Alexander_K2:

На войне как на войне. Извини, дружище.

Уважаемый Наполеон, вы верно лекарство раньше времени приняли.

 
khorosh:

Там же в отчете есть цифра просадки по эквити 32.78.  Зачем мне по графику, что то мерять, когда цифра уже есть.

Вы наверное и жизнь изучаете по отчетам в телевизоре?) Это чревато сюрпризами при столкновении с реальностью)
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Какое еще лекарство? И ты туда же... Ну, и хрен с тобой. Прощай.

 
secret:
Вы наверное и жизнь изучаете по отчетам в телевизоре?) Это чревато сюрпризами при столкновении с реальностью)

Не по телевизору, по отчёту в терминале. Математический расчёт всегда точнее измерения линейкой на графике. У меня в каждом эксперте всегда производится расчёт просадки по эквити и определяется время и дата максимальной просадки. Это позволяет мне при тестировании быстро найти место максимальной просадки и корректировать алгоритм , чтобы в этом месте просадка стала небольшая.

 
khorosh:

Там методика расчета некорректная, о чем я и писал выше.
 
secret:
Не знаю как в МТ5, я работаю в МТ4. И величина макс. просадки по эквити, расчёт которой делает эксперт, всегда совпадает с тем, что даёт терминал. Я где-то на форуме (тогда ещё MQL4) даже код выкладывал, как считается.

 
Доктор:
Доктор, срочно спасайте буйных пациентов, разбегутся же)

 
khorosh:

Я имел ввиду случай использования уровней, когда трейдер считает, что вероятность отскока от уровня велика.

При чём тут контртрендовая тактика? Просто сетка, или торговля в канале на отбой. Физики никакой. Для контртрендовой торговли нужен индикатор предполагаемого разворота тренда - это первое. 

Этот индикатор всегда запаздывает относительно фактической точки начала разворота, поэтому использовать оную точку (достижение ожидаемого уровня), да ещё и с коротким стопом - безумие. 

Важно понять, что тренд разворачивается, и только после открываться против него. 

Вот пример (возможно, не лучший) на текущий момент: 


 
Доктор:

Всё, что я изложил, во-первых, из букваря, во-вторых, легко верифицируется.

Здесь на форуме самые разные люди многократно выкладывали результаты анализа реальных ВР, доказывающих, что они близки к СБ. И я в том числе.

Здесь на форуме самые разные люди многократно доказывали, что на СБ заработок невозможен. И я в том числе. 

Любой мало-мальски владеющий инструментарием может повторить все эти исследования и убедиться, что они верны. Или доказать, что они ошибочны и получить Нобелевку.

Заработок на СБ не только возможен, но он вполне может быть гарантирован. 

Есть, правда, мелкие детали, вроде необходимости бесконечного депозита. Но, в этом случае - полная гармония модели, метода и результата,- все они предельные, т.е. оцениваемые при числе реализаций, стремящимся к бесконечности. 

В реальных областях знаний, требующих принятия корректных решений в конкретных ситуациях (вроде ТАУ), предельные модели, методы и решения неприменимы. Нужно просто посадить конкретный самолёт с двумя сотнями пассажиров на конкретную полосу и не убить их всех. 

 
Алексей Тарабанов:

Заработок на СБ не только возможен, но он вполне может быть гарантирован. 

Есть, правда, мелкие детали, вроде необходимости бесконечного депозита. Но, в этом случае - полная гармония модели, метода и результата,- все они предельные, т.е. оцениваемые при числе реализаций, стремящимся к бесконечности. 

В реальных областях знаний, требующих принятия корректных решений в конкретных ситуациях (вроде ТАУ), предельные модели, методы и решения неприменимы. Нужно просто посадить конкретный самолёт с двумя сотнями пассажиров на конкретную полосу и не убить их всех. 

Это возможно при торговле без плеча с внушительным депозитом. 
