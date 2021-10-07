Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 399
день № 5. вторник.
Опять попался в знакомую ловушку.
Следующий подход к снаряду в марте.
А пока обкатка на других площадках.
Автоматище, ешкин ты кот, какие на фиг снаряды?!
Помог бы ты лучше теоретически найти и обосновать меру "памяти" на рынке, как выуживать неслучайные, детерминированные движения?
Работал ли ты когда-нить с АКФ, энтропией, коэффициентом Херста? Есть ли какие-нить исследования, или ссылки на эту тему?
А Я говорил не отвлекайся, а то трактор забуксует, а он вообще сломался который по счёту. Не зря Я переживал.
1) Снаряд -- для меня главный, а для кого-то неприемлемый.
2) Ты прежде философски осмысли, в применении к рынку что есть память, что есть случайное, что есть неслучайное, что есть шум, что есть детерминированное движение. Пока не будет определённости с этими фундаментальными понятиями, не будет и строгого теоретического обоснования.
3) Этих зверей (и не только этих). Давно это было. Возвращаться к ним не вижу смысла. Но ведь это зависит от постановки задачи. Возможно, для твоих задач они будут применимы.
Согласен на все 100.
На рынке такое работать не будет, т.к. нужно выбрать дату-время начала расчета, либо распилить всю history на отрезки и применить к ним более-менее подходящие полиномы разного порядка.
Интересно - из каких соображений это сделать?
Но, насколько я в курсе, нейронки именно для этого и придуманы, а не для того, чтобы их мучали в ветке МО
Однако, всё это делается без НС, буквально в две-три строчки кода.
Расчет не должен быть привязан к моменту начала расчета, при этом результат должен быть одинаковым, в том числе и при тестовом смещении этого момента.
И никаких перерисовок, вне зависимости от начала расчета.
И никаких запаздываний
И с учетом памяти
Я не пользую нейросети.
Для решения мною поставленной задачи нейросети не годятся в принципе (во всяком случае, с их ныне существующей идеологией) .
Для решения других задач они, возможно, применимы. Важна постановка задачи -- от этого зависит, можно ли считать отклик нейросети решением поставленной задачи.
В помощь любознательным.
Дабы устранить пробелы в образовании.
ЦОС.
Цифровая обработка сигналов. Курс лекций
http://files.lib.sfu-kras.ru/ebibl/umkd/50/u_lectures.pdf