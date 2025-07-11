Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 572

JohnGoodtrade:

Значит, тебе кто-то продаёт или покапает у тебя. Иначе никак. 

Вообще, рынок этот для обмена, конвертации. Также, для работы с риском портфеля твоего. Ты снижаешь валютные риски. Такая суть, могу быть неточен в словах. 

Заработать тут действительно лишь удача, которая временна. Ты забираешь часть денег у тех, кто их не планировал терять и не теряет. И не для этого делает свои операции. 

Зачем ты надеешься забрать денег там, где этго не нужно делать, да и не сделать впринципе? Тренд и прочее - это ерунда.

да чо вы е-ма-ё

я показывал тестер

вот вчерашний итог уже реальной торговли, все цели выбиты по тейк-профиту:


Ренат, походу не с той стороны кактус грызем, эх, походу не с той стороны.. Походу надо кактус побрить сначала, либо проще - взять не кактус! А уже наконец что-нибудь съедобное и не такое колючее.

Сам посуди: если двое на рынке только.  Я и ты. Мы будет гонять деньги, пока комиссии не съедят наши депозиты. Чем активнее мы будем гонять - тем быстрее у нас их не останется. Мы так бонус делаем тем, кто нам даёт возможность гонять деньги, понимаешь?

 
JohnGoodtrade:
Ренат, походу не с той стороны кактус грызем, эх, походу не с той стороны.. Походу надо кактус побрить сначала, либо проще - взять не кактус! А уже наконец что-нибудь съедобное и не такое колючее.

разработка стратегии - это пирамида

в её основании их миллион

в середине самые заумные

в самом верху - одна

вот когда доберешься до верху, будешь ржать над тем, что снизу и над той что осталась

вот по-этому я и смеюсь над тобой) самое обидное,что ты даже не поймешь,где допустил ошибку,если она будет.

 
Ognemiroff:

вот по-этому я и смеюсь над тобой) самое обидное,что ты даже не поймешь,где допустил ошибку,если она будет.

а чо ты смеешься?

у меня ошибки нет

это у вас тут СБ и СКО

;)

Ренат, ты смотришь упорно на одну сторону из многих. Этот рынок лишь одна из частей целого, причем эта часть не для заработка вовсе. В этом беда. Этот рынок для обмена, хэджа, перегона и т.д. разные варианты наверняка есть ещё.

Покупают же портфели акций, например. И их держат очень долго., получают дивиденды по ним. А они ведь (акции) проседают и висят в ауте по несколько лет..  На остальном по большей части снижают свои риски или отбивают потери потфельные. Сам же знаешь, что фонда вверх - валюты вниз. Самый простой пример.

На акциях и зарабатывают трейдингом. Играют с людьми и против них. Внутри дня, например. Стакан там есть, используют его и только его. 

Акций очень много, выбирают те, которые в игре (так говорят). То есть, по аналогии с форексом - когда новости и куча людей будет сливать деньги - можно забрать часть, если умеешь и знаешь как. А в остальное время нет там никого. Только если в крупных, с постоянным объёмом большим..

 
Renat Akhtyamov:

пусть работает дальше, риск 10%, бояться нечего

хотя у меня кажет 8% ;)

Ещё пару доливок так вообще нулевой будет

Renat Akhtyamov:

а чо ты смеешься?

у меня ошибки нет

это у вас тут СБ и СКО

;)

как сольешь - пиши,покажу ошибку. Если не сольешь - то и писать не придется) Ошибка еще больше на поверхности и это не ТС

Ognemiroff:

как сольешь - пиши,покажу ошибку. Если не сольешь - то и писать не придется) Ошибка еще больше на поверхности и это не ТС

Мне скажи сейчас, я внимательно слушаю.
JohnGoodtrade:
Мне скажи сейчас, я внимательно слушаю.

тестер не работает)

