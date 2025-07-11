Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 444
Немного отвлечься )))
Великие путешественники в женщинах не нуждаются. Самообслуживание во всём.)))
Вот кстати интересная тема (нашел на просторах) - правда я пока не вникнул в нее до конца (некогда было) может кто подскажет - имеет место быть такая система или нет?
Далее от автора:
Работаем отложенными ордерами в обе стороны по паттерну 1-2-3, а так же в обратку от 1-2-3. То есть ордера на все 1-2-3, которые образуются. Конечно же с определённым алгоритмом. Первые два ордера: один в лонг, другой в шорт, выставляем с риском, каждый ордер - 0,5% от депозита. После того, как сработал один из ордеров, добавляем отложенный ордер к несработавшему таким же размером, 0,5% от депозита. То есть получается один ордер в работе 0,5% от депозита и два отложенных ордера в обратную сторону, в общей сумме 1% от депозита. Собственно и всё. Это и есть Грааль Форекс.
Рассмотрим пример: Сработал ордер в бай, довели отложенные в шорт до 1% от депозита и передвигаем этот ордер за вновь образующимися паттернами 1-2-3. На скрине ордера в бай - бирюзой, ордера в шорт - красным. Цифрами отмечены по порядку ордера. Видно, что ордер 1 в шорт не срабатывал и мы его передвигали по следующему 1-2-3 до тех пор, пока и он не сработал. Как только ордер в шорт сработал, выставляем ещё один бай 1% от депозита. И так же его передвигаем пока не сработает. Давайте отследим ситуацию в пипсах. Следует заметить, что я выбрал ситуацию не тогда, когда цена прямолинейно ушла в плюс, а именно "поболталась" и "собрала" наши ордера. Для наглядности. Ну так вот, к моменту, когда сработал шорт номер один, у нас получился общий минус, учитывая спрэд и отступ 1 пункт от пика 1-2-3, -31 пункт. Далее у нас сработал ещё один ордер, бай номер 2, что увеличило наш минус до -42 пункта. В момент, когда сработал шорт 2, у нас получилось -37 пунктов. Сработал ордер лонг +4 пункта, и того -33. Далее, шорт 3, в сумме -61. Лонг 4, в сумме -50. Шорт 4, - 44. Лонг 5, -33. С пятым ордером цена заходила в плюс +8 пунктов. Учитывая, что собралось немалое количество ордеров, все позиции следовало закрыть. Таким образом, мы получили либо 0, либо +3-8 пунктов. Ордера стоит закрывать функцией " закрыть перекрытые ордера". Все ордера, кроме одного закроются нажатием одной кнопки. Один, оставшийся ордер закрыть в ручную.
***
Разыграем другой сценарий, по которому, следуя стратегии Грааль Форекс, по каким-либо причинам, мы не закрыли всю серию ордеров, а продолжили дальше. После сработки пятого ордера лонг, был пятый шорт, в сумме имеем -12, шестой лонг -26, шестой шорт -36. На седьмом ордере лонг, котировка "ушла" на более чем 160 пунктов. Предположим, что мы закрылись, когда цена прошла 100 пунктов. Итог +53 пункта.
Теперь детали- подводные камешки. Первое: от начала открытия первого ордера и до фиксации прибыли, прошло более, чем 18 часов. Понятно, что следует работать не в одиночку, а в команде. Или, народные умельцы легко напишут торгового советника - робота. Глядишь, найдутся добрые люди и со мной роботом поделятся. Уйду на пенсию спокойно - Грааль Форекс изобретён.
Второй булыжник: это не безразмерность депозита. До бесконечности открывать ордера не получится. Нмда. А жаль. Ну да ладно, так вот, всё же депозита при риске 0,5% хватает очень-очень на много.
