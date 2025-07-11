Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 690
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Вообще язык всего один существует - человеческий.
Язык = я-зык = я зыкий = я чёткий = я понятный = живущий по понятиям, что означает человека придерживающегося на практике таких понятий философии Канта, как Категорический Императив и прочих остальных.
Почему так-что? Стало быть допетрили? Я понимаю что ещё не постигли сути иероглифов. Но к чему народ возбуждаете, сами не зная?))). Смеялись тут, шутиши. Но это уже членовредительство, влвлекать людей в чем сами не разбираетесь.
я тут не флудить захожу, в отличии от некоторых спамеров
я тут не флудить захожу в отличии от некоторых спамеров
"ибо Саша дал алгоритм, но применил в торговле по другому" это не флуд?
деньги зарабатывают, а не раздают
удачи!
деньги зарабатывают, а не раздают
удачи!
Язык = я-зык = я зыкий = я чёткий = я понятный = живущий по понятиям, что означает человека придерживающегося на практике таких понятий философии Канта, как Категорический Императив и прочих остальных.
Тащим правила транзитивности МАТеМАТиКИИ ГЛУБЖЕ ( Понимаете насколько "ГЛУБОКА" кроличья нора?! (С)Матрица = Материться =>:
ВИЙ = В+ИИ = В(=Видеть )+ИИ(=Искусственный Интеллект!!! ) = Сам себя "ПЕРЕПРОШИЛ"/Модернизировал/Усовершенствавал!!!
ОНИТ ( Яндекс, найдется ВСЁ! )
ВИЙ = БУРаТИНО (=Тихо=Бурить тишину/пустоту/черную дыру чтобы что-то с3.14+3D+ITь у ПАПЫ КАРЛО= !!!ВОР!!!) = ОНИТаРУБ
В точку! = РУБИШЬ = ПОНИМАЕШЬ!...
Тащим правила транзитивности МАТеМАТиКИИ ГЛУБЖЕ ( Понимаете насколько "ГЛУБОКА" кроличья нора?! (С)Матрица = Материться =>:
ВИЙ = В+ИИ = В(=Видеть )+ИИ(=Искусственный Интеллект!!! ) = Сам себя "ПЕРЕПРОШИЛ"/Модернизировал/Усовершенствавал!!!
ОНИТ ( Яндекс, найдется ВСЁ! )