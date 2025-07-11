Интрига вокруг грааля разгорается с новой силой!

Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 341
Чувак практически удвоился за 6 недель. За последние 3 недели просадка не выше 3%. Вот это внатуре ржачно
Ахаха, "экселевские таблички", у кого их нет!
Вот transcendreamer не даст соврать, у меня они тоже имеются.
Даже график покажу, в который заложен частичный или приблизительный алгоритм или принцип Джокера - 7 мажоров, из которых отбирается 4 пары, а так же рассчитывается лотность для каждой пары в отдельности.
Используются для расчета только цены CLOSE. Вот собственно график роста баланса:
p.s. на графике период 23.01.15-31.08.16 для Н1
Приветствую, Саша.
А профит-то где? )))
P.S. Я так же могу подтвердить, что у тебя есть куча этих экселевских табличек. )
___
Даже график покажу, в который заложен частичный или приблизительный алгоритм или принцип Джокера - 7 мажоров, из которых отбирается 4 пары, а так же рассчитывается лотность для каждой пары в отдельности.
___
из наблюдений: там что-то совсем зверское и точно не система Неколы. Насколько я вижу, в ход идут и двойки, и тройки.
Помоему Джокер прикалывается. Неколы рекорд - побил со свистом, теперь решил Метаквотовские ряды сигналов потрусить.
Ахаха, "экселевские таблички", у кого их нет!
грааль в экселе это слишком просто
вот в ворде или в нотепаде вот это я понимаю хардкор
Насколько я вижу, в ход идут и двойки, и тройки.
двойки и тройки имеют очевиднейшее объяснение
7 мажоров, из которых отбирается 4 пары
7 мажоров соответствует священному числу 7 также известному как Халдейский Ряд,
это одна из мощнейших магических систем древности,
4 пары соответствуют 4 стихиям философских систем древних греков,
что также оказало большое влияние на развитие алхимии и символической магии...
вообще говоря 7 мажоров не являются обязательным и даже иногда вредят,
с одной стороны это некей универсализм, т.к. мажоры есть у любого брокера,
с другой стороны зачастую портфели через мажоры лочат волатильность доллара,
тем самым это делает портфель менее эффективным в плане сопоставим издержек,
например купив audusd и продав nzdusd на сходные объемы мы фактически платим двойной спред,
а доллар все равно перекрыт, лучше было бы использовать кросс audnzd,
зато использование мажоров это некая страховка против расширения спредов,
это если вдруг придется вливать ночью большой объем или выполнять магический перекат портфеля,
магические перекаты помогают спасти плохой портфель, но конечно не бесплатно, а ценой определенных затрат,
их число должно быть минимально иначе будем терять профит,
вообще портфельная теория крайне простая вещь, это диверсификация входов, с общей целью по прибыли,
также можно представить это как аккумулирование позиций динамического портфеля,
то есть это все очень просто, не сложнее чем заменить батарейку в часах,
иногда модель регрессии дает нулевые корни, и четверки превращаются в тройки и пары,
иногда дельта-портфель может выглядеть как закрытие отдельных инструментов,
но это не должно вносить никакого смущения для опытных адептов,
число 3 - это ключевое число древних иудейских мистиков, что нашло отражение в учении Каббалы,
а число 2 крайне важно для понимания учения Адвайты, индусы лучше всех понимали двойственность спреда и тренда,
на практике тройки и четверки наиболее оптимальны для формирования портфелей,
это по соотношению волатильность/(спред+комиссия),
портфели более высоких порядков обычно не имеют практического смысла,
и нельзя забывать про знания древних египтян, и свойства пирамиды,
ведь именно пирамида образует критическую массу которая генерирует импульсно-выраженную доходность,
можно сказать что в портфеле суммируются "случайные" переменные с определенными распределениями,
теорема Ляпунова подсказывает что должно произойти, портфели суммируются в более безопасный суперпортфель,
синфазность портфелей суперпортфеля дают возможность прокатиться по тренду,
или на изломе тренда (кому как больше нравится), или на пробойном новостном импульсе,
но для страховки желательно иметь несколько не-коррелированных портфелей чтобы диверсифицировать риски,
(более правильно - некоррелированных портфельных серий)
и тогда учитывая что портфели динамически адаптивны к рыночной фазе,
рано или поздно новые портфели "скорректируют" и "вытащат" из просадки,
остается лишь решить выполнять ли коррекцию динамически суммарно либо просто выполнять доливки,
также можно предусмотреть общий лимит потерь на серию, оптимальные сдвиги и ширину модели,
также еще способы фильтрации портфельного пучка, это такие мелочи, банальности, вульгарная рутина...
таким образом, как видно, все это очень просто, в тетрис и то сложнее играть чем этими портфелями торговать....
У меня предложение:
1. Давайте каждый сюда какую-нибудь табличку за.уячит с какой-нибудь .уйней чтобы ее весь инет скачал-перескачал
2. Обдолбаемся чего-то ядерного чтобы башню на.ер снесло до пены из всех дыр
3. Поднимем срач типа "ааа - наши таблички сперли, они натолкнули на правильные мысли Неколу и Джокера", сцуко у нас торговую систему сперли, и даже не поблагодарили...
А то скучно как-то. Чуваки капусту рубят, а дибилы типа Used, ILNUR и "Ильяс - Машинист" как-то совсем не при делах.