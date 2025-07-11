Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 339
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Даааас.
Баблокос плавно перешел из форы в сферу про МММ , Лёни Голубкова.
Нет, граалей нет, форекс тлен, заработать невозможно, разве что случайно, а синтетиками - особенно бесперспективно.....
У Вас неточность. Должно быть: "... заработать предсказаниями - не возможно..."
Механически нужно ... по принципу электрогенератора на энергии морского прибоя...
Посмотрим на счет "нет граалей" на эксперимент Джокера в прямом эфире.
Пока 80% за 5 недель при просадке 15% - неплохо.
Посмотрим на счет "нет граалей" на эксперимент Джокера в прямом эфире.
Пока 80% за 5 недель при просадке 15% - неплохо.
Я наблюдал за его стартом как обнаружил, но местные админы инфу тут потерли несколько раз. В декларации Джокер указал 60%, но в итоге сделал 80% и 65% что даже больше чем в описании. 80% - это выхлоп за 4 недели, одну неделю до этого активности по его счетам не было вообще. Судя по тому что я вижу, чувак за базар отвечает
ветка возродилась...ждем комментарий Джокера.
предположу что после предыдущего цирка с тролями, его комментарии тут увидеть будет сложно