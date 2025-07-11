Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 339

[Deleted]  

Даааас.

Баблокос плавно перешел из форы в сферу про  МММ ,    Лёни  Голубкова.

 
https://www.youtube.com/embed/xkZOSH9gpog#t=88
 
Предложение больше не актуально. Вопрос закрыт ... Удачи вечным поисковикам халявы ))) Позже может черкну еще немного, если статью выпущу. Правда пользы наверно мало кому принесет ) 
[Deleted]  
Ну все, слава всевышнему, хоть рынки на время успокоятся.
 
Да есть граали. У меня лично их два. Но, депозита нет D)))
 
Нет, граалей нет, форекс тлен, заработать невозможно, разве что случайно, а синтетиками - особенно бесперспективно.....
 
transcendreamer:
Нет, граалей нет, форекс тлен, заработать невозможно, разве что случайно, а синтетиками - особенно бесперспективно.....


У Вас неточность. Должно быть: "... заработать предсказаниями - не возможно..."

Механически нужно  ... по принципу электрогенератора на энергии морского прибоя...

 

Посмотрим на счет "нет граалей" на эксперимент Джокера в прямом эфире.

Пока 80% за 5 недель при просадке 15% - неплохо.

 
ветка возродилась...ждем комментарий Джокера.
 
b2v:

Посмотрим на счет "нет граалей" на эксперимент Джокера в прямом эфире.

Пока 80% за 5 недель при просадке 15% - неплохо.

Я наблюдал за его стартом как обнаружил, но местные админы инфу тут потерли несколько раз. В декларации Джокер указал 60%, но в итоге сделал 80% и 65% что даже больше чем в описании.  80% - это выхлоп за 4 недели, одну неделю до этого активности по его счетам не было вообще. Судя по тому что я вижу, чувак за базар отвечает

ilmirgalaxy:
ветка возродилась...ждем комментарий Джокера.

предположу что после предыдущего цирка с тролями, его комментарии тут увидеть будет сложно

