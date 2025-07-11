Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 681

Новый комментарий
 
Aleksei Stepanenko #:
Интересно, тут высказывался один пользователь, потом бац и исчез бесследно, вырван с корнем, вдруг. И все такие проехали, и дальше тары-бары-растабары. Отряд не заметил потери бойца, или мне это показалось?

тут флуд пока что

 
Aleksei Stepanenko #:
Интересно, тут высказывался один пользователь, потом бац и исчез бесследно, вырван с корнем, вдруг.
Похоже, его нашли ...
 
Sergey Gridnev #:
Похоже, его нашли ...

И что с ним?

 
Alexandr Krivoshey #:

И что с ним?

И всё.

 
JRandomTrader #:

И всё.

Все в смысле ВСЁ, или все в смысле ВС:Е.. ...
 
Anatolii Zainchkovskii #:
Давай так. Готов наглядно торговать полгода? Тогда заключаем пари-марафон (твоя торговля против моей торговли). Условия торговли можем здесь прилюдно описать и прийти к договорённости, а дальше время само всё покажет.
Давай.

Наглядно  выводи торговлю на сигнал - пусть все и всё видят.
Торгуем одной самой ходовой парой (какую можно не разъяснять, и так все знают - классическая торговля ). 
Арбитром по качеству торговли будет МетаКвот с его технологиями оценки качества торговли.
Зрители судят ставками / подпиской на сигнал, заодно и сразу у себя получают дивиденды на счетах.
Начальный депо - 5К, я положу 4.4К,  600 баксов я так и быть тебе фору на старте дам.
За это время пока готовишься, смогу сигорету/трубку выкурить...

Ключ на старт!...


 
Александр - человек смыслов ;)
 

Aleksei Stepanenko #:
Александр - человек смыслов ;)


В точку...

СТАЛИН кроме того что был внатуре крепок и не сгибался  как СТАЛЬ, еще и означает CT+ALL+IN ( = C=Си+Т(=ТОР)+ALL(=Всё)+IN(=ВНУТРИ=ИНСАЙД)
ALL+IN это еще и в Покере (= Похере) "всё или ничего" или "ALL+IN" = активность интеллекта на 100%
Во всем есть смысл или МЫСЛЬ , и скорее "Человек-Вопрос".
Все думают что "СТАЛИН" умер в 1953м ( точнее уго грохнули ), а вот умер ли он на самом деле - вот это внатуре + априори "ВОПРОС"?!






Сталин возле подписи писал РАВНО (=РОВНО) потому что Р180(РОВНО)=ОН+!!!ВОР!!!
Соревнование "кто лучший ВОР", стартовало!...
ST+(ALL+IN)=POKER=ПОХЕР )))
 

ИВС ещё на полях автоматически писал шифровки..до самого предела

 
Кстати о Покере или "Похере". Адурительная "Забава Путятишна".
Смысл этой "игры" ( которая совсем не игра ) - совсем не в деньгах, там главное не только харю кирпичем сделать. Покер или Похер - там внатуре выражаясь всем игрокам все Похер, Моно.уйственно, Эквипенисуально и ХерКулесово (=Монохромно ).
Там идет состязание мыслей,  кто у кого их лучше прочтёт и кто лучше их спрятать поглубже может чтобы другой их не достал и твои карты не прочитал.
Вычисляется все не только по внешним признакам ( скорость с которой твой оппонент иной карты берет, с какой кладет, угол поворота головы, положение век и пр... )
Поркер или "Похер" когда-то моё любимое увлечение, в турнирах принимал участие.
1...674675676677678679680681682683684685686687688...885
Новый комментарий