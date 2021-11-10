Эксперимент - страница 222

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CHINGIZ MUSTAFAEV #:

экий дебил

Как посмотрю на твой пост, меня хохот распирает.) Что в нём такого волшебного?? Два слова, а так распирает.

Неее, Надо закрывать эту страницу.))) Три двойки - резонанс.

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CHINGIZ MUSTAFAEV #:

несчастный обиженный мальчик...

дать тебе кофетку? или пряничек? хочешь?

 
Олег avtomat #:

несчастный обиженный мальчик...

дать тебе кофетку? или пряничек? хочешь?

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Эксперимент

Олег avtomat, 2021.08.24 22:15

какой же ты глупый... 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Случайное блуждание

Олег avtomat, 2021.08.24 18:28

Ты тупишь вне зависимости от времени года.


Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Рынок -- управляемая динамическая система.

Олег avtomat, 2021.07.14 14:43

Михаил Задорнов : "Толерантность - это когда умные вынуждены не только выслушивать мнение дураков, но и считаться с ним."

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CHINGIZ MUSTAFAEV #:


Молодец! Обязательно собирай все мои высказывания в свой цитатник. Это позволит тебе, не имея своих собственных мыслей, в трудных ситуациях выглядеть вполне на коне!

Но для полноты картины ты записывай также и те высказывания оппонентов, которые явились причиной, вызвавшей мою реакцию. 


эх, ты... жалкое существо...

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Попугаи кучкуются. Это уже команда. Команда профессионалов.

 

.

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Renat Akhtyamov #:

взял одно яблоко посадил и выросло десять яблок .Свое яблоко забрал .9 яблок  это что? Дальше посадил 9 яблок и получил 90 яблок.81 яблок это что?

короче в этой задачке график баланса:

1, 10, 9, 90

снятия

1

прирост

9+81=90 относительно 1, т.е.

0,9,90

Как с такой торговлей ещё выставлять продукты в маркет. Я в шоке
 
Олег avtomat #:

Молодец! Обязательно собирай все мои высказывания в свой цитатник. Это позволит тебе, не имея своих собственных мыслей, в трудных ситуациях выглядеть вполне на коне!

Но для полноты картины ты записывай также и те высказывания оппонентов, которые явились причиной, вызвавшей мою реакцию. 


эх, ты... жалкое существо...

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!

Олег avtomat, 2021.07.16 00:29

Твоё мнение меня не интересует.

Тем более, что ты, задавая свой вопрос, уже показал своё непонимание сути дела, иначе говоря, ты демонстрируешь свою некомпетентность.
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CHINGIZ MUSTAFAEV #:

Попугай Че.

Впрочем, какой с тебя Че Гевара... Хотя, как кликуха - годится.

Ты ж в команде профессионалов!

Эксперимент
Эксперимент
  • 2021.09.02
  • www.mql5.com
Уважаемые форумчане...
 
Олег avtomat #:

Попугай Че.

Впрочем, какой с тебя Че Гевара... Хотя, как кликуха - годится.

Ты ж в команде профессионалов!

[Удален]  
CHINGIZ MUSTAFAEV #:

Попугай Че, давай ещё, превзойди самого себя!

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