Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 560

Новый комментарий
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Болт со случайной резьбой не подойдёт?)

бесспорно это будет новое слово в хаосмагии

 
Aleksander:

Транс - ты хоть и выпилился - но вот тебе на посошок фильмА...

https ://www. youtube.com/watch?v=Fu6kqH4mvMk&feature=youtu.be

Здарова!

10 лет убил ;))))))))))))))))

пошла родимая!

напомни про пирамидинг плиз.

вникнуть хочу

 
Renat Akhtyamov:

Здарова!

10 лет убил ;))))))))))))))))

пошла родимая!

на заводе можно было за 10 лет приличные деньги заработать 


 
transcendreamer:

на заводе можно было за 10 лет приличные деньги заработать 


10 лет и так и сяк, и так и сяк

А дядька Александр саму суть то и не вывалил ни разу

;))))

ну чо могу сказать?

работает его фишка, аж шуба заворачивается!

свою же ветку перечитал еще разок и есчо одна малюсенькая деталечка...

и на коне, при шпаге как бы

;)

 
Renat Akhtyamov:

10 лет и так и сяк, и так и сяк

А дядька Александр саму суть то и не вывалил ни разу

;))))

ну чо могу сказать?

работает его фишка, аж шуба заворачивается!

свою же ветку перечитал еще разок и есчо одна малюсенькая деталечка...

и на коне, при шпаге как бы

;)

а хочешь стать новым пророком?

все предыдущие пророки провалились

что именно так работает? только не говори что мартингейл )))

 
transcendreamer:

а хочешь стать новым пророком?

все предыдущие пророки провалились

что именно так работает? только не говори что мартингейл )))

да парный, парный

;)

 

подозрительно что сыщик скрыл монитор... хм... джокер тоже так поступал в критических случаях...

 
Renat Akhtyamov:

да парный, парный

;)

чёрт возьми... я знаю людей которые будут готовы растерзать тебя за эти слова... ведь парный трейд на форексе это почти всегда соответствующий кросс и небольшая экспозиция общей валюты...

 
transcendreamer:

на заводе можно было за 10 лет приличные деньги заработать 


За 10 лет на заводе можно уже было на квартиру, машину и дачу заработать. 

 
Renat Akhtyamov:

да парный, парный

;)

Классные у тебя сигналы, жаль сливаешься без конца.

1...553554555556557558559560561562563564565566567...885
Новый комментарий