Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 454
Я вот тоже всё больше склоняюсь к мысли, что косить бабло надо втихаря, без всяких там сигналов публичных и прочей ереси.
Биржевые игроки к этой разумной мысли пришли изначально.) Даже фраза такая есть - Деньги любят тишину (Money loves silence.). Говорят, авторство принадлежит Д.Рокфеллеру.
А для прикрытия он крутил гайки на заводе Форда.
Прикрытие наше фсё! Без прикрытия нельзя - запеленгуют! Дример так утверждает, хз - может врёт..
А что если Дример и есть Рокфеллер? Тогда все сходится!
Что значит что если? Он же Рокфеллер, он же Ротшильд, он же Сорос, не исключено что немножко Наполеон и даже Екатерина 2
Там еще пара десятков личностей прячется по-глубже.. Не исключено, что он же Джокер.
З.Ы.: баблокосы мои уже в суммарный плюс вышли, хе-хе
вот так надо раздвижки делать, хе-хе
А это на текущий момент:
Так убыточные баблокосы можно-то отключить )