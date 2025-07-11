Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 448

Aleksandr Volotko:

Схлоп индюка совсем не означает схлоп эквити торгуемых пар, так точнее.

Индюкатор схлоп сделает, а раздвижка останется по факту, в деньгах )

И дальше новый расхлоп индюка и как назло ноги из бабла раздвигаются ещё сильнее ))

И вот там начинается усреднение, мартин и прочая шняга, которая приводит к закономерному концу )) в аккурат промеж тех самых раздвинутых ног ))

Одним словом порнуха.)

 
Интересно есть тут такие кто не хотел бы торговать тренд?)))
Короче, Склифосовский (с)

Рассказывай уже в чем суть нового грааля.
 
Да и мне тоже хотелось бы знать про грааль, а вдруг и не придётся таки на завод идтить...

transcendreamer:

Да и мне тоже хотелось бы знать про грааль, а вдруг и не придётся таки на завод идтить...

Шо - так всё плохо?

 

Да тут, уже кажется, описали всю суть подробнее некуда. Остались только мелкие нюансы, которые каждый подстраивает сам под себя. Вся суть то в том, что нужно просто сесть и самим посчитать. Вот, например, с начала года EURCHF и CADCHF разошлись с начала дня и сошлись в 79%. И еще около 10% были схождения, но так и не дошли. Чем не Грааль.


Ну всё, грааль найден. Осталось придумать куда столько баблища-то потратить.

 
Да вообще сил нет уже, денег ни на что не хватает, экономлю на всём, живу впроголодь, в рванине хожу...

 
Ну так это будет почти то же самое что торговать на EURCAD на возврат к начальной точке

Ну вот зачем ты просто так взял и обозвал человека дураком? Дай человеку почувствовать себя первооткрывателем. А позже он сам поймёт, что его грааль это торговля парой EURCAD и результат у него будет 50/50 минус спред и прочие комиссии.

