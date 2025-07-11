Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 638
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
...
...
отлично!
еще кто то выше есть ... не прокормить всех - вот от куда такой СПРЕД высокий mллляяттььььььь......
потому что Рена забирает себе спред и рынок сворачивается в сингулярность.
Или так, почему нет) 1:1
потому что Рена забирает себе спред и рынок сворачивается в сингулярность.
именно так
секта зарплату с завода тащит, а я забираю
спасибо им
;)
МОДЕРАТОРЫ - включите личные сообщения - опять ничего не работает !!!
что за дискриминация .......
вынесу вопрос на Заводском собрании - о Вашей некомпетентности
.
Очевидно, в пирамиде основание смыкается с навершием:
"Всё тлен" == "бессмысленные звуки"