Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 485
СБ удобная и во многих случаях достаточная модель реального ВР.
Настолько удобная и достаточная, что позволяет делать весьма плодотворные и довольно фундаментальные исследования.
Если бы вы хоть что-нибудь читали в промежутках, когда вас развязывают, то наверняка знали бы, что СБ легло в основу вывода формулы БШ. А за БШ дали в 1997 году Нобелевскую премию, неуч вы наш.
Вы меня поняли? Или еще раз повторить? Модель случайного блуждания настолько хороша, что может лечь в основу исследований, за которые дают Нобелевскую премию.
Т.е, вы думаете, что я этого не знаю? Поразительно.
Да нет, позновато прикидываться, что вы что-то знаете.
За последнее время вы высказали столько суждений, наполненных откровенным мракобесием и невежеством, что у образованной части форума окончательно растеряли остатки репутации.
Ну и чтобы дважды не вставать. БШ определяет справедливую цену. Т.е. цену когда продавец и покупатель в паритете. Т.е. никто из них не зарабатывает. Но это пока ВР это СБ. Как только ВР отклоняется от СБ или продавец или покупатель получает выигрыш за счет своего оппонента. Это к вопросу о возможности заработка на СБ (привет Олегу).
Шах и мат, господа.
Каких суждений?
Вы начали приплетать СБ везде, где можно. Дошли даже до того, что равновесное состояние рынка определили как СБ. Отсюда вывод - вы совершенно не знакомы с физикой, не понимаете даже смысл слова "равновесие". И вы считаете себя образованным, и я обязан у вас завоевывать уважение? Вы слишком высокого мнения о себе, любимом...
Вы постоянно лезете не в свои темы к моим коллегам-физикам и несете всем известный детский лепет. Как же я должен реагировать на вас?
Чего вам надо-то? Или вы пьяны постоянно? Честное слово - не понимаю.
Господа, повторяю, на рынке нет никакого СБ, а есть четкая закономерность:
Не знаете и не пытаетесь узнать закономерности рынка, нечего дебатировать на этот счет. Рынок предоставляет возможность зарабатывать, но, нужно быть бдительным, неминуемо последует падение баланса, показывает график ПНБ. Научитесь, наконец, на языке фактов, оставив практику шапкозакидательства.
Полная чушь.
А_К правильно говорит:
Вы начали приплетать СБ везде, где можно. Дошли даже до того, что равновесное состояние рынка определили как СБ. Отсюда вывод - вы совершенно не знакомы с физикой, не понимаете даже смысл слова "равновесие".
а что такое БШ ?
Господа, повторяю, на рынке нет никакого СБ, а есть четкая закономерность:
У вас ус отклеился.
А что это за зелёные ступеньки?
Выкинте с графика свои пополнения и увидите устойчивый тренд вниз.
Он просто троллит) по крайней мере пытается)
Ну, нет. Он во многих ветках пиарит свою пустышку, явно преследуя какую-то цель.
а что такое БШ ?
Модель Блэка - Шоулза
Ясно. Спасибо.
Но я хотел, чтобы доктор пояснил ход своих запутанных мыслей, приведших его к такому его "шаху\мату".