Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 566
скорость - это к Чингизу
я вычисляю объемы покупок и продажну так все-таки - куда пойдет цена при таком раскладе, как я описал в предыдущем посте?
дружище, спуфинг тебя сожрет) а еще сожрет резко противоположная заявка,не смотря на то,что обьмы там достигают до 4 млрд за минуту в сторону ту зе мун
2.да
то есть рынок - это не СБ
рынок 99 процентов времени СБ, и ваще взлет есть часть сб
посмотрим
мыслишь верно, но капельку не туда) пока что удачей занимаешься. И уж точно не статистически выверено это у тебя)
проверял
если на руках объемы покупок и продаж, цена будет ходить пункт в пункт
мыслишь верно, но капельку не туда) пока что удачей занимаешься. И уж точно не статистически выверено это у тебя)
минимум 4 раза в сутки происходят вбросы обьемов. 3 из них липовые
липовые объемы - это нормально
если покажут не липовые никому не интересно будет и рынок махом разнесут на запчасти
вчера показал индикатор, сегодня тестирую
но стратегию нужно шаманить,
итак, как говорится самодельный forecast или инсайд, в который никто не верит, в студию! :
это открываются лимитки, но по сути это цели, то есть тейки
счас подшаманю
;)
липовые объемы - это нормально
imho: 2 из них это клининг (до и после, это спекулянты, фик с ними), и 2 два банковских паровоза (утренняя и дневная сессия, до и после "обеда").
Главный вопрос торговли для нас убогих - определить в одну сторону пойдут эти поезда или в разные :-)
спроси у Roman, мы в личке все это дело обсудили
правда геморный я ему вариант расчета предложил, да и не для форекса
достиг положительного результата и справился ли он с расчетами - не знаю.
начало у него было не плохое.
будет упираться - сошлись на этот пост
upd:
только по моему клиринг, а не клининг и это очень профитная для трейдера штука, при определенном подходе ;)
банковские шалости - это также очень не плохо можно пользовать
бывают скачки и без влета обьемов) как думаешь,чем они характеризуются. Почему так происходит? я говорю о вертикальных взлетах свечей