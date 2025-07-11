Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 559
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
профит придёт на завод хехе
Я ж уже подмечал - как только сольешь на ПАММ-е, так сразу начинаешь вредничать, огрызаться, паскудничать )
ПАММ не твой, ага ))
Ну всё, в этот раз всё по серьёзному!
шоб наверняка:
Санитаров в ветку!
и бутылочку пива пожалуйста!
шоб наверняка:
заполировал порчу дополнительной супер-магией.
теперь пророк точно пойдёт на завод! йа! йа!
Я ж уже подмечал - как только сольешь на ПАММ-е, так сразу начинаешь вредничать, огрызаться, паскудничать )
ПАММ не твой, ага ))
ыххх ну ты возьми и напиши коллайдеру спроси его дример ли он или не дример, чего сложного-то? ну или бензовозу он его лично знает вроде
дример вообще торговать не умеет, какой ещё памм?
в любом случае даже если бы и умел то в первую волну я бы не стал набирал объём и тем более мартином О_О
Я тебе тут вигвам нарисовал, но выкладывать не буду )) положу, так сказать, на выкладывание ))
это особое хаосмагическое сигиллизированное проклятие и теперь уже ничего не поможет
это особое хаосмагическое сигиллизированное проклятие и теперь уже ничего не поможет
упрощать надо системы,еще символизму тебя учить дружище)
достаточно было нарисовать на графике треугольник вниз
упрощать надо системы,еще символизму тебя учить дружище)
достаточно было нарисовать на графике треугольник вниз
это конечно так но тогда это слишком широкий спектр действия получится а нужно узконаправленное действие
это конечно так но тогда это слишком широкий спектр действия получится а нужно узконаправленное действие