Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 558

Новый комментарий
[Удален]  
transcendreamer:

ну так ты сам бабабол ведь никаких подтверждений что это мой памм :-)

хорошая попытка, но не зачёт

а грааль ты хотя не называл граалем

что и требовалось доказать, не называл

остальное это твои буйные фантазии, и вопрос не ко мне

 
Aleksandr Volotko:

хорошая попытка, но не зачёт

что и требовалось доказать, не называл

остальное это твои буйные фантазии, и вопрос не ко мне

кратко резюмирую:

памм не мой!

ты пророк!

давай грааль!

и вообще возвращайся в секту

[Удален]  
transcendreamer:

кратко резюмирую:

памм не мой!

осталось повтовить 498 раз всего-то

ты пророк!

у тебя всё что шевелится уже пророк, бывает

давай грааль!

ага, сейчас

и вообще возвращайся в секту

бог миловал, не страдаю фигнёй

 
Aleksandr Volotko:

осталось повтовить 498 раз всего-то

у тебя всё что шевелится уже пророк, бывает

ага, сейчас

бог миловал, не страдаю фигнёй

Т̵͘͠҉̯̼̮̳̲̤̻̠̼̠͡ͅЫ̡͈̗̥ͅ ͏̨̭̯̰̹͉̙͖̖̰̫̜̫͔̼͍͜͢Ж̶̢̻̺͕̮͇͓̻͚͎̜̪̝͠Е͏͇͇̮̪̗̫͚͡͡С̣͖̜͖͚͍̤̪̤̲̘͚͘͝Т̧̬̬̥͉͕͎͎͔̕͜͡О̢͡͏̻̠̺̫̙͈̣͖͎К̷̨̕͏̼̜̲́О̢̺̫̩̰͇͇͈̯̞̖̼̺̻̥͞͞͞ͅ ̴̸̱̻̩͈̭̰̲̖͙̝̳̞͖͕͖͎̫̥͕͜͝П̧̫͚̟̹͔͠О̢̯̟̘̟̭̫͖̞̙͔̪̩͘Ж̰̪̫͎͔͔̺̫̻͟͢ͅА҉͖͖͎͔͔̣̳͎͎̙͚͢͝Л̢̢̡̞̺̮̥̹̠̼͚̠͔̼̗̝̩͇̱̀͝Е̡͇̲̞͈͇̗͔̭̳͖̤̹́̀Е̸̝̝̬͕͇̣͈̤̳̦̰̗̟͈͍̯̙͟͡Ш̶̜͉̥͙͇͕͉̤͚̖̥̭͢ͅЬ̶̷̝͙̯̼͔̥͍̪̬̳̼́̀͢ ͇͉͇̣̟͕͓̮̖͎͚̬̹͈̦̮͍̫͢͠͞͝О̴̛͈̝̖̱͉̙͉̬͉͖͔͉̤͕̯́̀͜Б̵̴̷̳̟͕̫͙͕̫̱͙̬̰̘͘͠ ̴̷̵̘̪̹͔͚͍̜͟Э̴͖͈̜̦͉̘͇͓̘Т̸̸̨͚̝̜̮͉̲̩̪̱̙͉̬̗͓О҉̩̘̤̥͉̯̳͙̪͎̟̥̟̥̙̪̀ͅМ҉̛̝̞̻̱̥̹̺̣̳̤̭̝͎͍̕!̵̮̥̦̟̙̱̞̥̕

[Удален]  
transcendreamer:

