Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 559

transcendreamer:

профит придёт на завод хехе

Я ж уже подмечал - как только сольешь на ПАММ-е, так сразу начинаешь вредничать, огрызаться, паскудничать )

ПАММ не твой, ага ))

 
transcendreamer:

Ну всё, в этот раз всё по серьёзному! 

шоб наверняка:


заполировал порчу дополнительной супер-магией.
 
Санитаров в ветку!
 
Evgeniy Chumakov:
Санитаров в ветку!

и бутылочку пива пожалуйста!

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

шоб наверняка:


заполировал порчу дополнительной супер-магией.

теперь пророк точно пойдёт на завод! йа! йа!

 
Aleksandr Volotko:

Я ж уже подмечал - как только сольешь на ПАММ-е, так сразу начинаешь вредничать, огрызаться, паскудничать )

ПАММ не твой, ага ))

ыххх ну ты возьми и напиши коллайдеру спроси его дример ли он или не дример, чего сложного-то? ну или бензовозу он его лично знает вроде

дример вообще торговать не умеет, какой ещё памм?

в любом случае даже если бы и умел то в первую волну я бы не стал набирал объём и тем более мартином О_О

 
Aleksandr Volotko:

Я тебе тут вигвам нарисовал, но выкладывать не буду )) положу, так сказать, на выкладывание ))

это особое хаосмагическое сигиллизированное проклятие и теперь уже ничего не поможет

transcendreamer:

это особое хаосмагическое сигиллизированное проклятие и теперь уже ничего не поможет

упрощать надо системы,еще символизму тебя учить дружище)

достаточно было нарисовать на графике треугольник вниз

 
Ognemiroff:

упрощать надо системы,еще символизму тебя учить дружище)

достаточно было нарисовать на графике треугольник вниз

это конечно так но тогда это слишком широкий спектр действия получится а нужно узконаправленное действие

 
transcendreamer:

это конечно так но тогда это слишком широкий спектр действия получится а нужно узконаправленное действие

Болт со случайной резьбой не подойдёт?)
