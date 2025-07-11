Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 448
Схлоп индюка совсем не означает схлоп эквити торгуемых пар, так точнее.
Индюкатор схлоп сделает, а раздвижка останется по факту, в деньгах )
И дальше новый расхлоп индюка и как назло ноги из бабла раздвигаются ещё сильнее ))
И вот там начинается усреднение, мартин и прочая шняга, которая приводит к закономерному концу )) в аккурат промеж тех самых раздвинутых ног ))
Одним словом порнуха.)
Интересно есть тут такие кто не хотел бы торговать тренд?)))
Короче, Склифосовский (с)Рассказывай уже в чем суть нового грааля.
Да и мне тоже хотелось бы знать про грааль, а вдруг и не придётся таки на завод идтить...
Шо - так всё плохо?
Да тут, уже кажется, описали всю суть подробнее некуда. Остались только мелкие нюансы, которые каждый подстраивает сам под себя. Вся суть то в том, что нужно просто сесть и самим посчитать. Вот, например, с начала года EURCHF и CADCHF разошлись с начала дня и сошлись в 79%. И еще около 10% были схождения, но так и не дошли. Чем не Грааль.
Ну всё, грааль найден. Осталось придумать куда столько баблища-то потратить.
Да вообще сил нет уже, денег ни на что не хватает, экономлю на всём, живу впроголодь, в рванине хожу...
Да тут, уже кажется, описали всю суть подробнее некуда. Остались только мелкие нюансы, которые каждый подстраивает сам под себя. Вся суть то в том, что нужно просто сесть и самим посчитать. Вот, например, с начала года EURCHF и CADCHF разошлись с начала дня и сошлись в 79%. И еще около 10% были схождения, но так и не дошли. Чем не Грааль.
Ну так это будет почти то же самое что торговать на EURCAD на возврат к начальной точке
Ну вот зачем ты просто так взял и обозвал человека дураком? Дай человеку почувствовать себя первооткрывателем. А позже он сам поймёт, что его грааль это торговля парой EURCAD и результат у него будет 50/50 минус спред и прочие комиссии.