Т̵͘͠҉̯̼̮̳̲̤̻̠̼̠͡ͅЫ̡͈̗̥ͅ ͏̨̭̯̰̹͉̙͖̖̰̫̜̫͔̼͍͜͢Ж̶̢̻̺͕̮͇͓̻͚͎̜̪̝͠Е͏͇͇̮̪̗̫͚͡͡С̣͖̜͖͚͍̤̪̤̲̘͚͘͝Т̧̬̬̥͉͕͎͎͔̕͜͡О̢͡͏̻̠̺̫̙͈̣͖͎К̷̨̕͏̼̜̲́О̢̺̫̩̰͇͇͈̯̞̖̼̺̻̥͞͞͞ͅ ̴̸̱̻̩͈̭̰̲̖͙̝̳̞͖͕͖͎̫̥͕͜͝П̧̫͚̟̹͔͠О̢̯̟̘̟̭̫͖̞̙͔̪̩͘Ж̰̪̫͎͔͔̺̫̻͟͢ͅА҉͖͖͎͔͔̣̳͎͎̙͚͢͝Л̢̢̡̞̺̮̥̹̠̼͚̠͔̼̗̝̩͇̱̀͝Е̡͇̲̞͈͇̗͔̭̳͖̤̹́̀Е̸̝̝̬͕͇̣͈̤̳̦̰̗̟͈͍̯̙͟͡Ш̶̜͉̥͙͇͕͉̤͚̖̥̭͢ͅЬ̶̷̝͙̯̼͔̥͍̪̬̳̼́̀͢ ͇͉͇̣̟͕͓̮̖͎͚̬̹͈̦̮͍̫͢͠͞͝О̴̛͈̝̖̱͉̙͉̬͉͖͔͉̤͕̯́̀͜Б̵̴̷̳̟͕̫͙͕̫̱͙̬̰̘͘͠ ̴̷̵̘̪̹͔͚͍̜͟Э̴͖͈̜̦͉̘͇͓̘Т̸̸̨͚̝̜̮͉̲̩̪̱̙͉̬̗͓О҉̩̘̤̥͉̯̳͙̪͎̟̥̟̥̙̪̀ͅМ҉̛̝̞̻̱̥̹̺̣̳̤̭̝͎͍̕!̵̮̥̦̟̙̱̞̥̕

Ой, да опять все проклятия поперепутаешь, брокадел..

 
Aleksandr Volotko:

Ой, да опять все проклятия поперепутаешь, брокадел..

