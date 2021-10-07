Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 408
Вижу, нужна помощь, если что, то всегда на подхвате для хорошего друга
Трактор разваливается на самом старте, вот магнит для быстрого сбора отвалившихся винтиков и гаечек, в придачу набор хороших ключей для восстановления трактора.
Надеюсь, за выходные исправите!
Кстати, это работа трактора на СБ ?
набор на фотке кстати - Г..НО :-)
красивый, но на раз. Там всё лопается, стирается и ломается.
Комплект от советских ещё жигулей пережил наверное штуки три таких подарочных чемодана
ну вот видишь, как всё просто ;))
Ну что за пипсовочная система?
Если кроется приличный минус, то не берут мелкий плюс чуток больший спреда...
Отношение прибыли к спреду как минимум 10 к 1 должно быть
Ну и прибыль к убытку я бы пересмотрелНу и как бы спокойно ждать прибыли нужно учиться, если настолько уверены в своих сделках, что на соревнования подались
просто добавлю - где-то при отношении (TP+SL)/spread < 37, "прибыльность" хуже чем у рулетки.
Чем ближе диапазон к спреду тем более фантастичные должны быть торговые сигналы.
если TP=SL, прибыль > Spread*18,5?
конечно от условной вероятности "достичь TP раньше чем SL" и получаемой прибыли/убытка :-)
для худшего случая, когда стратегия "перестала чуять рынок" можно считать что идёт СБ, вероятности прямо пропорциональны дистанциям, и слив происходит как в рулетку, а его скорость будет примерно spread/(TP+SL). Можно точнее расписать, и могут квадраты всплыть, но не суть как важно..
Большинство стратегий и прибывают в этом дивном состоянии почти всегда.
ЗЫ. термин "прибыльность" не совсем в данном случае верный, скорее "рискованность" :-)
ну вот где-то так ;)
переключение режимов движения -- открытие позиции -- закрытие позиции
И никакой статистики ;)))
На картинках они все хороши - глаз не оторвать, а как доходит до дела получается как всегда - на статистике. По своим моделям знаю.)
Проверка -- в следующем эксперименте.
Там в индикаторе "Шум" написано, то в децибелах измеряет уровень шума за рулём, или за окном трактора?