Вот расчёты :
***
Левый столбец - просто нумерация. Средний - процент риска для выставляемого ордера, который сработал первым. Например, мы начинаем торговлю. Первым сработал ордер бай- значит средний столбец теперь у нас для ордеров бай, а правый для ордеров в шорт. Так же и наоборот. Если первым сработал шорт, то теперь для следующих ордеров смотрим среднюю колонку, а для ордеров бай смотрим правый столбец. Внимание! Ордера следует выставлять не с учётом значений в таблице, а просто, каждый следующий ордер своей группы, будет равный 1% риска от депозита.
1.000 условных единиц наш депозит. Для расчётов, расстояние между ордерами, с учётом спрэда и отступов по 1 пункту, взят средний убыток 20 пунктов. То есть, если цена пройдёт 20 пунктов -это и будет + или -0,5% от депозита. Вычисляем по вспомогательной таблице, которую можно скачать в разделе индикаторы, наш рабочий лот. Получили 0,03 лота. Выставляем два ордера, один бай - 0,03 лота, другой шорт - 0,03 лота. Сработал шорт, добавляем к позиции бай ещё один ордер - 0,03 лота. Или удаляем ордер бай и выставляем бай 0,06 лота. Сработал ордер бай, выставляем шорт - 0.06 лота и имеем суммарно ордеров в шорт на 0.09 лота. Следующий бай добавляем 0.06 лота и т.д. Все следующие ордера будут 0,06 лота.
Для чего я рассчитал тогда таблицу? До бесконечности открывать позиции не даст размер депозита, а самое главное -кредитное плечо. При кредитном плече 1:200, не стОит дальше лезть, чем сделки на 20% от депозита. Хоть и ситуация маловероятная, что когда-либо мы дойдём до 20-ти открытых ордеров в бай и 20-ти ордеров открытых в шорт, тем не менее, рассмотрим и эту ситуацию. При возникновении такой ситуации, все ордера закрыть, оставить последний ордер на шорт и последний ордер на бай. Продолжаем торговлю, как будто бы ничего не случилось, тем же самым алгоритмом. Теперь у нас освободились средства для выставления новых ордеров. Ещё раз повторяю-ситуация маловероятна, но даже если такое и произойдёт, то мы просто всё закрываем, кроме последних ордеров и продолжаем торговлю. В конце концов выйдем в плюс и перекроем полученный минус от закрытых ордеров.
На фоне последнего сказанного возникает вопрос : а почему бы не работать со стопами? Потому что мы ставим следующие позиции равные 1% риску от депозита и платим спрэд на эту мизерную позицию. Если допустим, мы работаем со стопом, то платим каждый раз в полном объёме спрэд по-новой.
Мне на истории не удалось "завалить" депозит по такому алгоритму. Возможно, кому-то это удастся?! Если у Вас это получится - срочно сообщите мне об этом! Выход на пенсию тогда придётся отложить. Но я здОрово в этом сомневаюсь. Грааль - он и в Африке, Грааль.
А я всё ждал, когда же пойдёт реклама. Молодцы, продержались две страницы, не сразу стали ссылки кидать :)
эххх... я вроде тут не писал, на одном из форумов описал свой индикатор NecollaSAR,не рыба конечно :) но большая удочка....
если тут был баблокос, то реализация советника по индикатору - настоящщый Космолёт :)
индикатор помогает отслеживать тренды и их развороты...
типа как тут - годичный тренд
и как пример, отличие от параболика(желтенькие точки) - дает меньше ложных сигналов на разворот...
даа, и добавлю для любознательных.... в принципе, реализация советника позволит достичь количества прибыльных сделок до 99%
ну типа так -
в тестере можно и 100% прибыльных сделок нарисовать, долго ли умеючи, а вот в реальности обязательно появляются сюрпризы, как правило
Изобрел индикатор супертренд, заново?))
Гениально!
близко к 100% победы по сделкам это ведь пересиживание, о надежности не может быть и речи
системы где закрытие позиции служит разворотный сигнал тоже самое, сигнал обычно запаздывает, значит закрывается и открывается всегда по худшей цене
Думал снова грааль, ан нет))) Придётся всё так же макди мучать)))