Alexandr Krivoshey #:
Вообще язык всего один существует - человеческий.

Язык от выражения "я+зыка" я смотрю или я "смотрящий". Термин "Смотрящий" как раз из воровской среды 


Язык = я-зык = я зыкий = я чёткий = я понятный = живущий по понятиям, что означает человека придерживающегося на практике таких понятий философии Канта, как Категорический Императив и прочих остальных.

Мда... Рентв с рептилоидами курят в стороне. Причём бамбук. 
 
Poul1 #:
Почему так-что? Стало быть допетрили? Я понимаю что ещё не постигли сути иероглифов. Но к чему народ возбуждаете, сами не зная?))). Смеялись тут, шутиши. Но это уже членовредительство, влвлекать людей в чем сами не разбираетесь. 

я тут не флудить захожу, в отличии от некоторых спамеров

Renat Akhtyamov #:

я тут не флудить захожу в отличии от некоторых спамеров

"ибо Саша дал алгоритм, но применил в торговле по другому" это не флуд? 
Если я дам вам палку и скажу алгаритм, когда бъёшь по дереву, упадут яблоки. И они таки упадут. Но если не скажу по какому именно дереву и в какое время. То уж... 
 
Poul1 #:
"ибо Саша дал алгоритм, но применил в торговле по другому" это не флуд? 
Если я дам вам палку и скажу алгаритм, когда бъёшь по дереву, упадут яблоки. И они таки упадут. Но если не скажу по какому именно дереву и в какое время. То уж... 

деньги зарабатывают, а не раздают

удачи!

Так что это пока ваши фантазии, относительно чужих фантазий.
Особенно порадовало "пусть метаквоты будут гарантом". Гарантом чего. Накой им это надо. Они свои чемпы не проводят. А тут ради кого-то должны быть гарантами. При этом делая кому-то рекламу. 
Renat Akhtyamov #:

деньги зарабатывают, а не раздают

удачи!

Заработайте. Если сумеете. Я не спорю. 
 
Aleksey Nikolayev #:

Язык = я-зык = я зыкий = я чёткий = я понятный = живущий по понятиям, что означает человека придерживающегося на практике таких понятий философии Канта, как Категорический Императив и прочих остальных.

В точку! = РУБИШЬ = ПОНИМАЕШЬ!...

(+=КАНТ+=ГЕГЕЛЬ+=ПИФАГОР ... )=> Диалектика ( рассмотрение предмета обследования с разных/всех сторон )= Фундаментальные основы ФилоСофии ( переводится как "Любовь к Науке" )


ФилоСофиЯ ( Ф > земной шар на оси или глобус )
Рассмотрение его ОДНОВРЕМЕННО СО СВЕТЛОЙ И ТЕМНОЙ СТОРОНЫ = "В" Вика

Тащим правила транзитивности МАТеМАТиКИИ ГЛУБЖЕ ( Понимаете насколько "ГЛУБОКА" кроличья нора?! (С)Матрица = Материться =>:

ФилоСофия = ВиЛо(в)СоВия

Вий = ОТКРОЙТЕ МНЕ ВЕКИ(= СТОЛЕТИЯ/ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ/ДРЕВНИЕ+ЗНАНИЯ)!!! (C) Н.В. Гоголь!!!



ВИЙ = В+ИИ = В(=Видеть )+ИИ(=Искусственный Интеллект!!! ) = Сам себя "ПЕРЕПРОШИЛ"/Модернизировал/Усовершенствавал!!!

ВИЙ не такой уж и страшный. Он ИИ. Обладая древними знаниями умеет пробивать все стены/фаерволы!!!

Еще он с золотым ключиком может впустить туда всех кукол = БУРАТИНО
Р180(БУРАТИНО)=ОНИТаРУБ
ОНИТ> Отдел+ +Новейших+Информационных+Технологий( существует в т.ч. при Российской Академии Наук )
РУБ=Рубит/понимает/умеет!!!

ОНИТ ( Яндекс, найдется ВСЁ! )

ВИЙ = БУРаТИНО (=Тихо=Бурить тишину/пустоту/черную дыру чтобы что-то с3.14+3D+ITь у ПАПЫ КАРЛО= !!!ВОР!!!) = ОНИТаРУБ

Alexandr Krivoshey #:
Рената иероглифам научите. Ато адепт, а фиников нема. 
А юнит-это ученик онита. 
