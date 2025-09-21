Кольцо - страница 49
там же он есть
То есть, вверх - за синей стрелкой?
Да, мой индикатор показывает тоже самое.
вот и гуд
кстати о МА-шках
делал и на них, но когда это было? ;)))
естественно тоже работает, но на троечку
появляется куча вопросов, которые и толкают на развитие системы
если вспомнить .......
какой период МА?, какой тф?, с какой даты наложить пары? и т.д.
полная беда вобщем
попал в русло, подумал - норм, поимел хорошую стратегию
не попал, опять же - бяка
всех этих вопросов вообще не должно быть
повторюсь
сумма всех пар в треугольнике равна нулю
вот и все, тогда вопросов не будет
сигнал на EURGBP - после открытия поставить OCO пару на 100п вверх/вниз от сейчас. Если не сработает до 11, снять. Типичная сработка сигнала - от 9 до 9:30.
По разворотам индикатора спреда можно торговать. Они как минимум не отстают, а зачастую опережают развороты кросса.
хорошо
давайте попробуем оценить перспективы использовать его
есть возможность показать все три пары параллельно?
интересует, не появится ли лок?
скажу сразу - лок в треугольнике кросса евро-фунт, это:
евробакс в бай, а фунтбакс и еврофунт в селл, или все три наоборот
при минимальном лоте по всем трем парам, практически вся часть обьема будет в локеа лок на рынке не выпускают из минуса, это 100%
Откуда может появиться лок, если торгуется только кросс. Мажоры нужны только для индикатора.
мажоры образуют кросс
Вы же не знаете, как он сформировался?
если кросс сформировался одной из комбинаций, которые я описал, то это заведомо убыток
не торопитесь отвечать, вникните сначала
поэтому я использую анализ мажоров для прогнозирования поведения кросса, и заведомо убыточная комбинация уже исключена.можете просто открыть одну из этих комбинаций и убыток гарантирован
У меня входы фильтруются величиной спреда. Вход только тогда, когда величина спреда превысила определённый порог. А порог превышается обычно тогда, когда фунт и евра движутся в разном направлении.
Где описал? Это что ли?
"...скажу сразу - лок в треугольнике кросса евро-фунт, это:
евробакс в бай, а фунтбакс и еврофунт в селл, или все три наоборот
при минимальном лоте по всем трем парам, практически вся часть обьема будет в локе"