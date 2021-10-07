Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 410

Renat Akhtyamov:

понятно

это спасибо такое

;)

это забота о твоём здоровье.

 
Олег avtomat:

это забота о твоём здоровье.

ок

тест-стейтик покажешь. что там с шумом выхлопнет?

Я делаю так, как считаю нужным делать. А уж если кто-то считает, что делать нужно иначе, так пусть и делает свои эксперименты.
Renat Akhtyamov:

ок

тест-стейтик покажешь. что там с шумом выхлопнет?

Тестер что-ли? нет, такого не покажу, потому что в тестере не гоняю. Да и не гоняет тестер сразу несколько ТФ.

 
Олег avtomat:

Про следующий тренд -- это уже слишком.

Надо контролировать текущее состояние, которое, конечно же, является следствием предыдущего состояния.

Ничего не слишком - следующий тренд начинается непосредственно изнутри текущего тренда (с момента начала его разворота), 

некоторое время находится как бы в "скрытом" состоянии, затем "проявляется" и подтверждается в момент своей визуализации

(или чуть ранее) в качестве очередного текущего и рабочего тренда, подкрепляется соответствующими рабочими ордерами, и указанная

последовательность действий повторяется. Весь процесс (в ручном режиме) от самого начала, до очередного разворота и

следующего продолжения, прерывания или окончания достаточно чётко отрабатывается с помощью слегка модернизированного 

Зигзага, клавиши F9 и сопровождается стандартным отчётом о полученном доходе.  

aleger:

У нас разное понимание термина "тренд".

 
Он не дал определения, может - ты дашь? 
Алексей Тарабанов:
Он не дал определения, может - ты дашь? 

Общепринятое в технике эксперимента понимание тренда:

 

.

зы

посчитай, сколько зигзагов он здесь сможет построить, и назвать их трендами.

 
Олег avtomat:

Общепринятое в технике эксперимента понимание тренда:

 

.

зы

посчитай, сколько зигзагов он здесь сможет построить, и назвать их трендами.

Здесь 3-й степени полинома хватило, а что, если 5-я понадобится? 

Алексей Тарабанов:

Здесь 3-й степени полинома хватило, а что, если 5-я понадобится? 

Это лишь наглядный пример. Полиномы здесь совершенно не используются. 

Экспериментальных точек может быть огромное количество. Задача состоит в том, чтобы выявить их общее движение. Это и будет трендом.

Определив тренд, можно описать экспериментальные данные в виде аддитивной смеси тренда и случайной составляющей:  X(t) = trend(t) + noise(t)

