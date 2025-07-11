Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 681
Интересно, тут высказывался один пользователь, потом бац и исчез бесследно, вырван с корнем, вдруг. И все такие проехали, и дальше тары-бары-растабары. Отряд не заметил потери бойца, или мне это показалось?
тут флуд пока что
Похоже, его нашли ...
И что с ним?
И всё.
И всё.
Давай так. Готов наглядно торговать полгода? Тогда заключаем пари-марафон (твоя торговля против моей торговли). Условия торговли можем здесь прилюдно описать и прийти к договорённости, а дальше время само всё покажет.
Начальный депо - 5К, я положу 4.4К, 600 баксов я так и быть тебе фору на старте дам.
За это время пока готовишься, смогу сигорету/трубку выкурить...
Aleksei Stepanenko #:
Александр - человек смыслов ;)
В точку...
СТАЛИН кроме того что был внатуре крепок и не сгибался как СТАЛЬ, еще и означает CT+ALL+IN ( = C=Си+Т(=ТОР)+ALL(=Всё)+IN(=ВНУТРИ=ИНСАЙД)
ALL+IN это еще и в Покере (= Похере) "всё или ничего" или "ALL+IN" = активность интеллекта на 100%
Во всем есть смысл или МЫСЛЬ , и скорее "Человек-Вопрос".
Все думают что "СТАЛИН" умер в 1953м ( точнее уго грохнули ), а вот умер ли он на самом деле - вот это внатуре + априори "ВОПРОС"?!
Сталин возле подписи писал РАВНО (=РОВНО) потому что Р180(РОВНО)=ОН+!!!ВОР!!!
Соревнование "кто лучший ВОР", стартовало!...
ST+(ALL+IN)=POKER=ПОХЕР )))
ИВС ещё на полях автоматически писал шифровки..до самого предела
Смысл этой "игры" ( которая совсем не игра ) - совсем не в деньгах, там главное не только харю кирпичем сделать. Покер или Похер - там внатуре выражаясь всем игрокам все Похер, Моно.уйственно, Эквипенисуально и ХерКулесово (=Монохромно ).
Там идет состязание мыслей, кто у кого их лучше прочтёт и кто лучше их спрятать поглубже может чтобы другой их не достал и твои карты не прочитал.
Вычисляется все не только по внешним признакам ( скорость с которой твой оппонент иной карты берет, с какой кладет, угол поворота головы, положение век и пр... )
Поркер или "Похер" когда-то моё любимое увлечение, в турнирах принимал участие.