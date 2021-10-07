Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 405

[Удален]  
Конкурс: 
старт 01.03.2019. 
финиш 29.03.2019. 
Ставлю задачу: 
Увеличить стартовый депозит в 100 раз. 
И без убыточных сделок (это важно).
[Удален]  

На старте

 

.

 
Олег avtomat:
Конкурс: 
старт 01.03.2019
И без убыточных сделок (это важно).
Этого не может быть потому, что не может быть никогда. (с) ))
[Удален]  
Yuriy Asaulenko:
Этого не может быть потому, что не может быть никогда. (с) ))

Точно так же здесь криком кричали и про СБ.   ;))

 
Олег avtomat:

Точно так же здесь криком кричали и про СБ.   ;))

Это то, что в прошлый конкурс на третий день слило?

[Удален]  

Модератор, скажи, как ещё объяснить этому мерзкому провокатору, что здесь его "не любят"?

Эта мразь, разжигая конфликт, получает удовольствие.

И в итоге меня банят, а он от этого радуется, как вампир.

 
Олег avtomat:
Модератор, скажи, как ещё объяснить этому мерзкому провокатору?

Как минимум прекратить считать себя царьком, спустится на Землю и нормально общаться со всеми.

[Удален]  
Vladimir Karputov:

Как минимум прекратить считать себя царьком, спустится на Землю и нормально общаться со всеми.

я таковым себя не считаю, а вот почему ты так считаешь? потому что мои действия не доступны твоему пониманию?  или сказываются комплексы?

 
Олег avtomat:

я таковым себя не считаю, а вот почему ты так считаешь? комплексы?

Я вижу Вашу крайне болезненную реакцию на любую критику. Именно поэтому и предложил Вам пересмотреть Ваше отношение к критике. 

Если не нравится чья то критика и Вы не можете сдержанно высказаться - в таком случае лучший выход для Вас - промолчать и не вступать в полемику.

[Удален]  
Vladimir Karputov:

Я вижу Вашу крайне болезненную реакцию на любую критику. Именно поэтому и предложил Вам пересмотреть Ваше отношение к критике. 

Если не нравится чья то критика и Вы не можете сдержанно высказаться - в таком случае лучший выход для Вас - промолчать и не вступать в полемику.

с его стороны это ведь не критика вовсе, это явный троллинг.

иначе это назвать нельзя, троллинг в чистом виде:

