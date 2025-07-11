Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 447
хедж
можно увидеть как работает только на реале
на демо не понятно
хедж тут сплошной линией, раздвижка что надо, ей еще схлопнуться придеться, так что сигнал пока держится тот же самый (еньку продаём, фунта покупаем, возможен GAP):
баблокос/арбитраж }|{ив
не переключайтесь
;)
Как там дела с покупкой фунтйены? Сигнал еще держится?))
Палю грааль.
Для начала вам нужно построить такой индикатор:
В индикаторе будет лишь одна индикаторная кривая, и значение ее будет: разница цены валютной пары и ее машки.
Потом ван нужно сделать в индикаторе 7 таких кривых. по одной для каждого мажора.
Индикатор будет мультивалютным. Значение каждой кривой: это цена валютной пары минус sma этой валютной пары.
Что-то типа этого:
По ходу автор взял идею с кластерных индикаторов семен семеныча:
https://www.mql5.com/ru/articles/1464
Всё!
Теперь смотрим 2 крайние пары, самую верхнюю и самую нижнюю.
Когда они сильно расходятся - открываем по ним сделки в направлении схождения. Когда индикаторные кривые схлапываются - закрываем сделки.
топикстартер использует 2 верхних пары и 2 нижних. результат торговли при таком подходе не сильно отличается.
Пары должны быть уравнены по объему.
ена имеет значение 100.00, евро имеет значение 1.000. Поэтому по ене движения будут в 100 раз больше. волатильность графика ены будет в 100 раз больше.
нам все ноги нужно уровнять.
Как это сделать? В начальной точке делим все валютные пары на их котировки.
Если котировка eurusd 1,1300, то делим eurusd на эту котировку.
Если котировка usdjpy 100,12, то делим usdjpy на 100,12.
То есть, все кривые индикатора будут выходить с одной точки, со значением 1.
Сделки все открываем с одинаковым объемом: на 10 000 долларов.
Например:
Сколько usdchf нужно открыть на 10 000 долларов, если его котировка 1.0100. Здесь на первом месте стоит доллар, значит 0,1 лота.
Сколько eurusd нужно открыть на 10 000 долларов, если его котировка 1.3000. Здесь на первом месте стоит евро, значит нужно разделить на цену евро.
Получается 10 000 / 1.3000 / (размер лота 100 000) = 0.08 лота.
У нас в некоторых валютных парах доллар идет на первом месте. usdcad, usdchf, usdjpy.
Нужно все пары развернуть в одну сторону, чтобы во всех доллар стоял на втором месте.
Пары, в которых доллар стоит первым, берем в индикаторе со знаком минус. Это учитываем и при открытии сделок.
ПС: результаты по системе - так себе.
____________________________________________________________________________________
Интересное
и
Юмор
Интересное
и
Юмор
Разница цены и машки, круто, да ты MACD открыл.... Этуже хрень можно проделать и на стохастике и на RSI. Минус в том что схлоп индюка не всегда даст прибыль. Прекратите уже людям голову чистить... Николла будь пророком показалбы онлайн мониторинг, а не граали в тестере.
Я открыл? )))
Николла будь пророком показалбы онлайн мониторинг, а не граали в тестере.
+++
Минус в том что схлоп индюка не всегда даст прибыль.
Схлоп индюка совсем не означает схлоп эквити торгуемых пар, так точнее.
Индюкатор схлоп сделает, а раздвижка останется по факту, в деньгах )
И дальше новый расхлоп индюка и как назло ноги из бабла раздвигаются ещё сильнее ))
И вот там начинается усреднение, мартин и прочая шняга, которая приводит к закономерному концу )) в аккурат промеж тех самых раздвинутых ног ))
Раз пошла такая пьянка, палю еще один грааль от Неколы:
Открываем сделку лотом 1% от депозита. Если пошла сразу в плюс - закрываем и хлопаем в ладоши.
Если в минус, то открываем сделку лотом 2%. Если в плюс - хлопаем в ладоши.
Если в минус - 4% и т.д.
Результаты по системе тоже так себе.
пс: еще могу рассказать совсем секретный метод, называется - антимартини... но это только если весь форум попросит на коленях.