ń̸͎̳̲͙̩̥̞̤́͢͠o̶̪̥̺̤͕͈̹̫̱̠͘͝͡n̛̬͍̖̘̟̺̹̲̯͕̻͜ͅ ̸̴̼̜̟͚̰̦̥̙̻̪͇̰̟͕̗̳̪̦v̢͕̮̖̩̗̗̜̩͎͢i̗̥͉͕̙̮̠̠͙̬̖̖̫̗͚͔̱͡͞d̴̨̡̫̼̙͙̦̟̬͜͡e̶̳̬̲͇͈̲͇͕̱̬̳̦̣̫͙͖̺͟͠͞b̸̻̝͍̥͕̠̘̣̖̝͘ͅi̯͙̱̝͔͘ş͈̘̮͖̦̘͔̱̞̪̲̤̥͜ ̴̶̡̟̜̫̤́͠l̛̬̰̣̥͎̠͙͓͈͢u͟҉̦͓͙̟̯̹ç͍͉͙̹̰͎̩͙̺͍͙͔͉̳̹̘ͅͅr̨̹͕͖̟͙̤͇̼̬͔̺̦̠̗͔̀͝͝u̧̡̝̝͍̩͢m̧̞͍̣͈̭͙̦̝͉͙̜̣̬̖͉̗̺̯̩ ̴̧͎̤͈̯̯͖͙͇̝͎̺̲̲̕͜͞ ͏͝͏̯̪̱̖̬̀ì̷̱̟̭̤̰͍̤͙̙̮̜͚̀͝ń̢̪̜͕̹͎̜̻̘̫̤̰͖̤̱̝̻͝ ̧̜̬̠͉͕͚́̀a̗̥̭̙͕̘̫̕͟͜͡é̵̸̤̹̣̘̱̳͚̞̱̥̟̭̕͢t̨̻̙̞̪̠̥͚̮̼̺͙̖̰̭̻͍̖͡ͅȩ̷̱̘̭̟̤̬͖̬̹̳̥͈͝͝r̻͔̦͙̪̝̹͈̼̝̝͘͟ͅͅn̢͝͏̦̖̜̯͕̞̙̪̟͘͝u̶̡͏҉̗͉̞͚̣̹̟̀m̢͚̪̠̜͚̦͎͖̼̺͜͠ͅ!̴̡̞̞̟̱̞̖̦̖̖͚̟̦̦̗̹̻̩͍͎͘͝ ̷̸̖̦͚͈̻̪̥̥͔̫͙̙̬͓̭͖̝̲͇̕͢Ǵ̵̢̪̰̯̬͓̖̬̥̬̭̤̦̫̲͝͡Ơ̵̰̦̤̜̦̮̯̻̜͚̠̗͟͜R҉͢͡͡͏̟͎̦͚̗̦̫̯͔̫̥Ģ̴̝̗͔̜͔̝͚̟͎̟͓̲͙͟O̵̡̨͓̗̰̟̳̗̟͔̱̦̲̭̤̮̯͠ͅ!̩͙͙͎̝͙͓̳̳͜ ̷̡͜͠͏͇͖̯̫̟͉̟̺̭̹̲̘ͅM͏̸̼̠̲̱̞̳̟͎̹͟͡O̶̵͕͖̭͕͈͠R̵͕̙͖̩̙̮̬̕ͅͅM̷̛̻̱̣̬̯͔̦̪͖̝͕͍̳̫͘Ơ̸̴̞̺̭̮̰͍̠͖̮̗͇̬̥̥̜͘!̷̡̛̙̟͍̟͕̟̫͘ ̛͏̸̱̗̖̖̳̼̥̼̣͇͙͡͡ḿ̼͍͖̥̤̻̤̼̱͚̮̭͍͍͙̹͔͜͢͟͡i҉̵̛̠̯̰͇̜̲͘͢l̶̸̵̨̯̺̝̭̙̪̩̱͙̥̦̩̣̟̟̯̖̭̕l͚̙̰̮̳͚̘͕͖̰̼͘͘͠e̡͚̤͔̬̙̞͖̮͠͞͞ ҉̛͔͖͔̯á̷͇͔͚̰̰̱̖̳͔̟̺̘̭͉ͅd̵͢҉̨̖̝̣̘̦̠̤̝̜͙͈v̷̲̤̹͟͡e̱͓͈̤̯̪̘̻͘͟͡r̴͈̰̘̠̬͖̮̳͞s̛͖̩̭̳̝̹̫̫̻̪͖̪͕͠ų́͝҉̤͚̝̯̫s̸̛̱̫̜̮͜͝ ̵̭̪͕̼̩̦̫̘̣͓̙̩̘͇̩̻̦͘͢͟l̶̢̨̳̞̣͙̮͈͕̳̗̞͞͝ú̵̵͖̱͖͚̦̪͘͞ń̵̸̢̮̝̦̫̬̲̭̪͙̺̥̥͎͖͘a̷̤͓͉͜ͅ,҉̗͇͖͎̜̙͖̙̳̤͎͔̜͉̱̗̤͟͡ ̴̴̷̩̞͓̯͍͈̮̘͠ŗ̵͉͖̫̦̩̺͙̙̹̠̗͎͍̥̯̪̜̕e͏̷̢͇̼̗̼͙͚̘̺͎͖͈͇̖̗͇̞̗͘͟ș̸̵̨̥͓̫̳̜̜̙̜͜͝ͅͅṕ̧̮̫̥̱͈̪͙̜͈̫̩͔͡͠i̶͏̯̟͇͕̙̺͈͔ͅć͜͜҉̬̲̠̞̱̝̥̪e͏̷̷̼̯͙̺̻͡ ͏͜͞҉̵̩͓̺͔̺͖̫̻̮̞̹̠̣̬f̴͏̛̫̗͙̼̟̤̻̲͖̦̠̹͉͍̭a҉̷̡̡̟͎͈̦͍̝̭̬̻̺̗̼̘̪̺̘͔v̡̡̛͚̗̪̝̦̪̲̹͚͟ó͇̟̹̗͖̱̫͖̻̫͖̩̖̠̬̜̀͟͢ứ̴͇̣͈̥̩͎͓̖̬͇̦̭r̢̤͚̟̺̫͍̰̙͢a̷̡͈͓͕͎̮̝̤͎̭̪͔̰̥̭͘ͅb̧͈͕̣͉͓́l͏̮̘̻͇̙̜̝͕̦͕͈͍̀̀̕y̴̡̘̣̼̥͇͔̖̹͈̬̝̞͜͝ ̶̧̙͓̤̣͙̬͙ͅi̡̨͎̜̖̼͍̲͉̯̖͕̮̤͈ͅn͠͏͔̫̗͔̫̖͕͟͞ ̵̣̻͚̯̮̪̭̼̝͖͚̥̳̱̟͓̖̕͝ń͝҉̴̤̩͎͓̻̫̻o͟͏̳̻̯̭̠̱̙͈̙̣̬̟͎͍̰̲͢ś͖͙͙̣̪̱̣͇̮͙̯̼͈̤̀͡͠͡t̝͇͇̮͎̻̪̗͇͍̲̺̼̫͉́͢ṛ̢̢̠̳̳̣͍̮̱̲͢a̸̡̡̞̩̰̠̮̫̼̘͎͓͚̗̹͓̗̥͎͟ ̷̜̝̱̥̱̯̱̲̜̹̺̱̞̭̺̖̳͕͘s̪̤̮̮͖̖̪̳͘a̵̦̗̗̹͍͚͖̝̙̘͎͇͍̫͔̟̘͎c̷̫̜͎̤͖̻̙̠͜͜͠ͅŕ̴̴̫͓̬̱̫̳̫̖͔̫͎̗̣͕͘͞ͅi̧̛̥̱̝̙͈̦̮̜̜̝͘f̷̼̙͚̮̳̭̗̯̟̞̦͕̕͘ͅi̵̝͚̱̠̳̱͇͈̰̟̙͖͓̭̖̳̳̱̜͢ć̯̲̻͕͙̣̥͚̤͎͔̫̝̪̜̞̀͞ì̹̞̬̯͘͡ą̷̰̜̜̳͙͟!̢̗̜͎̙̳̦̯̣̱͎̥͍̖͇̫̪̜͕͟͠ 

