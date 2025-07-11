Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 563

Ognemiroff:

в чашу банкиры *** слезами мечтателей

сдавая тест на достаточное количество ***))

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
высокую доходность предлагают банки, которые испытывают недостаток ликвидности своего капитала или существует угроза кассовых разрывов.
Так что судя по всему у Тебя и хлеба черного не останется. 
Как говорится "идеи Рената" - "прибыль кукловода".

Ну а если вложился в крупные банки типа втб, то скорее всего доходность <=15% годовых, тогда инфляция все сжирает.
Так что либо Ты пошел на завод, либо в ва-банк, либо дом построил банкир за счёт твоего вклада...

Красавчик.

PS: бери лучше царскую. Достаточно полу-литра инвестиций чтобы стать недвижимостью, и процент стандартный.

ночью забахал в 5-рку парный для тестирования

короче - херня, тупо повезло

и продолжил теханализ

вот, точки разворота, накопление покупок продаж

все как на ладони:

давно уже пора еву продавать (накапливать объем продаж), скоро развернется

но покупки закрывать рано (смотрим красные столбики, на росте его пока нет)

вся стратегия на одной картинке !

PS: я тебе вчера мухоморчик подкатывал, видел небось?

 
какова вероятность что ева развернется в ближайший(ую):

- неделю

- месяц

- квартал

и до какой цены

???

на чем основано слово "пора"? и почему раньше было не "пора"


суть Твоей стратегии (Ты только не обижайся), в четкой подгонке под историю. И все. Вот и 10 лет прошло...

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

вероятность 100%

инсайд, епт ;)

горизонтальная линия на скрине - это линия на которой объемы покупок и продаж равны.

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
   

суть Твоей стратегии (Ты только не обижайся), в четкой подгонке под историю. И все. Вот и 10 лет прошло...

чо я там подгоняю?

;)

 
Renat Akhtyamov:

вероятность 100%

инсайд, епт ;)

ого! Ды Ты реально пророк!

Слава страждущим - он нашелся! Наконец-то!

 Восславим Тебя о пророк наш нетленный!

- Да сбудется Слово Твое! Пророк воскликнул ликуя
- Да сбудется Воля Твоя! И руки воздел: Аллилуйя!


 
не, лучче ты ;)

на, проверяй, в ФормулЕ ни одной ошибкЕ:

почернело наконец то, 1.5 года коптил.......

 
мааааленький такой нюансик

невозможно заглянуть в будущее, но ты это и сам увидел когда удалил собственное сообщение с картинкой выше ;) 

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:


мааааленький такой нюансик

невозможно заглянуть в будущее, смирись уже или напейся. 
угадай, которая из них цена?

;)))))))

забудь статистике

эту картинку убери, себе сохрани, а показывать всем не нужно

самое главное - опережение и там четко это видно

будет опережение, исчезнет необходимость в думках о флете
 
удалил. 

Но Ты ошибаешься.

Могу дать гарантию 100%.

