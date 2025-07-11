Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 343
насколько я помню,стратегия на пробой.
для этого надо вспомнить канон
теперь вопрос - куда пойдет из зоны 2? т.е. то,что джокер не рассказал о зоне 3))
ответ - куда угодно,в том числе будет болтаться в канале.
Ну мне кажется, что Ваша ошибка "налицо".
Попробуйте без кроссов, ибо кросс - это коэффициент между 2-мя мажорами, не более..
Нам же нужен коэффициент, связывающий два и более мажоров между собой. Собственно - объем сделки в зоне 3.
Таким образом через некоторое время мы получим снова некий стабильный спред в зоне 2. В эту зону пары приходят из зоны 1 (в момент принятия решения - это та же зона 3).
При этом в зоне 2 сделки надо закрыть и глянуть на итог.
И так далее по вышеприведенному алгоритму.
Попробуем:
- обычный спред:
тот же самый спред, но уже с учетом алгоритма, который описан выше:
остается прикинуть эквити, т.е. направление сделок.
Ничего сложного!!!
Всем удачи!
Лично я сейчас стою перед выбором - а стоит ли?
На первой картинке видимо 4 пары мажора с переворотом при необходимости.
На первой картинке три пары CHF, EUR,GBP. Желтым - медиана, т.е. среднее значение между максимумом и минимумом, нужна для принятия решения.
Спред обычный, т.е. его начало - это начало работы индикатора
Коэффициенты рассчитываются таким образом, чтобы в некоторый момент времени котировки имели одно и то же значение.
Цены только текущие. Исторические данные не используются, в силу некоторых причин, приводящих к перерисовке индикатора - это опасно применять в торговле.
... 7 мажоров, из которых отбирается 4 пары ...
Подскажите кто в теме. Почему при сборке спреда в работу идут только мажоры? Если не ограничиваться только мажорами то возможности составить спред, удовлетворяющий заданным условиям, значительно увеличиваются. Понимаю что торговые издержки на кроссах выше и вычислительных ресурсов на порядок больше нужно для отбора в портфель из 28 пар против 7. Но качество портфеля, собранного из 28 пар, должно окупить повышенные торговые издержки на кроссах. А вычислительных ресурсов должно хватить для перебора комбинаций за 15 минут (имхо).
Подскажите кто в теме. Почему при сборке спреда в работу идут только мажоры?
Потому что audnzd является линейной комбинацией audusd и nzdusd (есть дрейф к-в слабый, но для нашей среднесрочной торговли это практически лок). Для построения базиса из векторов(функций) не нужны линейные комбинации.
Спасибо. С одной стороны логично. Выбрать базис нужно. Как 3 орта (единичных вектора) X, Y и Z в декартовой системе координат. С другой стороны еще логичнее было бы чтобы в этот базис входили только основных 8 валют (не пар). А у нас 7 доллорозависимых пар что делает базис "кривым", зависимым от доллара. Такой базис постоянно "плывет". Как ни составляй из него портфель, от доллара не избавиться и получается что при выходе сильных новостей по доллару весь портфель начинает штормить. Но тут наверное кардинально исправить ситуацию нельзя т.к. если даже брать не валютную пару, а просто любую валюту, то ее текущая сила тоже сильно зависит от доллара как и вся экономика мира.
Да торгует Джокер роскошно. Это уже понятно. 40-50%% с просадкой 15%% - других таких я не знаю (даже из профессионалов, такие тоже есть знакомые).
Лоты наращиваются в несколько раз с начала недели. Синтетики там или еще что-то, уже хрен его знает.
По моим ощущениям, в итоге получается, как по заветам топик-стартера, наращивается прибыльная пара, подрезается слегка убыточная.
У меня только два вопроса осталось:
1. Сколько халява с сигналами продлится, а то можно было бы на работу не ходить:) Мне 40-50% вполне хватает:)
2. Вчера пошло "туда, куда нужно" уже в конце рабочей недели. А если все-таки (и при каком объеме средств подписчиков) пойдет "не туда"?
Неделю назад по GBP как раз было тяжело и Джокер закрыл -400$. Это меня Очень порадовало. Значит и стопы в алгоритме есть.
В целом ко всем предложение - стратегию обсуждать. Она определенно заслуживает внимания. Хотя маловероятно, что все прислушаются.
Закончится (по моим прогнозам) все успешно и для нас и для Джокера.
Мы, пока сигналы не закроют, сможем чуть-чуть побаловаться.
Джокер продаст это музыку за хорошие деньги кому-нибудь за океаном или в Европе.
Общался с Джокером в переписке и лично голосом. Сигнал планирует продержать минимум год. Так что время есть! Кроме сигнала Джокер предлагает и иные способы сотрудничества.
Ваше предложение всецело поддерживаю - стратегию обсуждать стоит.
Как ни составляй из него портфель, от доллара не избавиться и получается что при выходе сильных новостей по доллару весь портфель начинает штормить.