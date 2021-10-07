Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 405
старт 01.03.2019.
финиш 29.03.2019.
Ставлю задачу:
Увеличить стартовый депозит в 100 раз.
И без убыточных сделок (это важно).
На старте
Конкурс:
старт 01.03.2019
Этого не может быть потому, что не может быть никогда. (с) ))
Точно так же здесь криком кричали и про СБ. ;))
Это то, что в прошлый конкурс на третий день слило?
Модератор, скажи, как ещё объяснить этому мерзкому провокатору, что здесь его "не любят"?
Эта мразь, разжигая конфликт, получает удовольствие.
И в итоге меня банят, а он от этого радуется, как вампир.
Как минимум прекратить считать себя царьком, спустится на Землю и нормально общаться со всеми.
я таковым себя не считаю, а вот почему ты так считаешь? потому что мои действия не доступны твоему пониманию? или сказываются комплексы?
Я вижу Вашу крайне болезненную реакцию на любую критику. Именно поэтому и предложил Вам пересмотреть Ваше отношение к критике.
Если не нравится чья то критика и Вы не можете сдержанно высказаться - в таком случае лучший выход для Вас - промолчать и не вступать в полемику.
с его стороны это ведь не критика вовсе, это явный троллинг.
иначе это назвать нельзя, троллинг в чистом виде:
Рынок -- управляемая динамическая система.
Vitaly Muzichenko, 2019.03.01 11:23
Это то, что в прошлый конкурс на третий день слило?