Олег avtomat:

ну вот видишь, как всё просто  ;))

Ну что за пипсовочная система?

Если кроется приличный минус, то не берут мелкий плюс чуток больший спреда...

Отношение прибыли к спреду как минимум 10 к 1 должно быть

Ну и прибыль к убытку я бы пересмотрел

Ну и как бы спокойно ждать прибыли нужно учиться, если настолько уверены в своих сделках, что на соревнования подались
 
Renat Akhtyamov:

Ну что за пипсовочная система?

Если кроется приличный минус, то не берут мелкий плюс чуток больший спреда...

Отношение прибыли к спреду как минимум 10 к 1 должно быть

просто добавлю - где-то при отношении (TP+SL)/spread < 37, "прибыльность" хуже чем у рулетки.

Чем ближе диапазон к спреду тем более фантастичные должны быть торговые сигналы.

 
Maxim Kuznetsov:

просто добавлю - где-то при отношении (TP+SL)/spread < 37, "прибыльность" хуже чем у рулетки.

Чем ближе диапазон к спреду тем более фантастичные должны быть торговые сигналы.

если TP=SL, прибыль > Spread*18,5?
 
Renat Akhtyamov:
если TP=SL, прибыль > Spread*18,5?

конечно от условной вероятности "достичь TP раньше чем SL" и получаемой прибыли/убытка :-)

для худшего случая, когда стратегия "перестала чуять рынок" можно считать что идёт СБ, вероятности прямо пропорциональны дистанциям, и слив происходит как в рулетку, а его скорость будет примерно spread/(TP+SL). Можно точнее расписать, и могут квадраты всплыть, но не суть как важно..

Большинство стратегий и прибывают в этом дивном состоянии почти всегда.

ЗЫ. термин "прибыльность" не совсем в данном случае верный, скорее "рискованность" :-) 

ну вот где-то так ;)

переключение режимов движения -- открытие позиции -- закрытие позиции

И никакой статистики ;)))

 
Олег avtomat:

 

ну вот где-то так ;)

переключение режимов движения -- открытие позиции -- закрытие позиции

И никакой статистики ;)))

На картинках они все хороши - глаз не оторвать, а как доходит до дела получается как всегда - на статистике. По своим моделям знаю.)
 
Yuriy Asaulenko:
На картинках они все хороши - глаз не оторвать, а как доходит до дела получается как всегда - на статистике. По своим моделям знаю.)

Проверка -- в следующем эксперименте.

 
Олег avtomat:

Проверка -- в следующем эксперименте.

Там в индикаторе "Шум" написано, то в децибелах измеряет уровень шума за рулём, или за окном трактора?

