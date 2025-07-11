Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 344
Можно сделать портфель, нейтральный к доллару. При покупке пары с usd всегда происходит покупка или продажа определённого объема долларов. Просто купите и продайте одинаковое количество долларов путём подгонки к-в.
Не получится. Наоборот - доллар, это ниточка, за которую дергают весь форекс,
Если купить/продать одинаковое количество, Вы будете торговать кросс, через доллар, как ни странно.Если продадите/купите разное количество 2-х мажоров - Вы будете торговать синтетик, который состоит из 3-х валют..
Вы будете торговать кросс, через доллар, как ни странно.
Да мне как раз понятно и не странно.
Это было к тому вопросу про базис, что по этой причине из audusd, nzdusd и audnzd одна пара точно лишняя, так как как может локировать другие.
С учетом спредов на кроссах, понятно, что лишняя пара скорее последняя..
Можно сделать доллар-нейтральную позицию по 4,5,6 или 7-ми мажорам, например. Использовать это, как дополнительное условие для создания синтетика.
Например МНК на периоде + еще usd-нейтральность.
Что дает?? Ну наверно на новостях по usd будет полегче. Я не увидел в этом большого смысла.
Общался с Джокером в переписке и лично голосом. Сигнал планирует продержать минимум год. Так что время есть! Кроме сигнала Джокер предлагает и иные способы сотрудничества.
Ваше предложение всецело поддерживаю - стратегию обсуждать стоит.
Ренат, это к чему про "печально"? У меня то как раз сомнений выше крыши.
(что-то уже пошли редактирование сообщений и чудеса всякие:)
На графике это что, если не страшная тайна?
Один синтетик eur,chf,gbp/usd или несколько разных при каждом входе?
Торгуем на возврат синтетика/-ов или что-то более загадочное - пробой и т.п., как у Джокера?
Можно ли прогнать на истории за год, если это работа советника на mql5?
И, самое интересное, если одна из пар не "туда, куда нужно" пойдет? Как это на графике будет выглядеть и что происходит?
Это баланс Джокера. Так вот, у него вход длится очень долго, поэтому его слабое место в этой стратегии - вход. Я вижу как он старается не потерять заработанное. Метод такой может привести к сливу.
Вход обозначен всегда четко. Перебор пар не имеет абсолютно никакого значения. Можно откатиться по историческим данным назад и тем самым внести ясность в определении направления сделок.
Синтетик не может обеспечить 100% профитных сделок.
Понял. Это я уже после 2-го бокала его баланс (и свой) не узнал:)
"Синтетик не может обеспечить 100% профитных сделок" -я с этим пока полностью согласен. Пара всегда может крупным игроком подвинуться в нужном направлении.
Если только кто-то не может предсказывать будущее:) Может 2 человека (Неколла и Джокер) могут:)
Можно сделать портфель, нейтральный к доллару. При покупке пары с usd всегда происходит покупка или продажа определённого объема долларов. Просто купите и продайте одинаковое количество долларов путём подгонки к-в.
Это тлен, допустим залокировали доллар, ну что же, порвет по фунту, или по евро, или еще где-то, да и локирование это зло, т.к. спреды и свопы платим брокеру по полной, а не зарабатываем, лучше так не делать, другое дело если это сознательное балансирование одного портфеля против другого, либо например торговля на разных горизонтах, либо временная локировка перед стрёмными новостями, тогда это оправдано, в остальных случаях это тлен...
отдельный портфель в серии не обязан быть прибыльным
предсказание сложное занятие особенно если речь идет о будущем
Ваше предложение всецело поддерживаю - стратегию обсуждать стоит.
да нет, форекс тлен, заработать невозможно