Aleksandr Volotko:

Я вот тоже всё больше склоняюсь к мысли, что косить бабло надо втихаря, без всяких там сигналов публичных и прочей ереси.

Биржевые игроки к этой разумной мысли пришли изначально.) Даже фраза такая есть - Деньги любят тишину (Money loves silence.). Говорят, авторство принадлежит Д.Рокфеллеру.

Ну значит так тому и быть. Для разнообразия.
 
Yuriy Asaulenko:

А для прикрытия он  крутил гайки на заводе Форда.

Dialog22:

Прикрытие наше фсё! Без прикрытия нельзя - запеленгуют! Дример так утверждает, хз - может врёт..

 
А может Рокфеллер кручением гаек заработал свой капитал а про остальное врут?))) Тогда грааль это завод
Вот и Дример всех на завод агитирует. Либо что-то знает из опыта личного, либо ищет работников на свой завод из отчаявшихся трейдунов.
 

А что если  Дример и есть Рокфеллер? Тогда все сходится!

Dialog22:

Что значит что если? Он же Рокфеллер, он же Ротшильд, он же Сорос, не исключено что немножко Наполеон и даже Екатерина 2
Там еще пара десятков личностей прячется по-глубже.. Не исключено, что он же Джокер.

З.Ы.: баблокосы мои уже в суммарный плюс вышли, хе-хе

А это на текущий момент:



вот так надо раздвижки делать, хе-хе
 
Aleksandr Volotko:
А это на текущий момент:

Так убыточные баблокосы можно-то  отключить )

