Эксперимент - страница 222
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экий дебил
Как посмотрю на твой пост, меня хохот распирает.) Что в нём такого волшебного?? Два слова, а так распирает.
Неее, Надо закрывать эту страницу.))) Три двойки - резонанс.
несчастный обиженный мальчик...
дать тебе кофетку? или пряничек? хочешь?
несчастный обиженный мальчик...
дать тебе кофетку? или пряничек? хочешь?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Эксперимент
Олег avtomat, 2021.08.24 22:15
какой же ты глупый...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Случайное блуждание
Олег avtomat, 2021.08.24 18:28
Ты тупишь вне зависимости от времени года.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Рынок -- управляемая динамическая система.
Олег avtomat, 2021.05.20 19:43
хватит гадить
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Рынок -- управляемая динамическая система.
Олег avtomat, 2021.05.20 19:57
пшёл вон
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Рынок -- управляемая динамическая система.
Олег avtomat, 2021.07.14 14:43Михаил Задорнов : "Толерантность - это когда умные вынуждены не только выслушивать мнение дураков, но и считаться с ним."
Молодец! Обязательно собирай все мои высказывания в свой цитатник. Это позволит тебе, не имея своих собственных мыслей, в трудных ситуациях выглядеть вполне на коне!
Но для полноты картины ты записывай также и те высказывания оппонентов, которые явились причиной, вызвавшей мою реакцию.
эх, ты... жалкое существо...
Попугаи кучкуются. Это уже команда. Команда профессионалов.
.
взял одно яблоко посадил и выросло десять яблок .Свое яблоко забрал .9 яблок это что? Дальше посадил 9 яблок и получил 90 яблок.81 яблок это что?
короче в этой задачке график баланса:
1, 10, 9, 90
снятия
1
прирост
9+81=90 относительно 1, т.е.
0,9,90
Молодец! Обязательно собирай все мои высказывания в свой цитатник. Это позволит тебе, не имея своих собственных мыслей, в трудных ситуациях выглядеть вполне на коне!
Но для полноты картины ты записывай также и те высказывания оппонентов, которые явились причиной, вызвавшей мою реакцию.
эх, ты... жалкое существо...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск!
Олег avtomat, 2021.07.16 00:29
Твоё мнение меня не интересует.Тем более, что ты, задавая свой вопрос, уже показал своё непонимание сути дела, иначе говоря, ты демонстрируешь свою некомпетентность.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Эксперимент
Олег avtomat, 2021.08.23 22:44
Это мне всё знакомо.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Рынок -- управляемая динамическая система.
Олег avtomat, 2021.07.14 14:52
Ты вполне заслужил такого к тебе отношения.Но ты этого пока не осознаёшь, поэтому ты и обижен.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Стратегии дающие большие прибыли
Олег avtomat, 2015.04.05 23:57Жалко выглядишь...
Попугай Че.
Впрочем, какой с тебя Че Гевара... Хотя, как кликуха - годится.
Ты ж в команде профессионалов!
Попугай Че.
Впрочем, какой с тебя Че Гевара... Хотя, как кликуха - годится.
Ты ж в команде профессионалов!
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Будущее у Forex индустрии
Олег avtomat, 2021.05.15 22:41
По сути дела, ты обыкновенный болтун.
Попугай Че, давай ещё, превзойди самого себя!