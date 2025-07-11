Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 566

Renat Akhtyamov:

скорость - это к Чингизу

я вычисляю объемы покупок и продаж

 ну так все-таки - куда пойдет цена при таком раскладе, как я описал в предыдущем посте?

дружище, спуфинг тебя сожрет) а еще сожрет резко противоположная заявка,не смотря на то,что обьмы там достигают до 4 млрд за минуту в сторону ту зе мун

Renat Akhtyamov:

2.да

то есть рынок - это не СБ

рынок 99 процентов времени СБ, и ваще взлет есть часть сб

 
Ognemiroff:

дружище, спуфинг тебя сожрет) а еще сожрет резко противоположная заявка,не смотря на то,что обьмы там достигают до 4 млрд за минуту в сторону ту зе мун

посмотрим
Renat Akhtyamov:
посмотрим

 мыслишь верно, но капельку не туда) пока что удачей занимаешься. И уж точно не статистически выверено это у тебя) 

 
Ognemiroff:

рынок 99 процентов времени СБ, и ваще взлет есть часть сб

проверял

если на руках объемы покупок и продаж, цена будет ходить пункт в пункт

Ognemiroff:

 мыслишь верно, но капельку не туда) пока что удачей занимаешься. И уж точно не статистически выверено это у тебя) 

минимум 4 раза в сутки происходят вбросы обьемов. 3 из них липовые

 
Ognemiroff:

минимум 4 раза в сутки происходят вбросы обьемов. 3 из них липовые

липовые объемы - это нормально

если покажут не липовые никому не интересно будет и рынок махом разнесут на запчасти

вчера показал индикатор, сегодня тестирую

но стратегию нужно шаманить,

итак, как говорится самодельный forecast или инсайд, в который никто не верит, в студию! :

это открываются лимитки, но по сути это цели, то есть тейки

счас подшаманю

;)

 
Renat Akhtyamov:

липовые объемы - это нормально

imho: 2 из них это клининг (до и после, это спекулянты, фик с ними), и 2 два банковских паровоза (утренняя и дневная сессия, до и после "обеда").

Главный вопрос торговли для нас убогих - определить в одну сторону пойдут эти поезда или в разные :-)

 
Maxim Kuznetsov:

imho: 2 из них это клининг (до и после, это спекулянты, фик с ними), и 2 два банковских паровоза (утренняя и дневная сессия, до и после "обеда").

Главный вопрос торговли для нас убогих - определить в одну сторону пойдут эти поезда или в разные :-)

спроси у Roman, мы в личке все это дело обсудили

правда геморный я ему вариант расчета предложил, да и не для форекса

достиг положительного результата и справился ли он с расчетами - не знаю.

начало у него было не плохое.

будет упираться - сошлись на этот пост

upd:

только по моему клиринг, а не клининг и это очень профитная для трейдера штука, при определенном подходе ;)

банковские шалости - это также очень не плохо можно пользовать

Renat Akhtyamov:

спроси у Roman, мы в личке все это дело обсудили

правда геморный я ему вариант расчета предложил, да и не для форекса

достиг положительного результата и справился ли он с расчетами - не знаю.

начало у него было не плохое.

будет упираться - сошлись на этот пост

upd:

только по моему клиринг, а не клининг и это очень профитная для трейдера штука, при определенном подходе ;)

банковские шалости - это также очень не плохо можно пользовать

бывают скачки и без влета обьемов) как думаешь,чем они характеризуются. Почему так происходит? я говорю о вертикальных взлетах свечей

