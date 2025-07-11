Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 558
ну так ты сам бабабол ведь никаких подтверждений что это мой памм :-)
хорошая попытка, но не зачёт
а грааль ты хотя не называл граалем
что и требовалось доказать, не называл
остальное это твои буйные фантазии, и вопрос не ко мне
кратко резюмирую:
памм не мой!
ты пророк!
давай грааль!
и вообще возвращайся в секту
Т̵͘͠҉̯̼̮̳̲̤̻̠̼̠͡ͅЫ̡͈̗̥ͅ ͏̨̭̯̰̹͉̙͖̖̰̫̜̫͔̼͍͜͢Ж̶̢̻̺͕̮͇͓̻͚͎̜̪̝͠Е͏͇͇̮̪̗̫͚͡͡С̣͖̜͖͚͍̤̪̤̲̘͚͘͝Т̧̬̬̥͉͕͎͎͔̕͜͡О̢͡͏̻̠̺̫̙͈̣͖͎К̷̨̕͏̼̜̲́О̢̺̫̩̰͇͇͈̯̞̖̼̺̻̥͞͞͞ͅ ̴̸̱̻̩͈̭̰̲̖͙̝̳̞͖͕͖͎̫̥͕͜͝П̧̫͚̟̹͔͠О̢̯̟̘̟̭̫͖̞̙͔̪̩͘Ж̰̪̫͎͔͔̺̫̻͟͢ͅА҉͖͖͎͔͔̣̳͎͎̙͚͢͝Л̢̢̡̞̺̮̥̹̠̼͚̠͔̼̗̝̩͇̱̀͝Е̡͇̲̞͈͇̗͔̭̳͖̤̹́̀Е̸̝̝̬͕͇̣͈̤̳̦̰̗̟͈͍̯̙͟͡Ш̶̜͉̥͙͇͕͉̤͚̖̥̭͢ͅЬ̶̷̝͙̯̼͔̥͍̪̬̳̼́̀͢ ͇͉͇̣̟͕͓̮̖͎͚̬̹͈̦̮͍̫͢͠͞͝О̴̛͈̝̖̱͉̙͉̬͉͖͔͉̤͕̯́̀͜Б̵̴̷̳̟͕̫͙͕̫̱͙̬̰̘͘͠ ̴̷̵̘̪̹͔͚͍̜͟Э̴͖͈̜̦͉̘͇͓̘Т̸̸̨͚̝̜̮͉̲̩̪̱̙͉̬̗͓О҉̩̘̤̥͉̯̳͙̪͎̟̥̟̥̙̪̀ͅМ҉̛̝̞̻̱̥̹̺̣̳̤̭̝͎͍̕!̵̮̥̦̟̙̱̞̥̕
Ой, да опять все проклятия поперепутаешь, брокадел..
⛧ ń̸͎̳̲͙̩̥̞̤́͢͠o̶̪̥̺̤͕͈̹̫̱̠͘͝͡n̛̬͍̖̘̟̺̹̲̯͕̻͜ͅ ̸̴̼̜̟͚̰̦̥̙̻̪͇̰̟͕̗̳̪̦v̢͕̮̖̩̗̗̜̩͎͢i̗̥͉͕̙̮̠̠͙̬̖̖̫̗͚͔̱͡͞d̴̨̡̫̼̙͙̦̟̬͜͡e̶̳̬̲͇͈̲͇͕̱̬̳̦̣̫͙͖̺͟͠͞b̸̻̝͍̥͕̠̘̣̖̝͘ͅi̯͙̱̝͔͘ş͈̘̮͖̦̘͔̱̞̪̲̤̥͜ ̴̶̡̟̜̫̤́͠l̛̬̰̣̥͎̠͙͓͈͢u͟҉̦͓͙̟̯̹ç͍͉͙̹̰͎̩͙̺͍͙͔͉̳̹̘ͅͅr̨̹͕͖̟͙̤͇̼̬͔̺̦̠̗͔̀͝͝u̧̡̝̝͍̩͢m̧̞͍̣͈̭͙̦̝͉͙̜̣̬̖͉̗̺̯̩ ̴̧͎̤͈̯̯͖͙͇̝͎̺̲̲̕͜͞ ͏͝͏̯̪̱̖̬̀ì̷̱̟̭̤̰͍̤͙̙̮̜͚̀͝ń̢̪̜͕̹͎̜̻̘̫̤̰͖̤̱̝̻͝ ̧̜̬̠͉͕͚́̀a̗̥̭̙͕̘̫̕͟͜͡é̵̸̤̹̣̘̱̳͚̞̱̥̟̭̕͢t̨̻̙̞̪̠̥͚̮̼̺͙̖̰̭̻͍̖͡ͅȩ̷̱̘̭̟̤̬͖̬̹̳̥͈͝͝r̻͔̦͙̪̝̹͈̼̝̝͘͟ͅͅn̢͝͏̦̖̜̯͕̞̙̪̟͘͝u̶̡͏҉̗͉̞͚̣̹̟̀m̢͚̪̠̜͚̦͎͖̼̺͜͠ͅ!