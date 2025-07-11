Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 572
Значит, тебе кто-то продаёт или покапает у тебя. Иначе никак.
Вообще, рынок этот для обмена, конвертации. Также, для работы с риском портфеля твоего. Ты снижаешь валютные риски. Такая суть, могу быть неточен в словах.
Заработать тут действительно лишь удача, которая временна. Ты забираешь часть денег у тех, кто их не планировал терять и не теряет. И не для этого делает свои операции.
Зачем ты надеешься забрать денег там, где этго не нужно делать, да и не сделать впринципе? Тренд и прочее - это ерунда.
да чо вы е-ма-ё
я показывал тестер
вот вчерашний итог уже реальной торговли, все цели выбиты по тейк-профиту:
Ренат, походу не с той стороны кактус грызем, эх, походу не с той стороны.. Походу надо кактус побрить сначала, либо проще - взять не кактус! А уже наконец что-нибудь съедобное и не такое колючее.
Сам посуди: если двое на рынке только. Я и ты. Мы будет гонять деньги, пока комиссии не съедят наши депозиты. Чем активнее мы будем гонять - тем быстрее у нас их не останется. Мы так бонус делаем тем, кто нам даёт возможность гонять деньги, понимаешь?
Ренат, походу не с той стороны кактус грызем, эх, походу не с той стороны.. Походу надо кактус побрить сначала, либо проще - взять не кактус! А уже наконец что-нибудь съедобное и не такое колючее.
разработка стратегии - это пирамида
в её основании их миллион
в середине самые заумные
в самом верху - одна
вот когда доберешься до верху, будешь ржать над тем, что снизу и над той что осталась
вот по-этому я и смеюсь над тобой) самое обидное,что ты даже не поймешь,где допустил ошибку,если она будет.
а чо ты смеешься?
у меня ошибки нет
это у вас тут СБ и СКО
;)
Ренат, ты смотришь упорно на одну сторону из многих. Этот рынок лишь одна из частей целого, причем эта часть не для заработка вовсе. В этом беда. Этот рынок для обмена, хэджа, перегона и т.д. разные варианты наверняка есть ещё.
Покупают же портфели акций, например. И их держат очень долго., получают дивиденды по ним. А они ведь (акции) проседают и висят в ауте по несколько лет.. На остальном по большей части снижают свои риски или отбивают потери потфельные. Сам же знаешь, что фонда вверх - валюты вниз. Самый простой пример.
На акциях и зарабатывают трейдингом. Играют с людьми и против них. Внутри дня, например. Стакан там есть, используют его и только его.
Акций очень много, выбирают те, которые в игре (так говорят). То есть, по аналогии с форексом - когда новости и куча людей будет сливать деньги - можно забрать часть, если умеешь и знаешь как. А в остальное время нет там никого. Только если в крупных, с постоянным объёмом большим..
пусть работает дальше, риск 10%, бояться нечего
хотя у меня кажет 8% ;)
как сольешь - пиши,покажу ошибку. Если не сольешь - то и писать не придется) Ошибка еще больше на поверхности и это не ТС
Мне скажи сейчас, я внимательно слушаю.
тестер не работает)