Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 342
Да торгует Джокер роскошно. Это уже понятно. 40-50%% с просадкой 15%% - других таких я не знаю (даже из профессионалов, такие тоже есть знакомые).
Лоты наращиваются в несколько раз с начала недели. Синтетики там или еще что-то, уже хрен его знает.
По моим ощущениям, в итоге получается, как по заветам топик-стартера, наращивается прибыльная пара, подрезается слегка убыточная.
У меня только два вопроса осталось:
1. Сколько халява с сигналами продлится, а то можно было бы на работу не ходить:) Мне 40-50% вполне хватает:)
2. Вчера пошло "туда, куда нужно" уже в конце рабочей недели. А если все-таки (и при каком объеме средств подписчиков) пойдет "не туда"?
Неделю назад по GBP как раз было тяжело и Джокер закрыл -400$. Это меня Очень порадовало. Значит и стопы в алгоритме есть.
В целом ко всем предложение - стратегию обсуждать. Она определенно заслуживает внимания. Хотя маловероятно, что все прислушаются.
Закончится (по моим прогнозам) все успешно и для нас и для Джокера.
Мы, пока сигналы не закроют, сможем чуть-чуть побаловаться.
Джокер продаст это музыку за хорошие деньги кому-нибудь за океаном или в Европе.
ILNUR
Я счас снова порылся в ветке.
Мне показалось, что тема раскрыта.
Что мешает повторить эту стратегию?
Иии, это. Что вы собрались такого чудесного там торговать:
???
Эта стратегия на первый взгляд сводится к вычислению коэффициентов, т.е. к игре лотами, не более.
Ну если раскрыта, то значит просто я (с тремя высшими образованиями) тупой:)
То есть как - в .опе?
//кстати, я показал невинные котировки (EURUSD,GBPUSD,USDCHF,USD), без преобразований - не использовал логарифмы, рецикле, не использовал вычисление векторов и прочее
//посмотрел хренфикса разработки, инструкции Джокера, с Александром мы когда то были на ты
//ума не приложу - что дальше делать???
По слухам есть люди, с кем он делился ранними поделками. У меня нет текста, поэтому я анализирую только публично доступную информацию. То, как он торгует, весьма нетривиально. В хедж фондах на такое сразу подписка о неразглашении без вариантов.
нееее, ну как он торгует - он же писал. Если Вы имеете ввиду Джокера.
Лично я всё нашел.
Вопрос только в том - правда ли это?
нееее, ну как он торгует - он же писал. Если Вы имеете ввиду Джокера.
Лично я всё нашел.
Вопрос только в том - правда ли это?
Я счас снова порылся в ветке.
Мне показалось, что тема раскрыта.
Что мешает повторить эту стратегию?
Иии, это. Что вы собрались такого чудесного там торговать:
???
Эта стратегия на первый взгляд сводится к вычислению коэффициентов, т.е. к игре лотами, не более.
насколько я помню,стратегия на пробой.
для этого надо вспомнить канон
теперь вопрос - куда пойдет из зоны 2? т.е. то,что джокер не рассказал о зоне 3))
ответ - куда угодно,в том числе будет болтаться в канале.
Правда что? И что нашли? Текст на mql работающий?
текст на mql? - завались тут.
Многое сказано и пересказано не раз.
Написать - нет проблем.
Лично я сейчас стою перед выбором - а стоит ли?