̴̡̞̞̟̱̞̖̦̖̖͚̟̦̦̗̹̻̩͍͎͘͝ ̷̸̖̦͚͈̻̪̥̥͔̫͙̙̬͓̭͖̝̲͇̕͢Ǵ̵̢̪̰̯̬͓̖̬̥̬̭̤̦̫̲͝͡Ơ̵̰̦̤̜̦̮̯̻̜͚̠̗͟͜R҉͢͡͡͏̟͎̦͚̗̦̫̯͔̫̥Ģ̴̝̗͔̜͔̝͚̟͎̟͓̲͙͟O̵̡̨͓̗̰̟̳̗̟͔̱̦̲̭̤̮̯͠ͅ!̩͙͙͎̝͙͓̳̳͜ ̷̡͜͠͏͇͖̯̫̟͉̟̺̭̹̲̘ͅM͏̸̼̠̲̱̞̳̟͎̹͟͡O̶̵͕͖̭͕͈͠R̵͕̙͖̩̙̮̬̕ͅͅM̷̛̻̱̣̬̯͔̦̪͖̝͕͍̳̫͘Ơ̸̴̞̺̭̮̰͍̠͖̮̗͇̬̥̥̜͘!̷̡̛̙̟͍̟͕̟̫͘ ̛͏̸̱̗̖̖̳̼̥̼̣͇͙͡͡ḿ̼͍͖̥̤̻̤̼̱͚̮̭͍͍͙̹͔͜͢͟͡i҉̵̛̠̯̰͇̜̲͘͢l̶̸̵̨̯̺̝̭̙̪̩̱͙̥̦̩̣̟̟̯̖̭̕l͚̙̰̮̳͚̘͕͖̰̼͘͘͠e̡͚̤͔̬̙̞͖̮͠͞͞ ҉̛͔͖͔̯á̷͇͔͚̰̰̱̖̳͔̟̺̘̭͉ͅd̵͢҉̨̖̝̣̘̦̠̤̝̜͙͈v̷̲̤̹͟͡e̱͓͈̤̯̪̘̻͘͟͡r̴͈̰̘̠̬͖̮̳͞s̛͖̩̭̳̝̹̫̫̻̪͖̪͕͠ų́͝҉̤͚̝̯̫s̸̛̱̫̜̮͜͝ ̵̭̪͕̼̩̦̫̘̣͓̙̩̘͇̩̻̦͘͢͟l̶̢̨̳̞̣͙̮͈͕̳̗̞͞͝ú̵̵͖̱͖͚̦̪͘͞ń̵̸̢̮̝̦̫̬̲̭̪͙̺̥̥͎͖͘a̷̤͓͉͜ͅ,҉̗͇͖͎̜̙͖̙̳̤͎͔̜͉̱̗̤͟͡ ̴̴̷̩̞͓̯͍͈̮̘͠ŗ̵͉͖̫̦̩̺͙̙̹̠̗͎͍̥̯̪̜̕e͏̷̢͇̼̗̼͙͚̘̺͎͖͈͇̖̗͇̞̗͘͟ș̸̵̨̥͓̫̳̜̜̙̜͜͝ͅͅṕ̧̮̫̥̱͈̪͙̜͈̫̩͔͡͠i̶͏̯̟͇͕̙̺͈͔ͅć͜͜҉̬̲̠̞̱̝̥̪e͏̷̷̼̯͙̺̻͡ ͏͜͞҉̵̩͓̺͔̺͖̫̻̮̞̹̠̣̬f̴͏̛̫̗͙̼̟̤̻̲͖̦̠̹͉͍̭a҉̷̡̡̟͎͈̦͍̝̭̬̻̺̗̼̘̪̺̘͔v̡̡̛͚̗̪̝̦̪̲̹͚͟ó͇̟̹̗͖̱̫͖̻̫͖̩̖̠̬̜̀͟͢ứ̴͇̣͈̥̩͎͓̖̬͇̦̭r̢̤͚̟̺̫͍̰̙͢a̷̡͈͓͕͎̮̝̤͎̭̪͔̰̥̭͘ͅb̧͈͕̣͉͓́l͏̮̘̻͇̙̜̝͕̦͕͈͍̀̀̕y̴̡̘̣̼̥͇͔̖̹͈̬̝̞͜͝ ̶̧̙͓̤̣͙̬͙ͅi̡̨͎̜̖̼͍̲͉̯̖͕̮̤͈ͅn͠͏͔̫̗͔̫̖͕͟͞ ̵̣̻͚̯̮̪̭̼̝͖͚̥̳̱̟͓̖̕͝ń͝҉̴̤̩͎͓̻̫̻o͟͏̳̻̯̭̠̱̙͈̙̣̬̟͎͍̰̲͢ś͖͙͙̣̪̱̣͇̮͙̯̼͈̤̀͡͠͡t̝͇͇̮͎̻̪̗͇͍̲̺̼̫͉́͢ṛ̢̢̠̳̳̣͍̮̱̲͢a̸̡̡̞̩̰̠̮̫̼̘͎͓͚̗̹͓̗̥͎͟ ̷̜̝̱̥̱̯̱̲̜̹̺̱̞̭̺̖̳͕͘s̪̤̮̮͖̖̪̳͘a̵̦̗̗̹͍͚͖̝̙̘͎͇͍̫͔̟̘͎c̷̫̜͎̤͖̻̙̠͜͜͠ͅŕ̴̴̫͓̬̱̫̳̫̖͔̫͎̗̣͕͘͞ͅi̧̛̥̱̝̙͈̦̮̜̜̝͘f̷̼̙͚̮̳̭̗̯̟̞̦͕̕͘ͅi̵̝͚̱̠̳̱͇͈̰̟̙͖͓̭̖̳̳̱̜͢ć̯̲̻͕͙̣̥͚̤͎͔̫̝̪̜̞̀͞ì̹̞̬̯͘͡ą̷̰̜̜̳͙͟!̢̗̜͎̙̳̦̯̣̱͎̥͍̖͇̫̪̜͕͟͠ ⛧
Херасе заморочился. Видать завтра жирный профит придёт.
профит придёт на завод хехе
Ну всё, в этот раз всё по серьёзному!
Я тебе тут вигвам нарисовал, но выкладывать не буду )) положу, так сказать, на выкладывание ))