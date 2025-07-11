Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 443

khorosh:

Нет, если эксперт даёт прибыль менее 60% в год, то я его бракую.

Ладно, если я вам скажу, что торгуя руками при депо в 40000 имею от 60 до 90 0000 в месяц вы мне поверите?
 
maksman78:
Не пойму. Вы имеете ввиду советников? Если да то депо должно быть не малым.

Советник и эксперт это синонимы. Депо должно быть таким, чтобы его потеря не делала большую брешь в вашем бюджете.

 
khorosh:

А все понял! просто я имел ввиду индикаторы а вы советников - легкое недопонимание. Наверное в том то и проблема, что Вы ищите советников и у вас нет возможности торговать руками. Такие советники есть, но стоят они от 20К не рублей. Если готовы выложить такую сумму...
 
maksman78:
Ладно, если я вам скажу, что торгуя руками при депо в 40000 имею от 60 до 90 0000 в месяц вы мне поверите?

Я думаю, что верю или не верю для вас не имеет значения. Если это соответствует действительности, то вы успешный трейдер. Каким трейдингом занимаетесь: внутридневным или среднесрочным?

 
khorosh:

Все немного сложнее )))
 
khorosh:

Я говорю о стратегиях, прибыльных, и утверждаю, что они есть.
 
maksman78:
А все понял! просто я имел ввиду индикаторы а вы советников - легкое недопонимание. Наверное в том то и проблема, что Вы ищите советников и у вас нет возможности торговать руками. Такие советники есть, но стоят они от 20К не рублей. Если готовы выложить такую сумму...

Я советники сам программирую. Ни разу не покупал. Чужой эксперт - это кот в мешке.

 
maksman78:
Я говорю о стратегиях, прибыльных, и утверждаю, что они есть.

Поверю, если дадите ссылку, где  есть описание стратегии и результаты её работы (мониторинг за несколько лет).

 

Немного отвлечься )))

Так... отвлечься немного

 
khorosh:

Поверю, если дадите ссылку, где  есть описание стратегии и результаты её работы (мониторинг за несколько лет).

Гдеж я найду такую ссылку?))) их нет таких... ссылок. Хотя это идея - создать специализированный сайт для мониторинга таких стратегий. Но кто туда будет выкладывать свои результаты? Сам пишу - сам спрашиваю - сам отвечаю.