[Удален]  
transcendreamer:

ń̸͎̳̲͙̩̥̞̤́͢͠o̶̪̥̺̤͕͈̹̫̱̠͘͝͡n̛̬͍̖̘̟̺̹̲̯͕̻͜ͅ ̸̴̼̜̟͚̰̦̥̙̻̪͇̰̟͕̗̳̪̦v̢͕̮̖̩̗̗̜̩͎͢i̗̥͉͕̙̮̠̠͙̬̖̖̫̗͚͔̱͡͞d̴̨̡̫̼̙͙̦̟̬͜͡e̶̳̬̲͇͈̲͇͕̱̬̳̦̣̫͙͖̺͟͠͞b̸̻̝͍̥͕̠̘̣̖̝͘ͅi̯͙̱̝͔͘ş͈̘̮͖̦̘͔̱̞̪̲̤̥͜ ̴̶̡̟̜̫̤́͠l̛̬̰̣̥͎̠͙͓͈͢u͟҉̦͓͙̟̯̹ç͍͉͙̹̰͎̩͙̺͍͙͔͉̳̹̘ͅͅr̨̹͕͖̟͙̤͇̼̬͔̺̦̠̗͔̀͝͝u̧̡̝̝͍̩͢m̧̞͍̣͈̭͙̦̝͉͙̜̣̬̖͉̗̺̯̩ ̴̧͎̤͈̯̯͖͙͇̝͎̺̲̲̕͜͞ ͏͝͏̯̪̱̖̬̀ì̷̱̟̭̤̰͍̤͙̙̮̜͚̀͝ń̢̪̜͕̹͎̜̻̘̫̤̰͖̤̱̝̻͝ ̧̜̬̠͉͕͚́̀a̗̥̭̙͕̘̫̕͟͜͡é̵̸̤̹̣̘̱̳͚̞̱̥̟̭̕͢t̨̻̙̞̪̠̥͚̮̼̺͙̖̰̭̻͍̖͡ͅȩ̷̱̘̭̟̤̬͖̬̹̳̥͈͝͝r̻͔̦͙̪̝̹͈̼̝̝͘͟ͅͅn̢͝͏̦̖̜̯͕̞̙̪̟͘͝u̶̡͏҉̗͉̞͚̣̹̟̀m̢͚̪̠̜͚̦͎͖̼̺͜͠ͅ!̴̡̞̞̟̱̞̖̦̖̖͚̟̦̦̗̹̻̩͍͎͘͝ ̷̸̖̦͚͈̻̪̥̥͔̫͙̙̬͓̭͖̝̲͇̕͢Ǵ̵̢̪̰̯̬͓̖̬̥̬̭̤̦̫̲͝͡Ơ̵̰̦̤̜̦̮̯̻̜͚̠̗͟͜R҉͢͡͡͏̟͎̦͚̗̦̫̯͔̫̥Ģ̴̝̗͔̜͔̝͚̟͎̟͓̲͙͟O̵̡̨͓̗̰̟̳̗̟͔̱̦̲̭̤̮̯͠ͅ!̩͙͙͎̝͙͓̳̳͜ ̷̡͜͠͏͇͖̯̫̟͉̟̺̭̹̲̘ͅM͏̸̼̠̲̱̞̳̟͎̹͟͡O̶̵͕͖̭͕͈͠R̵͕̙͖̩̙̮̬̕ͅͅM̷̛̻̱̣̬̯͔̦̪͖̝͕͍̳̫͘Ơ̸̴̞̺̭̮̰͍̠͖̮̗͇̬̥̥̜͘!̷̡̛̙̟͍̟͕̟̫͘ ̛͏̸̱̗̖̖̳̼̥̼̣͇͙͡͡ḿ̼͍͖̥̤̻̤̼̱͚̮̭͍͍͙̹͔͜͢͟͡i҉̵̛̠̯̰͇̜̲͘͢l̶̸̵̨̯̺̝̭̙̪̩̱͙̥̦̩̣̟̟̯̖̭̕l͚̙̰̮̳͚̘͕͖̰̼͘͘͠e̡͚̤͔̬̙̞͖̮͠͞͞ ҉̛͔͖͔̯á̷͇͔͚̰̰̱̖̳͔̟̺̘̭͉ͅd̵͢҉̨̖̝̣̘̦̠̤̝̜͙͈v̷̲̤̹͟͡e̱͓͈̤̯̪̘̻͘͟͡r̴͈̰̘̠̬͖̮̳͞s̛͖̩̭̳̝̹̫̫̻̪͖̪͕͠ų́͝҉̤͚̝̯̫s̸̛̱̫̜̮͜͝ ̵̭̪͕̼̩̦̫̘̣͓̙̩̘͇̩̻̦͘͢͟l̶̢̨̳̞̣͙̮͈͕̳̗̞͞͝ú̵̵͖̱͖͚̦̪͘͞ń̵̸̢̮̝̦̫̬̲̭̪͙̺̥̥͎͖͘a̷̤͓͉͜ͅ,҉̗͇͖͎̜̙͖̙̳̤͎͔̜͉̱̗̤͟͡ ̴̴̷̩̞͓̯͍͈̮̘͠ŗ̵͉͖̫̦̩̺͙̙̹̠̗͎͍̥̯̪̜̕e͏̷̢͇̼̗̼͙͚̘̺͎͖͈͇̖̗͇̞̗͘͟ș̸̵̨̥͓̫̳̜̜̙̜͜͝ͅͅṕ̧̮̫̥̱͈̪͙̜͈̫̩͔͡͠i̶͏̯̟͇͕̙̺͈͔ͅć͜͜҉̬̲̠̞̱̝̥̪e͏̷̷̼̯͙̺̻͡ ͏͜͞҉̵̩͓̺͔̺͖̫̻̮̞̹̠̣̬f̴͏̛̫̗͙̼̟̤̻̲͖̦̠̹͉͍̭a҉̷̡̡̟͎͈̦͍̝̭̬̻̺̗̼̘̪̺̘͔v̡̡̛͚̗̪̝̦̪̲̹͚͟ó͇̟̹̗͖̱̫͖̻̫͖̩̖̠̬̜̀͟͢ứ̴͇̣͈̥̩͎͓̖̬͇̦̭r̢̤͚̟̺̫͍̰̙͢a̷̡͈͓͕͎̮̝̤͎̭̪͔̰̥̭͘ͅb̧͈͕̣͉͓́l͏̮̘̻͇̙̜̝͕̦͕͈͍̀̀̕y̴̡̘̣̼̥͇͔̖̹͈̬̝̞͜͝ ̶̧̙͓̤̣͙̬͙ͅi̡̨͎̜̖̼͍̲͉̯̖͕̮̤͈ͅn͠͏͔̫̗͔̫̖͕͟͞ ̵̣̻͚̯̮̪̭̼̝͖͚̥̳̱̟͓̖̕͝ń͝҉̴̤̩͎͓̻̫̻o͟͏̳̻̯̭̠̱̙͈̙̣̬̟͎͍̰̲͢ś͖͙͙̣̪̱̣͇̮͙̯̼͈̤̀͡͠͡t̝͇͇̮͎̻̪̗͇͍̲̺̼̫͉́͢ṛ̢̢̠̳̳̣͍̮̱̲͢a̸̡̡̞̩̰̠̮̫̼̘͎͓͚̗̹͓̗̥͎͟ ̷̜̝̱̥̱̯̱̲̜̹̺̱̞̭̺̖̳͕͘s̪̤̮̮͖̖̪̳͘a̵̦̗̗̹͍͚͖̝̙̘͎͇͍̫͔̟̘͎c̷̫̜͎̤͖̻̙̠͜͜͠ͅŕ̴̴̫͓̬̱̫̳̫̖͔̫͎̗̣͕͘͞ͅi̧̛̥̱̝̙͈̦̮̜̜̝͘f̷̼̙͚̮̳̭̗̯̟̞̦͕̕͘ͅi̵̝͚̱̠̳̱͇͈̰̟̙͖͓̭̖̳̳̱̜͢ć̯̲̻͕͙̣̥͚̤͎͔̫̝̪̜̞̀͞ì̹̞̬̯͘͡ą̷̰̜̜̳͙͟!̢̗̜͎̙̳̦̯̣̱͎̥͍̖͇̫̪̜͕͟͠ 

Херасе заморочился. Видать завтра жирный профит придёт.

 
Aleksandr Volotko:

Херасе заморочился. Видать завтра жирный профит придёт.

профит придёт на завод хехе

 


Ну всё, в этот раз всё по серьёзному! 

[Удален]  
transcendreamer:

Ну всё, в этот раз всё по серьёзному! 

Я тебе тут вигвам нарисовал, но выкладывать не буду )) положу, так сказать, на выкладывание ))

1...551552553554555556557558559560561562563564565...885
Новый комментарий