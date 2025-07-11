Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 563
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
в чашу банкиры *** слезами мечтателей
сдавая тест на достаточное количество ***))
высокую доходность предлагают банки, которые испытывают недостаток ликвидности своего капитала или существует угроза кассовых разрывов.
ночью забахал в 5-рку парный для тестирования
короче - херня, тупо повезло
и продолжил теханализ
вот, точки разворота, накопление покупок продаж
все как на ладони:
давно уже пора еву продавать (накапливать объем продаж), скоро развернется
но покупки закрывать рано (смотрим красные столбики, на росте его пока нет)
вся стратегия на одной картинке !
PS: я тебе вчера мухоморчик подкатывал, видел небось?
ночью забахал в 5-рку парный для тестирования
короче - херня, тупо повезло
и продолжил теханализ
вот, точки разворота, накопление покупок продаж
все как на ладони:
пора еву продавать, скоро развернется
но покупки закрывать рано (смотрим красные столбики, на росте его пока нет)вся стратегия на одной картинке !
какова вероятность что ева развернется в ближайший(ую):
- неделю
- месяц
- квартал
и до какой цены
???
на чем основано слово "пора"? и почему раньше было не "пора"
суть Твоей стратегии (Ты только не обижайся), в четкой подгонке под историю. И все. Вот и 10 лет прошло...
какова вероятность что ева развернется в ближайший(ую):
- неделю
- месяц
- квартал
и до какой цены
???
на чем основано слово "пора"? и почему раньше было не "пора"
вероятность 100%
инсайд, епт ;)
горизонтальная линия на скрине - это линия на которой объемы покупок и продаж равны.
суть Твоей стратегии (Ты только не обижайся), в четкой подгонке под историю. И все. Вот и 10 лет прошло...
чо я там подгоняю?
;)
вероятность 100%
инсайд, епт ;)
ого! Ды Ты реально пророк!
Слава страждущим - он нашелся! Наконец-то!
Восславим Тебя о пророк наш нетленный!
- Да сбудется Слово Твое! Пророк воскликнул ликуя
- Да сбудется Воля Твоя! И руки воздел: Аллилуйя!
ого! Ды Ты реально пророк!
Слава страждущим - он нашелся! Наконец-то!
Восславим Тебя о пророк наш нетленный!
- Да сбудется Слово Твое! Пророк воскликнул ликуя
- Да сбудется Воля Твоя! И руки воздел: Аллилуйя!
не, лучче ты ;)
на, проверяй, в ФормулЕ ни одной ошибкЕ:
почернело наконец то, 1.5 года коптил.......
не, лучче ты ;)
на, проверяй, в ФормулЕ ни одной ошибкЕ:
почернело наконец то, 1.5 года коптил.......
мааааленький такой нюансик
невозможно заглянуть в будущее, но ты это и сам увидел когда удалил собственное сообщение с картинкой выше ;)
мааааленький такой нюансикневозможно заглянуть в будущее, смирись уже или напейся.
;)))))))
pf,elm cnfnbcnbre
эту картинку убери, себе сохрани, а показывать всем не нужно
самое главное - опережение и там четко это виднобудет опережение, исчезнет необходимость в думках о флете
угадай, которая из них цена?
;)))))))
pf,elm cnfnbcnbre
эту картинку убери, себе сохрани, а показывать всем не нужно
самое главное - опережение и там четко это виднобудет опережение, исчезнет необходимость в думках о флете
удалил.
Но Ты ошибаешься.
Могу дать гарантию 100%.