет - Р180(DUHAN)=NAHU...8D(=NAHUW или "КомутоХеровато" = Скорая помощь по Японски )



ХРАААЛЬ как раз и заключается в том, что прибыль получается там, где минимизируются убытки и каждая сделка хоть и капля в море, но совсем НЕ капля (=парадокс) и надо быть ЖМОТОМ чтобы капли прибылей просто так раздавать на все стороны. А ЖМОТСТВО это уже ЭКОНОМИКА, а "Экономика должна быть Экономной" © ( Сталин ).

А там где правильно "ЭКОНОМИШЬ" = ЖМОТ, в том числе и на себе (=самодисциплина ) и появляется ПРИБЫЛЬ.


А какой ЖМОТ(=Жадина=Говядина=Телятина=Бык=Телец)  вам ХРАААЛЬ отдаст если он ЖМОТ = Экономику знает и её применяет на практике.
Самые лучшие ЖМОТЫ были ВОРЫ, которые зародились в Мексиманских коммунах = "коммунисты" ( у них деньги не использовались ВООБЩЕ ). У них был всегда "ОБЩАК" и получаетс я у каждого все было, потому что они ЖМОТЫ = ВОРЫ. Эдакие РобинГуды, что 3.14+3D+или всех буржуев что тырили у всех и ныкали добро и собирали все КОММУНЫ (=Общак ). КОММУНА = ОБЩАК
 
Alexandr Krivoshey #:
Давай.

Наглядно  выводи торговлю на сигнал - пусть все и всё видят.
Торгуем одной самой ходовой парой (какую можно не разъяснять, и так все знают - классическая торговля ). 
Арбитром по качеству торговли будет МетаКвот с его технологиями оценки качества торговли.
Зрители судят ставками / подпиской на сигнал, заодно и сразу у себя получают дивиденды на счетах.
Начальный депо - 5К, я положу 4.4К,  600 баксов я так и быть тебе фору на старте дам.
За это время пока готовишься, смогу сигорету/трубку выкурить...

Ключ на старт!...


Ух ты какие условия.
Моё предложение, каждый торгует то что умеет/хочет.
По поводу оценки качества, хм, не считаю что оценка метаквотов оптимальна, ну да бог с ним, пусть будет так. Качество сигнала рассудит в итоге.
На счёт депо, у каждого свои потребности для старта, посему не вижу нужды в неком ф ксированном депо, к тому же у меня грубо нет свободных средств.
Ну и самый главный фактор оценки , важно минимум полгода продолжать торговлю.
 
Anatolii Zainchkovskii #:
Ух ты какие условия.
Моё предложение, каждый торгует то что умеет/хочет.
По поводу оценки качества, хм, не считаю что оценка метаквотов оптимальна, ну да бог с ним, пусть будет так. Качество сигнала рассудит в итоге.
На счёт депо, у каждого свои потребности для старта, посему не вижу нужды в неком ф ксированном депо, к тому же у меня грубо нет свободных средств.
Ну и самый главный фактор оценки , важно минимум полгода продолжать торговлю.
Лады, стартуй... МетаКвот - арбитр по качеству соревнования. Зрители - само собой, свобода выбора.
 
Alexandr Krivoshey #:
Лады, стартуй...
дай ещё фору по времени.
Стартую с 10го числа сегодня месяца.
 
Anatolii Zainchkovskii #:
дай ещё фору по времени.
Стартую с 10го числа сегодня месяца.
Не вопрос. Я ручник еще повыше затяну. Как раз к твоему старту выровняется к условиям что я описал.
Поскольку старт у тебя будет возможно с другой планки, то цель - растолкать по показателям рейтинги и выйти в лидеры.
 
Alexandr Krivoshey #:
Не вопрос. Я ручник еще повыше затяну. Как раз к твоему старту выровняется к условиям что я описал.
Поскольку старт у тебя будет возможно с другой планки, то цель - растолкать по показателям рейтинги и выйти в лидеры.
Договорились

 
Anatolii Zainchkovskii #:
Договорились

Лады. Если какой-то ВинниПух не сможет с пчелами совладать ( грохнется с дерева с лопнувшим шариком ), соревнования не заканчиваются. Вообще любой может  поучаствовать в надувании шариков для полета за мёдом. Пятачок ( я со своими 5к ) обещаю в гудок летающим медведям синтетическими спредами = Бабблокосами не стрелять - использую только "Классику"=Классик! Сначала играю на одной струне ( теория Струн Риччи ) потом может еще пару струн-инструментов подтяну/натяну на балалайку для диверсификации. С рефинансированием сделок и прочими приправами - по вкусу.

 
Эй вы, пещерные люди, уставшие ждать ответа

Объясните нам лучше сущность белого света (и Грааля)

Это было бы всяко полезнее, чем бессмысленные и беспощадные бенчмарки, от которых уходят в Небытиё (Тихий Дом?) как Шерлоки так и НеШерлоки. 

1...675676677678679680681682683684685686687688689...885
Новый комментарий