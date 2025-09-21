Кольцо - страница 49

Renat Akhtyamov #:
там же он есть

То есть, вверх - за синей стрелкой?

Да, мой индикатор показывает тоже самое.

 
Vitaly Muzichenko #:

вот и гуд

кстати о МА-шках

делал и на них, но когда это было? ;)))

естественно тоже работает, но на троечку

появляется куча вопросов, которые и толкают на развитие системы

если вспомнить .......

какой период МА?, какой тф?, с какой даты наложить пары? и т.д.

полная беда вобщем

попал в русло, подумал - норм, поимел хорошую стратегию

не попал, опять же - бяка

всех этих вопросов вообще не должно быть

повторюсь

сумма всех пар в треугольнике равна нулю

вот и все, тогда вопросов не будет

 

сигнал на EURGBP - после открытия поставить OCO пару на 100п вверх/вниз от сейчас. Если не сработает до 11, снять. Типичная сработка сигнала - от 9 до 9:30. 

 

По разворотам индикатора спреда можно торговать. Они как минимум не отстают, а зачастую опережают развороты кросса.


 
khorosh #:

По разворотам индикатора спреда можно торговать. Они как минимум не отстают, а зачастую опережают развороты кросса.


хорошо

давайте попробуем оценить перспективы использовать его

есть возможность показать все три пары параллельно?

интересует, не появится ли лок?

скажу сразу - лок в треугольнике кросса евро-фунт, это:

евробакс в бай, а фунтбакс и еврофунт в селл, или все три наоборот

при минимальном лоте по всем трем парам, практически вся часть обьема будет в локе

а лок на рынке не выпускают из минуса, это 100%
 
Откуда может появиться лок, если торгуется только кросс. Мажоры нужны только для индикатора.

 
khorosh #:

Откуда может появиться лок, если торгуется только кросс. Мажоры нужны только для индикатора.

мажоры образуют кросс

Вы же не знаете, как он сформировался?

если кросс сформировался одной из комбинаций, которые я описал, то это заведомо убыток

не торопитесь отвечать, вникните сначала

поэтому я использую анализ мажоров для прогнозирования поведения кросса, и заведомо убыточная комбинация уже исключена.

можете просто открыть одну из этих комбинаций и убыток гарантирован
 
У меня входы фильтруются величиной спреда. Вход только тогда,  когда величина спреда превысила определённый порог. А порог превышается обычно тогда, когда фунт и евра движутся в разном направлении.

 
Я ему про Фому , а он мне про Ерёму.
 
