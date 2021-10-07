Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 410
понятно
это спасибо такое
;)
это забота о твоём здоровье.
это забота о твоём здоровье.
ок
тест-стейтик покажешь. что там с шумом выхлопнет?
ок
тест-стейтик покажешь. что там с шумом выхлопнет?
Тестер что-ли? нет, такого не покажу, потому что в тестере не гоняю. Да и не гоняет тестер сразу несколько ТФ.
Про следующий тренд -- это уже слишком.
Надо контролировать текущее состояние, которое, конечно же, является следствием предыдущего состояния.
Ничего не слишком - следующий тренд начинается непосредственно изнутри текущего тренда (с момента начала его разворота),
некоторое время находится как бы в "скрытом" состоянии, затем "проявляется" и подтверждается в момент своей визуализации
(или чуть ранее) в качестве очередного текущего и рабочего тренда, подкрепляется соответствующими рабочими ордерами, и указанная
последовательность действий повторяется. Весь процесс (в ручном режиме) от самого начала, до очередного разворота и
следующего продолжения, прерывания или окончания достаточно чётко отрабатывается с помощью слегка модернизированного
Зигзага, клавиши F9 и сопровождается стандартным отчётом о полученном доходе.
У нас разное понимание термина "тренд".
Он не дал определения, может - ты дашь?
Здесь 3-й степени полинома хватило, а что, если 5-я понадобится?
Это лишь наглядный пример. Полиномы здесь совершенно не используются.
Экспериментальных точек может быть огромное количество. Задача состоит в том, чтобы выявить их общее движение. Это и будет трендом.
Определив тренд, можно описать экспериментальные данные в виде аддитивной смеси тренда и случайной составляющей: X(t) = trend(t) + noise(t)