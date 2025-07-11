Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 443
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нет, если эксперт даёт прибыль менее 60% в год, то я его бракую.
Не пойму. Вы имеете ввиду советников? Если да то депо должно быть не малым.
Советник и эксперт это синонимы. Депо должно быть таким, чтобы его потеря не делала большую брешь в вашем бюджете.
Советник и эксперт это синонимы. Депо должно быть таким, чтобы его потеря не делала большую брешь в вашем бюджете.
Ладно, если я вам скажу, что торгуя руками при депо в 40000 имею от 60 до 90 0000 в месяц вы мне поверите?
Я думаю, что верю или не верю для вас не имеет значения. Если это соответствует действительности, то вы успешный трейдер. Каким трейдингом занимаетесь: внутридневным или среднесрочным?
Я думаю, что верю или не верю для вас не имеет значения. Если это соответствует действительности, то вы успешный трейдер. Каким трейдингом занимаетесь: внутридневным или среднесрочным?
Я думаю, что верю или не верю для вас не имеет значения. Если это соответствует действительности, то вы успешный трейдер. Каким трейдингом занимаетесь: внутридневным или среднесрочным?
А все понял! просто я имел ввиду индикаторы а вы советников - легкое недопонимание. Наверное в том то и проблема, что Вы ищите советников и у вас нет возможности торговать руками. Такие советники есть, но стоят они от 20К не рублей. Если готовы выложить такую сумму...
Я советники сам программирую. Ни разу не покупал. Чужой эксперт - это кот в мешке.
Я говорю о стратегиях, прибыльных, и утверждаю, что они есть.
Поверю, если дадите ссылку, где есть описание стратегии и результаты её работы (мониторинг за несколько лет).
Немного отвлечься )))
Поверю, если дадите ссылку, где есть описание стратегии и результаты её работы (мониторинг за несколько лет).