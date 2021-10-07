Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 407

Олег avtomat:

есть ссылка

там общий рейтинг, я даже ника твоего не знаю и догадываться неохота

мне как то не интересно просто смотреть

пояснил бы хотя бы в профиле, куда смотреть надо
Artyom Trishkin:
Скажи, Олег, а ты свой скайп продал? Загнал по спекулятивной цене? Подарил перекупщикам? Оставил по наследству? Коллекторы отобрали?

последнее время я им практически не пользуюсь

надо включить?

 
Renat Akhtyamov:

111284 в npbfx.org

Renat Akhtyamov:

avtomat

Олег avtomat:

включил скайп. он требует обновления. обновить. но не тут-то было...

 

.

как по мне: да и хрен с ним.

Есть лс, этого достаточно.

 
Олег avtomat:

avtomat

ну все, погнали


Renat Akhtyamov:

ну все, погнали


ну вот видишь, как всё просто  ;))

 
Олег avtomat:

Ты нашёл свой заветный ключ?

Я вот гайки подкрутил -- теперь только Победа. ;)

Вижу, нужна помощь, если что, то всегда на подхвате для хорошего друга

Трактор разваливается на самом старте, вот магнит для быстрого сбора отвалившихся винтиков и гаечек, в придачу набор хороших ключей для восстановления трактора.

Надеюсь, за выходные исправите! 



Кстати, это работа трактора на СБ ?

 
Vitaly Muzichenko:

Хорош мучить тракториста ключами.

 
Олег avtomat:

ну вот видишь, как всё просто  ;))

там чо та ни у кого пока нет перспектив

возможно что увеличение в 100 раз и не нннада

;)

