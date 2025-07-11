Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 571
Ренат, снимай что есть. И забудь это дело.
За счет таких как мы они живут.
Отдай 4 бакса на сигареты им. Остальное оставь себе.
Это будет твой лучший трейд в жизни. Ты на нем заработаешь миллион, если так сделаешь.
Я с тобой.
пусть работает дальше, риск 10%, бояться нечего
хотя у меня кажет 8% ;)
пусть работает дальше
;)
Выходит, ты с ними. Раз так пишешь.
Это глупо. Если ты не в тусовке. Тебе нужно остановиться. Пока ты можешь это сделать.
Далее, ты скорее всего оставишь всё.Ренат, если ты остановишься - они проиграют.
я не с ними, я на рынкете
есть еще стратегия - мелочью гонишь в противотренд (там где работают маркеты), крупняком по тренду в кухне забираешь
;)
Я продал на всё по фунту. Забирай. Как раз около 4 баксов.
То есть, это просто перелив. И тут не в заработке дело? Из одного кармана в другой по всему миру.. Так выходит?
Остальные, кто не в теме - мясо в виде бонуса? Покрывают издержки на транзакции..так? Или как?
да тут не просто, а очень просто все
пользуй недельный для ручной
ждать долго, но по другому никак или другие пары смотри
тренд падающий, соответственно покупать не фонтан
продавать там, куда кажет красная или там, где выбьет верхнюю трендовую на падающем
на графике 3 года
разве можно слить, если все просчитать?
конечно не сольешь!
открою секрет) день от дня не зависит) через 3 года сделка будет в плюс, но это просто удача)
Не уверен Ренат. Обратная сторона сделки должна быть, и походу, ты сам ей можешь быть. Сам себе продавать, покупая. Перегонка денег. Тогда ты платишь комиссии брокерам, через кого работаешь. А не у них из кармана забираешь прибыль. Скорее всего так и есть. А иначе только терять деньги.
есть и такая стратегия
но она в противотренд
мне нужно по тренду
еще как зависит
СМЕ посети, найди там табличку с объемами и посмотри что будет в полночь
вот например, поройся
https://www.cmegroup.com/trading/fx/g10/australian-dollar_quotes_volume_voi.html?optid=8092#tradeDate=20200608&optionProductId=8094
Значит, тебе кто-то продаёт или покапает у тебя. Иначе никак.
Вообще, рынок этот для обмена, конвертации. Также, для работы с риском портфеля твоего. Ты снижаешь валютные риски. Такая суть, могу быть неточен в словах.
Заработать тут действительно лишь удача, которая временна. Ты забираешь часть денег у тех, кто их не планировал терять и не теряет. И не для этого делает свои операции.
Зачем ты надеешься забрать денег там, где этого не нужно делать, да и не сделать впринципе? Тренд и прочее - это ерунда.
Я знаю, что можно сделать операции просто купив/продав по одной цене. Перегнав деньги, большие. Но сам не пробовал и не смогу наверно, не умею и не знаю тонкостей. Но что это так, точно знаю.
Поэтому в некоторых договорах пишут, что нельзя чтобы две стороны в сделке было по одной цене.. В конкурсах, например, есть такие условия в некоторых.