Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 565
Бабосы ладно. У тебя микролот. Какие варианты есть, на мой взгляд:
1. В идеале бы долить и вырулить, руками. Робота выключить. Жестко усреднять руками и крыть убыточные в ноль или около него.
Доливать нужно $15-$20. Выйти из просадки и вывести эти деньги потом. Оставить то, что после выхода из просадки останется, возможно, даже с прибылью выйти получиться.
2. Долить баксов $30 и не открывать больше сделок вообще и выключить робота. Ждать. Возможно пронесёт и так, без доп. действий.
Конечно, посмотреть бы, что у тебя там висит на текущий момент..
Ренат, без доливки депозита, слив недалеко уже...
План есть у тебя уже на завтра? Как будешь выруливать, или только наблюдать планируешь за роботом до финала.. ?
План простой - пусть сам пашет.
все равно вырулит
вот попался такой вот орешек:
Там дырка есть на 20.37 примерно, может сползёт туда.. или вообще под 20.
Ладно, выруливает пусть робот сам, действительно. Потом надо с ним пообщаться строго, чтобы так больше не проседал. Опасно же - прострел и стопаут привет.
А прострелы любят случаться, когда счет под или рядом с марджином сидит)
какие подлые цены
там другая система
ты на днях описал её в другой ветке и попал в точку
яркий пример применения статистики
;)
Ренат,я конечно потратил не так много лет как ты,но хочу услышать мнение твое
Но ответь на вопрос
Возьмем,что Рынок СБ, аксиома теханализа(история повторяется) не существует. Следовательно паттернов,как таковых тоже нет. Пруфы - модуляция рынка. Тогда каким образом ты что-то вообще пытаешься предсказать? откуда у тебя статистическое приемущество, откуда ты знаешь,что воздушные замки не строишь? Только давай без ФормулЕ.
я уже не раз писал об этом форуме
но чисто из уважения к вопросу, заданному с чувством такта, хотел бы для начала спросить
как думаешь, если на рынке продавцов больше чем покупателей, куда пойдет цена?если ответишь однозначно, то рынок не СБ.
Как у Тебя при таком офигенном незапаздывающем индикаторе таки просадки?
вот смотри
помнишь такую картинку?
она существует реально, но только три линии до черной вертикальной
подпиши правильно наименование линий (речь о красной, голубой и фиолетовой)
подпишешь правильно, тогда есть о чем поговорить
не подпишешь - ты просто не в теме
так значит ты смотришь явление перехода флета в тренд, на чем основано опережение? на скорости исследуешь? если так то неверно
так значит ты смотришь явление перехода флета в тренд, на чем основано опережение? на скорости исследуешь? если так то неверно
скорость - это к Чингизу
я вычисляю объемы покупок и продажну так все-таки - куда пойдет цена при таком раскладе, как я описал в предыдущем посте?
1. Чингиз точно не скорости считает) это мы отбросили сразу
2. Ту зе мун
2.да
то есть рынок - это не СБ
и плюсом, разные пары - разные объемы
значит парный трейдинг - это развлекуха, не более