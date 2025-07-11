Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 342

Да торгует Джокер роскошно. Это уже понятно. 40-50%% с просадкой 15%% - других таких я не знаю (даже из профессионалов, такие тоже есть знакомые).
Лоты наращиваются в несколько раз с начала недели. Синтетики там или еще что-то, уже хрен его знает.
По моим ощущениям, в итоге получается, как по заветам топик-стартера, наращивается прибыльная пара, подрезается слегка убыточная.

У меня только два вопроса осталось:

1. Сколько халява с сигналами продлится, а то можно было бы на работу не ходить:) Мне 40-50% вполне хватает:)
2. Вчера пошло "туда, куда нужно" уже в конце рабочей недели. А если все-таки (и при каком объеме средств подписчиков) пойдет "не туда"? 
Неделю назад по GBP как раз было тяжело и Джокер закрыл -400$. Это меня Очень порадовало. Значит и стопы в алгоритме есть.

В целом ко всем предложение  - стратегию обсуждать. Она определенно заслуживает внимания. Хотя маловероятно, что все прислушаются.

Закончится (по моим прогнозам) все успешно и для нас и для Джокера.
Мы, пока сигналы не закроют, сможем чуть-чуть побаловаться.
Джокер продаст это музыку за хорошие деньги кому-нибудь за океаном или в Европе. 

 
BarakObama:

ILNUR

Барак Обамович, ступайте уже с миром, Вы скучны. 
 
b2v:

Я счас снова порылся в ветке.

Мне показалось, что тема раскрыта.

Что мешает повторить эту стратегию?

Иии, это. Что вы собрались такого чудесного там торговать:


???

Эта стратегия на первый взгляд сводится к вычислению коэффициентов, т.е. к игре лотами, не более.

 
Ну если раскрыта, то значит просто я (с тремя высшими образованиями) тупой:)
Я даже знаю, что наличие советника от Джокера ( с текстом на mql5!) не очень помогает:)
А так да - просто множественная линейная регрессия на какую-то функцию (разные варианты обсуждались). И ещё нужно во время зайти и вовремя выйти:) И выбрать только подходящие спреды. И ещё почему то вся эта хреновина 35 вариантов по 4 из 7-ми у него уже 7 или 8 раз за 2 месяца только в (+) лезет:)
 
b2v:
Ну если раскрыта, то значит просто я (с тремя высшими образованиями) тупой:)
Я даже знаю, что наличие советника от Джокера ( с текстом на mql5!) не очень помогает:)
А так да - просто множественная линейная регрессия на какую-то функцию (разные варианты обсуждались). И ещё нужно во время зайти и вовремя выйти:) И выбрать только подходящие спреды. И ещё почему то вся эта хреновина 35 вариантов по 4 из 7-ми у него уже 7 или 8 раз за 2 месяца только в (+) лезет:)

То есть как - в .опе?

//кстати, я показал невинные котировки (EURUSD,GBPUSD,USDCHF,USD), без преобразований - не использовал логарифмы, рецикле, не использовал вычисление векторов и прочее

//посмотрел хренфикса разработки, инструкции Джокера, с Александром мы когда то были на ты

//ума не приложу - что дальше делать???

 
По слухам есть люди, с кем он делился ранними поделками. У меня нет текста, поэтому я анализирую только публично доступную информацию. То, как он торгует, весьма нетривиально. В хедж фондах на такое сразу подписка о неразглашении без вариантов.
 
b2v:
По слухам есть люди, с кем он делился ранними поделками. У меня нет текста, поэтому я анализирую только публично доступную информацию. То, как он торгует, весьма нетривиально. В хедж фондах на такое сразу подписка о неразглашении без вариантов.

нееее, ну как он торгует - он же писал. Если Вы имеете ввиду Джокера.

Лично я всё нашел.

Вопрос только в том - правда ли это?

 
Renat Akhtyamov:

нееее, ну как он торгует - он же писал. Если Вы имеете ввиду Джокера.

Лично я всё нашел.

Вопрос только в том - правда ли это?

Правда что? И что нашли? Текст на mql работающий?
 
Renat Akhtyamov:

Я счас снова порылся в ветке.

Мне показалось, что тема раскрыта.

Что мешает повторить эту стратегию?

Иии, это. Что вы собрались такого чудесного там торговать:


???

Эта стратегия на первый взгляд сводится к вычислению коэффициентов, т.е. к игре лотами, не более.


насколько я помню,стратегия на пробой.

для этого надо вспомнить канон

I - Высота середины канала нормирования относительно нуля характеризует силу движения спреда ( слабые отбрасываются ). Мы же зарабатывать
 собираемся а не бамбук курить месяцами? ))

II - ширина канала нормированного спреда определяют силу коинтеграции инструментов ( узкие - сильно коинтегрированные, широкие - слабокоинтегрируемые ).
 Слабокоинтегрированные естессно бракуются (случайные блуждания не для нас ).

III - зона принятия решения ( вот тут я намеренно ничего рассказывать не буду ).

теперь вопрос - куда пойдет из зоны 2? т.е. то,что джокер не рассказал о зоне 3))

ответ - куда угодно,в том числе будет болтаться в канале. 

 
b2v:
Правда что? И что нашли? Текст на mql работающий?

текст на mql? - завались тут.

Многое сказано и пересказано не раз.

Написать - нет проблем.

Лично я сейчас стою перед выбором - а стоит ли?

