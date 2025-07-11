Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 570
Вообще-то статистика это не только СКО и боллинджеры)
Но вообще рынок это СБ для Тебя и для меня. Ты не знаешь что там внутри рынка. не можешь анализировать сразу все заявки и объемы на форекс.
Да, конечно рынок сам по себе не СБ, но для Тебя меня и всех остальных игроков - он чистое СБ с элементами выбросов.
Характеристика процесса зависит от самого наблюдателя. потому что от действий наблюдателя, а не рынка зависит результат.
Ты же робота поставил, Ты же депозит открыл, ТЫ же его уже два раза доливал, Твой же робот открывает и закрывает сделки, не рынок, верно?
Так что относительно только Твоих действий, а не рыночных колебаний - рынок СБ.
И вот Твоя задача сделать так, чтобы относительно Твоих действий рынок не являлся СБ.
нет, для меня давно уже не так
а как?
Мда... Жестко...
Вот интересно было бы реально сделать ветку где ищется всего одно условие входа, но такое чтобы от количественного его показателя была прямо пропорциональная зависимость безопасности торговли. То есть с ростом /убыванием значения показателя,
СЛ срубались бы реже.
Это и был бы реальный Грааль.
вероятность "срубания СЛ" в течении дня примерно такая:
зависит от рыночной активности и НЕ ЗАВИСИТ от твоего/моего алгоритма и величины стопа
чтобы стопы не волновали, наверное не надо их делать частью ТС.
а как?
рынок - это покупки и продажи
не будет никто торговать, цена встанет коломесли в основном покупают, цене вниз и нисколечко не СБ, даже не рядом, а точно вниз.
Вы еще не устали от своей же пурги про объемы на форекс?
Создателям этого замечательного казино, под названием форекс, достаточно создать модель, в которой будут разные элементы, которые будут либо сливать трендовый мартингейл(различные вариации флета, цепляющие переворотные ордера), но не давать много заработать трендовому антимартину, либо сливать флетовый мартин(безоткат), но не давать много заработать флетовому антимартину. Эти элементы раскидываются хаотично, но так, что бы в среднем, ни один мм, на большой дистанции, не заработал. Системы с постоянным лотом льют на спреде, комиссиях, косяках дцшек.
Любая фильтрация снижает доходность и просто откладывает слив на поздний срок.
Опять этот голословный абсурд, когда цена на покупках падает.
А солнце заходит на востоке и яблоки падают в небо.
мы вообще не об обьемах говорим
отдохните
Абсолютно верно.
Ну как ордеру можно выставить стоп, если мы торгуем конкретное направление, т.е. покупаем или продаем.
Стоп только в одном случае - обоснованное изменение направления входа в сделку, либо начало отката/отскока, либо ошибка входа.
Вы еще не устали от своей же пурги про объемы на форекс?
Создателям этого замечательного казино, под названием форекс, достаточно создать модель, в которой будут разные элементы, которые будут либо сливать трендовый мартингейл(различные вариации флета, цепляющие переворотные ордера), но не давать много заработать трендовому антимартину, либо сливать флетовый мартин(безоткат), но не давать много заработать флетовому антимартину. Эти элементы раскидываются хаотично, но так, что бы в среднем, ни один мм, на большой дистанции, не заработал. Системы с постоянным лотом льют на спреде, комиссиях, косяках дцшек.
Любая фильтрация снижает доходность и просто откладывает слив на поздний срок.
Макс, ты одно не понял
По тренду и против тренда - это две противоположные сделки, два противоположных входа !!!
Если теханализ настолько слаб, что не может четко определить - куда цена идет, тогда надо либо дорабатывать аналитическую часть торговой системы, либо валить с рынка.
Потому что только в этом случае рынок приобретает смысл казино, 50/50, либо СБ - все это, учитывая высокие риски на форекс, приведет к сливу.
Ренат, снимай что есть. И забудь это дело.
За счет таких как мы они живут.
Отдай 4 бакса на сигареты им. Остальное оставь себе.
Это будет твой лучший трейд в жизни. Ты на нем заработаешь миллион, если так сделаешь.
Я с тобой.