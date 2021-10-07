Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 407
есть ссылка
там общий рейтинг, я даже ника твоего не знаю и догадываться неохота
мне как то не интересно просто смотретьпояснил бы хотя бы в профиле, куда смотреть надо
Скажи, Олег, а ты свой скайп продал? Загнал по спекулятивной цене? Подарил перекупщикам? Оставил по наследству? Коллекторы отобрали?
последнее время я им практически не пользуюсь
надо включить?
111284 в npbfx.org
avtomat
включил скайп. он требует обновления. обновить. но не тут-то было...
.
как по мне: да и хрен с ним.
Есть лс, этого достаточно.
avtomat
ну все, погнали
ну вот видишь, как всё просто ;))
Ты нашёл свой заветный ключ?
Я вот гайки подкрутил -- теперь только Победа. ;)
Вижу, нужна помощь, если что, то всегда на подхвате для хорошего друга
Трактор разваливается на самом старте, вот магнит для быстрого сбора отвалившихся винтиков и гаечек, в придачу набор хороших ключей для восстановления трактора.
Надеюсь, за выходные исправите!
Кстати, это работа трактора на СБ ?
Хорош мучить тракториста ключами.
ну вот видишь, как всё просто ;))
там чо та ни у кого пока нет перспектив
возможно что увеличение в 100 раз и не нннада
;)